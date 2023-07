Odebrané samici tygra se v Hodoníně dařilo, za domovem nyní míří do Německa

V březnu v hodonínské zoo skončil chov smetanově bílých lvů jihoafrických, které mohli návštěvníci obdivovat deset let. Tento týden se loučí s další výraznou atrakcí - samicí bílého tygra Charlotou. Stěhuje se do zvířecího azylu Tierart Wild v Německu.

Okolnosti se od konce lvů, způsobeného uhynutím samice a přesunem samce do chovu v Bratislavě, podstatně liší. Tygřice byla v Hodoníně umístěna jen do ukončení soudního procesu s jejím majitelem, jemuž ji loni odebrala Česká inspekce životního prostředí, protože nebyl schopen prokázat její legální původ a choval ji tedy nezákonně.

Podle informace iDNES.cz mu zvíře zabavila na území České republiky, mládě tygra choval jako domácího mazlíčka. Prozradil se tím, že video Charloty umístil na sociální sítě.

O postihu původního majitele zvířete není zatím rozhodnuto. „Postihem mu budiž už to, že mu bylo zvíře odebráno. Legislativní proces ještě není ukončen,“ sdělil na tiskové konferenci Jiří Mach z ministerstva životního prostředí.

Poté, co tygřice dle rozhodnutí soudu přešla do vlastnictví státu, najde nový domov v německém zařízení Tierart Wild Animal Sanctuary. Provozuje ho mezinárodní nevládní organizace na ochranu zvířat Four Paws a samici Charlotě se tam dostane náležité péče.

„Tygřice je ve velmi dobrém fyzickém i psychickém stavu a zvládne kontakt s dalšími tygry. Poznáte to i z toho, jak se pohybuje po výběhu. Nekulhá, nepolehává, skáče, koupe se, leze na stromy a podobně. Vedle dobrého fyzického stavu to značí také to, že je spokojená. Její psychické rozpoložení jde poznat z energie, kterou do každé aktivity dává. Dobře také reaguje na své chovatele či neodmítá potravu,“ sdělil novinářům před jejím transportem ředitel zoo Martin Krug.

Ojedinělá výzva pro chovatele

„Vypiplat“ tygřici do tohoto stavu dalo nemalou práci. Loni byla zvyklá jen na lidský kontakt, a snahou chovatelů tak vedle vhodných podmínek a péče bylo také zajistit, aby nebyla ve stresu z jiných zvířat a osvojila si chování typické pro svůj druh.

„S kolegy jsme byli postaveni před úkol, který jsme nikdy nedělali. Nikdy jsme neměli v lidské péči mládě tygra. Od začátku jsme chtěli zastavit nepřirozené chování, místo láhve jsme ji chtěli krmit z mísy a pracovat v chráněném kontaktu. Tygřice byla ale malá a kontakt potřebovala, takže zprvu to tolik nešlo. Měla jen sací reflex a mléko nasávala nosem,“ popsal začátky chovatel kočkovitých šelem Jiří Hlásenský.

Postupem času se chování tygřice, zprvu bázlivé i agresivní, podařilo změnit. Pracovníci zahrady ji umístili do výběhu tygrů ussurijských, přičemž jeho původní obyvatelku na nutnou dobu přesunuli do náhradních prostor.

Nyní nastal čas k převozu do nového domova. „Charlota nikdy nebyla majetkem ani oficiálním expozičním zvířetem naší zoo a z hlediska záchovného programu není perspektivní,“ objasnil její odjezd mluvčí hodonínské zoo Ivo Cencinger.

Připustil však, že se Charlota od minulého léta stala v Hodoníně velmi populární. Naposledy ji návštěvníci zoo mohli vidět v úterý, ve středu už se s ní přišli rozloučit jen symbolicky při nakládání k přepravě. Ta odstartovala bez potíží; chovatel, který se tygřici celý rok věnoval, ji krmivem vylákal do bedny, v níž pak do Německa cestovala.

„V novém domově bude mít tygřice specifické prostředí a specializovaný lékařský dohled. Podle filozofie Tierart Wild Animal Sanctuary divoká zvířata nepatří na dvorky ani do privátů,“ sdělil Cencinger.

Dravec s chováním mazlíčka

Hodonínská zoo přijala Charlotu začátkem loňského srpna jako zhruba tříměsíční mládě (věk tehdy její pracovníci odhadli) kvůli nedostatku kapacit v záchranných centrech CITES, která běžně o zadržená zvířata pečují. Byla v obstojném stavu, pouze měla lehce zanedbanou srst. Zaměstnanci zoo okamžitě poznali, že je zvyklá na lidskou společnost a vyžaduje hlazení, které si kompenzovala otíráním o mříže.

Bílá tygřice Charlota, zadržená z nelegálního chovu, strávila v Hodoníně necelý rok. Nový azyl najde v Německu.

V současné době Charlota váží přes 60 kilogramů. „V naší zoo se zvířeti dostávalo rovnocenné péče v přístupu, krmení, výběhu a obohacení jako u ostatních kočkovitých šelem, naopak více času věnovali chovatelé snaze o socializaci,“ podotkl Cencinger.

Z bezpečnostních a etických důvodů byla Charlota v hodonínské zoo s ostatními tygry v kontaktu jenom přes mříže. Bílí tygři jsou totiž v zajetí vyšlechtění uměle pro svou atraktivitu. Z důvodu příbuzenského křížení jsou ale postižení genetickými poruchami, zejména těmi zrakovými.

Výběh s bazénem a krmením

V současnosti se na základě darovací smlouvy finalizuje převod do vlastnictví Four Paws, která se zabývá odhalováním utrpení a záchranou zvířat držených v nevyhovujících podmínkách nebo soukromém zajetí. Po zhruba desetihodinové cestě, během níž tygřice není uspaná, ji čeká nový domov.

„Máme pro ni připravený docela velký výběh, kolem tisíce metrů čtverečních, s trávou, rostlinami, bazénem a také kamením, takže bude mít spoustu místa na hraní. Po příjezdu ji vypustíme v menším vnitřním výběhu, aby měla dostatek prostoru pro přizpůsobení se a uklidnění po cestě. Až bude připravená, může jít ven. V dalším výběhu máme ještě dva tygry, které uvidí a ucítí,“ sdělila Barbara van Genne z německé organizace.