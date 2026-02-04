V seznamu osobností s poutavými životními příběhy pro nový seriál Pouličníci, jejichž jména sice nesou ulice, ale obecně se o nich moc neví, tak původně dámská jména prakticky chyběla. Nakonec se přece jen podařilo jedno zcela neprávem opomíjené najít.
První nositelka Nobelovy ceny za mír Bertha von Suttnerová má navíc s Brnem společného víc než jen jméno na cedulce. Několik let, a to pro její osud vcelku podstatných, v jihomoravském městě žila. Nejmenuje se po ní však přímo ulice, ale od července 2023 lávka pro pěší a cyklisty vedoucí přes Žabovřeskou ulici v místě opraveného městského okruhu.
Ale právě tato žena, o níž se tvrdilo, že krom jediného slova – odzbrojte! – nemá světu co říci, se svou silnou rukou dotkla kořene nejhlubšího problému současnosti.