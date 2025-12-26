„Co člověk, to unikátní příběh,“ podotýká mluvčí Oblastní charity Brno Zuzana Horáková a přidává nejčastější příčiny, proč člověk skončí jako bezdomovec – patologické prostředí v dětství, duševní onemocnění, a hlavně nejrůznější drogové či alkoholové závislosti.
Jenže existují i šťastné konce, kdy se návrat k lepšímu životu povede. Redakce iDNES.cz ve spolupráci s pracovníky brněnské Charity vybrala v adventním čase šest osudů lidí bez domova, kteří dostali pomocnou ruku, a tím pádem i druhou šanci.
„O nemocnici ale dál nechtěl slyšet. Tvrdil, že ho tamní personál uráží a ponižuje. Po dlouhém a trpělivém vysvětlování se ho nakonec podařilo přesvědčit. Bohužel se ukázalo, že jeho obavy nebyly neopodstatněné.“