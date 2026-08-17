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Potok v Moravském krasu vyschl. Raci hynou, drobné rybky živoří v loužích

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  8:51
Potok v Moravském krasu prakticky vyschl, ve velkém hynou raci a ryby. (srpen...

Potok v Moravském krasu prakticky vyschl, ve velkém hynou raci a ryby. (srpen 2026) | foto: Správa CHKO Moravský kras

Potok v Moravském krasu prakticky vyschl, ve velkém hynou raci a ryby. (srpen...
Potok v Moravském krasu prakticky vyschl, ve velkém hynou raci a ryby. (srpen...
Potok v Moravském krasu prakticky vyschl, ve velkém hynou raci a ryby. (srpen...
Potok v Moravském krasu prakticky vyschl, ve velkém hynou raci a ryby. (srpen...
26 fotografií
Kdysi tu žily tisíce raků, teď v potoku Bílá voda protékající stejnojmennou přírodní rezervací v Moravském krasu nacházejí ochránci desítky mrtvých kusů. V potoce ubývá voda každý rok, letošní rok je však z pohledu počasí naprosto extrémní.

Bílá voda do chráněné krajinné oblasti přitéká od Baldovce na Prostějovsku přes Holštejn na Blanensku.

„Tedy přitéká - měla by, ale opět už neteče. V toku jsou sice ještě místy louže, ale velkou rychlostí se zmenšují a ubývá jich. A třeba úsek přímo v krasu od mostu do Holštejna po propadání v Nové Rasovně je suchý úplně. A to včetně míst, kde bývaly hluboké louže, o nichž jsme si mysleli, že nevyschnou. Ale letos vyschly,“ popsali situaci ochranáři.

Potok v Moravském krasu prakticky vyschl, ve velkém hynou raci a ryby. (srpen 2026)
Potok v Moravském krasu prakticky vyschl, ve velkém hynou raci a ryby. (srpen 2026)
Potok v Moravském krasu prakticky vyschl, ve velkém hynou raci a ryby. (srpen 2026)
Potok v Moravském krasu prakticky vyschl, ve velkém hynou raci a ryby. (srpen 2026)
26 fotografií

Zatímco dříve Bílá voda vyschla jednou za rok na týden či dva, letos voda zmizela nejméně podruhé, což má negativní vliv na ryby a raky. Ve vysychajících loužích jsou místy vidět drobné rybky a potěr střevlí potočních a mřenek mramorovaných. Až tůně zcela vyschnou, ryby zahynou.

„Ještě horší je ale pohled na desítky mrtvých raků říčních. Bílá voda je totiž velmi významnou lokalitou jejich výskytu, kde jich v dobrých dobách žijí určitě tisíce. Ale každoroční epizody vyschnutí toku jejich populaci neustále oslabují,“ doplnili ochranáři. Při páteční kontrole našli desítky mrtvých raků, živých jen asi dvacet.

Srážkový deficit se v oblasti Moravského krasu táhne a prohlubuje už od zimy. V květnu se sice situace mírně zlepšila, ale od června je opět špatná.

Vysychání urychlují vysoké teploty, situaci podle správy CHKO nepomohlo ani vykácení smrků a dalších stínících stromů v části úseku nad Holštejnem. Zlepšení by přinesly jedině vydatné srážky.

14. srpna 2026
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Potok v Moravském krasu vyschl. Raci hynou, drobné rybky živoří v loužích

Potok v Moravském krasu prakticky vyschl, ve velkém hynou raci a ryby. (srpen...

Kdysi tu žily tisíce raků, teď v potoku Bílá voda protékající stejnojmennou přírodní rezervací v Moravském krasu nacházejí ochránci desítky mrtvých kusů. V potoce ubývá voda každý rok, letošní rok je...

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