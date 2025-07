Například přes křižovatku Lesnické a Zemědělské ulice v brněnských Černých Polích přechod dosud nevede. Studenti, kteří tudy míří po vystoupení z tramvaje na blízkou Mendelovu univerzitu, tak musejí projít na vlastní riziko. To stejné platí pro rodiče s dětmi mířící do nedaleké základní školy Zemědělská.

Nebezpečný stav se ale má ještě letos změnit, protože v křížení přibudou tři nové přechody. „Usilujeme o ně už dlouho, jsou velmi potřebné,“ zdůrazňuje Martin Basel (ODS), místostarosta Brna-sever, který má na starost dopravu.

Další nová zebra vznikne asi o kilometr dál v Provazníkově ulici u vstupu do parku Marie Restituty. Silničáři ji tam vytvoří, přestože jiná se nachází v blízké křižovatce s Merhautovou, vzdálené jen asi 200 metrů. „Přes ni se to ale nikomu nechce obcházet, právě u parku proto evidujeme nejčastější pokusy o přejití silnice,“ podotýká Basel.

Lesnickou a Provazníkovu označuje za jediná dvě místa v městské části rozprostírající se od centra až k severnímu okraji města, kde je reálné nové přechody přidat. Radnice přitom vidí i další vhodné lokality pro jejich umístění, třeba Erbenovu poblíž parku Lužánky, konec Merhautovy a Soběšické pod Lesnou nebo Valchařskou v Husovicích.

„Ve změnách dopravního značení ale nemáme volnou roku, vždy nakonec rozhoduje magistrátní odbor dopravy, potažmo republiková policie,“ krčí rameny Basel.

Sousední městská část Brno-střed usiluje o zřízení nových přechodů v úseku ulic Cejl a Ponávka, respektive Křenové a Zderadovy. V obou případech radnice předložila požadavek na základě podnětů obyvatel.

„Argumentem pro první z nich bylo zlepšení podmínek pro chodce a jejich bezpečnost. Důvodem ke zřízení přechodu na Křenové je opět zvýšení bezpečnosti pěších, a zejména školáků, kteří oblast využívají cestou do školy a k přístupu k zastávce MHD,“ vysvětluje mluvčí radnice Michal Šťastný.

Žádosti posuzují úředníci na magistrátu. V minulosti zamítli například radniční návrh na vytvoření přechodu ve frekventovaném prostoru mezi parkem na Moravském náměstí a kostelem svatého Tomáše. Loni v listopadu proto radní Brna-střed vyzvali magistrát, aby tam zřídil takzvanou sdílenou zónu. V ní jsou si chodci, cyklisté i auta rovni, což zvyšuje komfort a bezpečnost pěších. Tato zóna už od loňského ledna funguje v přednádraží, kde radnice mezi obchodním centrem Letmo a nádražní budovou původně také neúspěšně žádala zřídit přechod.

Mění se i existující přechody

Nové přechody naopak nedávno přibyly, případně se tak v dohledné době teprve stane, na Palackého třídě v Králově Poli, Libušině třídě v Kohoutovicích nebo Černohorské v Ivanovicích. Mnohem častěji však nastávají změny už existujících míst, která využívají chodci delší dobu.

„Jsou to zejména přechody, které nesplňují požadované parametry, mezi něž patří hlavně délka a rozhledové poměry. Všechny takové je potřeba postupně upravit,“ říká mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Dalšími rizikovými faktory jsou podle policie přechody přes vícepruhové silnice bez ostrůvků, bez návaznosti na chodníky či pěší trasy, v blízkosti zastávek MHD, na nepřehledných místech. Problémem je také nedostatečné osvětlení a označení těchto míst.

„Dlouhodobě upozorňujeme, že je lepší mít méně přechodů, ale kvalitně vybavených, než mnoho těch špatně zabezpečených. Nevhodně či nedostatečně provedený přechod výrazně zvyšuje nebezpečí střetu s nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu – tedy s chodci,“ míní vedoucí dopravního inspektorátu Městského ředitelství policie Brno Milan Havlíček.

Úpravy po tragédiích

Například v reakci na tragický noční střet auta s opilým chodcem v Hviezdoslavově ulici ve Slatině z doby před pěti lety dostal dříve neosvětlený prostor přechodu poptávkový semafor pro pěší, piktogramy na silnici a ochranné ostrůvky. Podobně se úpravy mají dočkat také dva přechody pod Lesnou – v Okružní v úseku mezi Slavíčkovou a Třískalovou. Po nedávných vážných nehodách s chodci tam radnice Brna-sever požádala o červené podbarvení a další bezpečnostní prvky.

Kromě zmiňovaných míst se v posledních letech změny týkaly řady dalších ulic. Namátkou třeba Mučednické v Žabovřeskách a Bělohorské v křižovatce s Podstránskou na území Slatiny. V obou je nově ochranný ostrůvek, ve druhé jej doplňuje poptávkový semafor.

„Vzhledem k tomu, že je velmi dobrá spolupráce s magistrátem i se správci silnic, na území Brna neevidujeme aktuálně přechod, který by byl z hlediska rizika střetu chodce s autem vyloženě nebezpečný či u něhož by na základě vzájemné spolupráce nebyla provedena úprava ke zlepšení bezpečnosti,“ prohlašuje Havlíček.

Odborníci upozorňují, že pěší musejí být při přecházení vždycky ostražití, což se ne vždy děje. Přitom vlastní bezpečnost mohou ještě zvýšit zodpovědným chováním.

„Důležitá je interakce mezi řidičem a chodcem. Ten by si neměl přednost na přechodu vynucovat. Měl by na něj vstoupit až ve chvíli, kdy o něm šofér ví a situace je bezpečná. Jinak nemá cenu riskovat své zdraví, stačí chvilka nepozornosti za volantem, třeba když se podívá do telefonu, a může to dopadnout špatně,“ nabádá krajský koordinátor organizace BESIP zaměřující se na bezpečnost na silnicích.