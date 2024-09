Aplikace není třeba, ke vstupu do prodejny poprvé stačí tlačítkový telefon

Prodejna Aleše Dostála ve Veverských Knínicích zatím fungovala měsíc v testovacím provozu. „Podařilo se nám vychytat nedostatky a lidé si do prodejny cestu našli. Hledali jsme možnost, jak vstup do prodejny zjednodušit a zpříjemnit, aby si zákazníci nemuseli nic stahovat a nemuseli mít chytrý telefon, který například nemá spousta starších lidí,“ přibližuje Dostál, který prodejny provozuje pod hlavičkou firmy Get24.

Nechal si naprogramovat řešení na míru, které je na první pohled jednoduché. „U vstupu do prodejny je tablet, do kterého zákazník napíše svoje telefonní číslo, přijde mu zpráva se čtyřmístným kódem, ten vyťuká a může vejít,“ popisuje systém.

K tomuto řešení ho vedla vlastní zkušenost z prodejny v centru Brna. „Nakoupili jsme již existující řešení, ale ukázalo se, že stahování aplikace a bankovní identity je pro některé lidi komplikované. I když je prodejna v místě, kudy proudí denně stovky lidí, do prodejny chodili jednotlivci,“ vysvětluje Dostál.

Díky tomu, že provozovatel prodejny zná telefonní číslo zákazníka a uvnitř má nainstalované chytré kamery, je poměrně snadné zachytit případné nezaplacení zboží a zákazníka kontaktovat, v nejzazším případě volat policii.

Nicméně zkušenosti z jiných samoobslužných prodejen jsou takové, že ke krádežím či pokusům o ně prakticky nedochází. Velkou část jich provozuje po Česku například skupina COOP.

Vesnice, koleje, kancelářské zóny

Do podnikání s bezobslužnými prodejnami se pustil Dostál loni a do konce letošního roku jich chce mít v Brně a okolí dvacet. Na venkov míří tam, kde žije v obci alespoň 700 obyvatel a jiná prodejna v ní není.

„To jsou podmínky, v nichž to ekonomicky vychází. Obzvlášť na venkově je dnes těžké otevřít či udržet prodejnu, protože tržby v nich nejsou takové, aby to ekonomicky vycházelo. Zvlášť v těch, které mají do 500 obyvatel,“ říká Dostál.

Další místa, která jsou podle něj vhodná pro prodejny, kam lze jít bez časového omezení a není v nich prodavač, jsou studentské koleje či kancelářské zóny. „Zatím jsme v Brně, ale chceme jít i do Prahy a do Ostravy. V Brně jsme například v Technologickém parku,“ oznamuje.

Sortiment v těchto prodejnách je takový, na jaký jsou lidé v daných místech zvyklí například z večerek či menších obchodů.

I přesto, že jde o bezobslužné provozy, o jejich chod je potřeba se neustále starat. „Stále někdo musí naskladňovat zboží, kontrolovat trvanlivost či uklízet, takže i bezobslužná prodejna vyžaduje mnoho času a energie. Je to ale určitě budoucnost a prodavačky musíme nahradit, aby ceny produktů mohly jít dolů,“ podotýká Dostál.

V nové prodejně Minute Shop nemusíte zboží markovat, pokladna nákup spočítá sama (duben 2024)