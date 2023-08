Kaskadér na kole si libuje v Trial Parku, na trénink vzal i babičku

„Nejraději chodím v Blansku do Trial Parku za baseballovým hřištěm, tam jsem furt. I když teď tvořím jeden větší projekt, takže s kolem neustále objíždím různé lokality a hledám,“ vypráví Kolář v dalším dílu seriálu MF DNES s názvem Sem bych vás vzal, v němž jihomoravské osobnosti lákají čtenáře na svá oblíbená místa.

Vitální chlapík, který dokáže na kole za minutu udělat pětatřicet otoček kolem své osy nebo do půl hodiny na bicyklu vyskákat k vrcholu čtyřicetipatrové Dračí věže v čínském Harbinu, nedá na Blanensko dopustit. Na předním či zadním kole už pózoval v Punkevních jeskyních, na zábradlí u lomu vedle železniční trati i v centru města kolem starého nákupního střediska.

Jeho oblíbeným místem je zmíněný lom. „Jezdí tam hodně lidí i z Brna a okolí, vždycky někoho potkám. Můžu skočit do vody, osvěžit se a jít, nebo si užít celé odpoledne. V zimě se do ledové vody chodím otužovat, to mě chytlo, někdy je nutné vysekat si díru v ledu. Momentálně jsem tam vlastně víc v zimě než v létě,“ usmívá se.

Silný osobní význam má pro Koláře také les poblíž místní přehrady. Za restaurací Myslivna bývaly v Blansku biketrialové závody, na nichž dnes dvaatřicetiletý showman pravidelně sbíral medaile.

„V posledních pár letech tam popadaly stromy, už to není tak pěkné. Kdykoli tam ale zavítám, hned mi naskočí hromada vzpomínek. Kámen, na kterém jsem přišel o titul mistra světa, nedaleko místo, kde jsem zlato naopak vybojoval. Každý kousek země tam pro mě něco znamená. Někdy jsem tam vyrazil i na Vánoce na procházku,“ říká sportovní umělec.

Bez helmy nevyjedu, byl bych jako nahý, říká

Ačkoli by se mohlo zdát, že jeho oblíbený Trial Park na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka je určený hlavně pro jemu podobné kaskadéry, Kolář by se právě sem nebál pozvat kohokoli. Tvrdí, že základy biketrialu jsou dobré pro ovládání jakékoli typu kola a že zájemce nemusí hned skákat po zadním kole mezi kmeny stromů, aby čas v lokalitě smysluplně využil.

„Základem trialu je rovnováha, poskakování na místě, sjíždění z překážky, vědomé ovládání řídítek, stabilita, stoj na kole a další prvky. To pomůže čemukoli, co člověk pak dělá,“ míní Kolář. Dřív dával lekce biketrialu, v poslední době je ale nenabízí, aby měl víc času na svoje vylomeniny a také na závody, při nichž stále patří do světové špičky.

Přiznává, že v Trial Parku se při nácviku i víc vyhecuje, pokud se někdo zastaví za plotem a dívá se. Nedávno vzal s sebou na trénink dokonce vlastní babičku. „Ale ne proto, abych se předváděl, chtěl jsem ji vytáhnout na vzduch. Myslím, že ji budu brát častěji,“ uvažuje.

Jako biketrialista Kolář rád vidí, že nejrůznějších parků s překážkami nejen pro kola, ale třeba i pro skateboardy, roste v regionu hodně. „Z čeho jsem ale rozmrzelý, je absence pumptracku v Blansku. Vícekrát jsem to řešil na radnici. Přijde mi škoda, že tak základní věc tady chybí. Pumpování na vlnkách a muldách je zábavné na kole, na koloběžce, dokonce jsem na tom někde viděl i maminky s kočárky. Každý se na pumptracku vyblbne,“ líčí zaníceně.

Jedním dechem dodává, že stejně jako naučit se ovládat kolo je nezbytné nosit na kole přilbu. „Sám bych bez ní nevyjel. Kdybych si ji zapomněl nasadit, připadal bych si jako nahý,“ apeluje na všechny.