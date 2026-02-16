Sloupky jsou například relativně krátce v centru Brna poblíž Červeného kostela. Ráno sem vozí rodiče děti do školy sídlící v Bílém domě, některým však nedělalo problém odstavit vůz na chodníku, kudy přitom šly jiné děti.
„Vadí vám to? “ reagoval podrážděně jeden z takto parkujících šoférů v minulosti na dotaz redaktora iDNES.cz, proč parkuje, kde nemá.
Mluvčí strážníků apeluje, aby zejména chroničtí hříšníci v parkování na chodníku zkusili jet do centra MHD a pokračovat pěšky, aby získali náhled chodců.