Méně vandalů, větší vděk. Sdílená kola se prosazují i v menších městech

Oldřich Haluza
  6:25
Možnost půjčit si bezplatně sdílené kolo dvakrát denně na třicet minut mají už pátým rokem lidé v Brně. Službu využívají třeba pro ranní cestu do práce a následně odpoledne při návratu ze zaměstnání. Zatímco v krajské metropoli jde už o poměrně zaběhlou věc, jiná města a dokonce i obce v kraji se s takzvaným bikesharingem teprve seznamují.
V Mikroregionu Kahan na Brněnsku byla v roce 2025 k dispozici sdílená kola. | foto: archiv Mikroregionu Kahan

Od půlky února funguje ve tříapůltisícové Veverské Bítýšce a sousedních Chudčicích, kde žije zhruba tisícovka lidí. Obě sídla u Brněnské přehrady v řadě záležitostí spolupracují, systém sdílených kol je další z oblastí.

Firma Rekola tam umístila 21 bicyklů, které místní využívají pro cestu na autobus jedoucí do Brna, do školy nebo třeba hospody. Veškeré jízdy kratší než 30 minut mají zdarma, je nutné se jen registrovat v aplikaci a najít si volné kolo. „Tento čas stačí pro jízdu uvnitř obce i do sousední Veverské Bítýšky,“ podotýká starosta Chudčic Zdeněk Homoláč (nez.).

Bicykl je poté potřeba vrátit na jedno ze stanovišť. Ta se nacházejí u autobusových zastávek a na místech, kde se lidé scházejí – například u hřiště či hospody. Ve Veverské Bítýšce jsou také u bytových domů či obchodů.

Chudčice zhruba před dvěma lety pořídily starší obecní kola, jež fungovala jako sdílená. Využívali je ve velké míře studenti mířící do Veverské Bítýšky na autobus. Tam si je pak půjčovali místní.

„Tento systém na volné bázi se však neosvědčil. Kola byla různě poničená, poházená, válela se všude možně. Tohle teď odpadlo. Půjčíte si ho jedině přes aplikaci na jméno. Navíc Rekola má odolnější profimodel,“ přibližuje starosta Veverské Bítýšky Lukáš Zavadil (nez.). Město se v bikesharingu k sousedům, kteří byli iniciátory, přidalo.

„Každá vesnice si zaslouží bikesharing“

Po zvažování možností a průzkumu trhu Chudčice vybraly projekt Rekola. Spolupráci vnímají jako výhodnou i z toho pohledu, že ušetří asi 65 procent z obvyklých ročních nákladů na jedno kolo díky tomu, že provoz a servis bicyklů zajišťuje osm proškolených dobrovolníků z řad místních mužů. Obecní kasu vyjde služba za letošní pilotní rok podle předběžného odhadu asi na 200 tisíc korun.

Uživatelů jsou v obou sídlech stovky, denně uskuteční desítky jízd. „Chudčice a Veverská Bítýška jsou pro nás zkouškou sdílených kol na malé obci. Když se to povede, vidíme velký potenciál i v dalších podobných vesnicích. Každá z nich si zaslouží bikesharing,“ míní projektový manažer Rekol Jan Toman.

Konkurenční Nextbike už má s působením v obcích pod tři tisíce obyvatel několikaleté zkušenosti, byť aktuálně na jihu Moravy nefunguje v žádné. Loni službu provozoval v Mikroregionu Kahan na Brněnsku, do unikátního projektu se zapojilo několik vesnic spolu s Rosicemi.

„V menších městech je nižší míra vandalismu a ukázněnější uživatelé. Lidé si tam služby víc váží,“ poukazuje Dan Rambousek z Nextbike.

V Kuřimi se každé kolo půjčí dvakrát denně

Na jihu Moravy působí tento provozovatel kromě Brna aktuálně také v okresním Hodoníně a Kuřimi na Brněnsku. V květnu přidá na svůj seznam Kyjov, kde se lidé na sdílených kolech svezou poprvé. Ve všech třech městech mohou bicykl využít bezplatně, pokud výpůjčku ukončí do 15 minut.

Například v Kuřimi bylo loni těchto jízd 97 procent z celkového počtu více než 21 tisíc. „Systém pro vnitřní dopravu u nás funguje velmi dobře, se službou jsme spokojeni. V příštím roce se můžeme bavit o navýšení počtu kol – v sezoně jich je 40 – ale prozatím stávající kapacita stačí. Každé se půjčí v průměru dvakrát denně, v nejexponovanějším srpnu i třikrát,“ říká kuřimský místostarosta Jan Vlček (nez.).

Na sdíleném kole mohou místní dojet po cyklostezce až do sousedních Moravských Knínic, kde je jedna ze stanic. Obec proto Kuřimi přispívá na celkové roční náklady ve výši zhruba 550 tisíc.

Doplněk místní dopravy

Vedlejší vesnice je do systému zapojena i v případě Hodonína, kde mají v sezoně stovku bicyklů. Lužice se připojily loni v září.

„Už v prvním měsíci provozu jsme tam zaznamenali více než stovku výpůjček, což potvrzuje zájem i mimo naše město. Letos v Lužicích navíc vznikne druhá stanice, přičemž zejména v letní sezoně očekáváme další nárůst počtu jízd. Současně jsme rozšířili síť stanovišť i přímo v Hodoníně, čímž se uživatelům zkrátila docházková vzdálenost ke kolům. I tento krok by měl přispět k dalšímu zvýšení využívání služby,“ hlásí Jan Příkazký z odboru rozvoje města.

Místní kasu stojí služba 2,8 milionu ročně. Tamní obyvatelé loni uskutečnili přes 68 tisíc výpůjček, což Hodonín podle Příkazkého řadí mezi nejaktivnější města v Česku. Podobnou cestou se vydají i v nedalekém Kyjově, kde s bikesharingem začínají. „Jsme patnáctiminutové město, za tento čas se všude dostanete. Chceme podpořit alternativní způsoby dopravy, aby lidé víc využívali kola a chodili pěšky tam, kde není nezbytně nutné jet autem,“ nastiňuje tamní místostarosta Daniel Čmelík (nez.).

Kyjov na financování služby využije příspěvek 200 tisíc od hejtmanství, jež nově spustilo dotační titul právě na podporu bikesharingu. „Reagujeme na rostoucí zájem obcí o sdílená kola jako doplněk místní dopravy,“ zdůvodňuje mluvčí kraje Martina Žídková.

Méně vandalů, větší vděk. Sdílená kola se prosazují i v menších městech

