„Prodávat levněji se nevyplatí“. Benzinka kvůli cenovým stropům neotevřela

  10:54
Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Potvrdil to ředitel Znojemské dopravní společnosti, která pumpu převážně pro místní klienty provozuje. Současná cenová omezení by podle Petra Chadima neumožňovala provoz bez ztráty. Kdy se čerpací stanice znovu otevře, není jasné.
Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. | foto: Google streetview

Uzavření pumpy oznamuje řidičům cedulka na stojanech. Podle fotografií, které zveřejnil Český rozhlas na síti X, sděluje, že je zavřeno kvůli odstávce elektrického proudu. Skutečným důvodem jsou však cenové stropy. „My jsme nakoupili za nějakou cenu a vláda stanovila strop. Nebudeme prodávat levněji, to se nevyplatí,“ uvedl Chadim.

Levnější čerpací stanice mohou strop využít i ke zdražení, míní analytici

O kolik nakoupili dráž, ani jak dlouho zůstane pumpa zavřená, neřekl. Záležet bude podle něj na dalších vládních opatřeních. Za ideální by považoval, kdyby ceny zůstaly alespoň na čtvrteční úrovni. Ve čtvrtek zaplatili řidiči v Jihomoravském kraji za litr benzinu průměrně 41,88 koruny, nafta stála průměrně 48,48 koruny.

Klientela čerpací stanice je podle Chadima lokální. „Benzinek je hodně, jezdí k nám stálí zákazníci, většinou z přilehlé obce. Pro nás to fungovalo jako záloha, kdyby nám ‚klekla‘ neveřejná čerpací stanice pro naši autobusovou dopravu,“ sdělil ředitel. Do budoucna plánuje společnost pumpu zrušit.

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty.
Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL v Praze. (8.dubna 2026)
Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)
Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (7.dubna 2026)
54 fotografií

Od středy stanovuje ministerstvo financí na čerpacích stanicích maximální ceny pohonných hmot. Jde o součást opatření proti dalšímu zdražování způsobenému válkou na Blízkém východě. Ve středu si provozovatelé nesměli účtovat za benzin více než 43,15 koruny a za naftu více než 49,59 koruny za litr. Pro každý následující den stanovuje ministerstvo nová maxima, čtvrteční nejvyšší cena nafty byla proti středeční o 19 haléřů nižší, u benzinu klesla o deset haléřů.

Naše opatření zafungovala, říká Schillerová k palivům. Vláda tlačí na velké hráče

Proti úterý, pro které ještě státem stanovená maxima neplatila, se ve středu cena benzinu na pumpách v Jihomoravském kraji nezměnila, nafta zdražila o 28 haléřů. Pohonné hmoty začaly zdražovat po zahájení války na Blízkém východě. Od konce února průměrná cena benzinu v Jihomoravském kraji vzrostla o 8,15 koruny na litru, nafta zdražila o 15,20 koruny na litru.

Nejčtenější

Kráter v centru Brna mizí. Místo něj vyroste bytový komplex za miliardy

Vizualizace nově budovaného komplexu Veveří ve stejnojmenné brněnské ulici

Dlouho zanedbaná proluka v centru Brna mizí před očima. Místo bývalého Albertu a nevzhledné rozpadající se zdi vyroste rezidenční komplex se stovkami bytů, obchody i službami. Projekt za miliardy...

Policie obvinila v kauze stamilionových dotací sedm lidí včetně veřejných činitelů

ilustrační snímek

Policie obvinila sedm lidí a dvě právnické osoby v kauze stamilionových dotací na inovační centrum pro zakládání kancelářských objektů a vědeckých firem. Mezi stíhanými jsou tři veřejní činitelé....

Školce za 60 milionů hrozí zavření. Úřad musel uznat své pochybení a zrušil kolaudaci

Premium
Mateřská škola ve Viničných Šumicích na Brněnsku (30. března 2026)

Už sedm měsíců chodí děti z Viničných Šumic na Brněnsku do školky v nové budově. Dokončení největší investice v historii vsi se 1 400 obyvateli se přitom loni v létě obešlo bez fanfár a oslav. Byl k...

Kauza dotačních podvodů: detektivové se zajímají o podnik vlivného byznysmena

Premium
SmartPark

Nově fungující SmartPark poblíž areálu výstaviště v Brně se ocitl v hledáčku Úřadu evropského žalobce a detektivů Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Podle kriminalistů, kteří ve...

NCOZ zadržela sedm lidí kvůli podvodu s dotacemi, v Brně odvedli ženu v poutech

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu od rána zasahují na...

Příslušníci Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) po celou středu zasahovali na brněnském centrálním stavebním úřadě. Razie, která začala hned ráno, podle všeho souvisí s dnešním...

„Prodávat levněji se nevyplatí“. Benzinka kvůli cenovým stropům neotevřela

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Potvrdil to ředitel Znojemské dopravní společnosti, která pumpu převážně pro místní...

10. dubna 2026  10:54

Žalobce navrhl v kauze stamilionových dotací vazbu pro tři obviněné

Policejní vůz před budovou úřadu městské části Brno-střed, kde zasahuje policie...

Pověřený evropský žalobce Radek Mezlík podal návrh na vzetí do vazby u tří obviněných v kauze stamilionových dotací na inovační centrum pro zakládání kancelářských objektů a vědeckých firem. O návrhu...

10. dubna 2026  7:57

OBRAZEM: Uvidíte je teď a pak už možná nikdy. Policie ukazuje staré frčky i motorky

Historii bezpečnostních sborů popisuje jedna z expozic Technického muzea v...

Historii bezpečnostních sborů popisuje jedna z expozic Technického muzea v Brně. Výstava „Policejní ředitelství v Brně 1918-1945“ podle tvůrců Radka Slabotínského a manželů Kubingerových vznikala...

10. dubna 2026

Mám v sobě pocit, že Zbrojovce něco dlužím, říká brněnský univerzál Granečný

Univerzál Denis Granečný aktuálně na děkovačkách působí velmi vděčně. Zažívá...

Na jihu Moravy kroutí už čtvrtým rokem a zažil hlavně pády. Konec majitele, sestup i druholigové trápení. Kolem Denise Granečného se změnilo téměř vše, zůstalo jen jméno Zbrojovka Brno a věrní...

9. dubna 2026  20:58

Místo soudní války dohoda. Podnikatel se vzdal parkoviště a prodá pozemky městu

Plocha v Aninské ulici u Louckého kláštera ve Znojmě zůstává kvůli sporu města...

O parcely nedaleko Louckého kláštera ve Znojmě se radnice s jejich majitelem, podnikatelem Karlem Fiedlerem, přela více než jedenáct let. Obě strany počítaly, že spor brzy skončí u soudu, nakonec se...

9. dubna 2026  17:48

Falešný oddací list za tisíc eur. Padělatelé je ve velkém prodávali cizincům

Policisté dopadli padělatele oddacích listů

Skupinu zločinců, kteří padělali oddací listy pro cizince, odhalili jihomoravští policisté. Zatím zdokumentovali přes tři desítky falzifikátů, které měly jejich držitelům zajistit povolení k pobytu,...

9. dubna 2026  15:12

Bude to drahé, ale nemůžeme přivírat oči, řekl soudce k policejním únikům

Expolicista Michal Ratajský u soudu v kauze Vork týkající se úniku informací z...

Olomoucký vrchní soud ve čtvrtek v rozsáhlé kauze úniků policejních informací potvrdil vinu u devíti z 23 obžalovaných a mírně jim upravil podmíněné a peněžité tresty. Část případu znovu vrátil na...

9. dubna 2026  12:19,  aktualizováno  13:31

Policie obvinila v kauze stamilionových dotací sedm lidí včetně veřejných činitelů

ilustrační snímek

Policie obvinila sedm lidí a dvě právnické osoby v kauze stamilionových dotací na inovační centrum pro zakládání kancelářských objektů a vědeckých firem. Mezi stíhanými jsou tři veřejní činitelé....

9. dubna 2026  11:05,  aktualizováno  11:18

Peníze z pokut chce stát. Bez zisku radary vypneme, i když fungují, hrozí obce

Ředitelství silnic a dálnic už požádalo o kolaudaci úsekového měření na konci...

Větší bezpečnost, méně hluku a více klidu. Tak mnoho starostů hodnotí situaci už pár měsíců po umístění radarů na měření rychlosti. Zatímco se často ozývají hlasy o šikaně řidičů a triku, jak naplnit...

9. dubna 2026  5:18

Zápal? Emoce? Fixl! Jak Hála a Prokeš, parťáci z agentury, ovlivňovali zápasy

Premium
Fotbalový míč.

Ze všech, na které si posvítili policejní vyšetřovatelé, toho má mít na svědomí nejvíc. Etická komise Fotbalové asociace ho podezírá z celkem patnácti přečinů. Lukáš Hála, manažer pochybné pověsti,...

9. dubna 2026

USK za osmnáct, Žabiny bez dvou za dvacet. Favoritky zdárně rozjely semifinále

Petra Malíková z USK Praha hledá v semifinále s KP Brno cestu kolem Sary...

Skoro totožnými výsledky začaly semifinálové série Chance ŽBL. Obhájkyně titulu z USK Praha si na domácí palubovce poradily 106:49 s KP Brno. Žabiny zase na jihu Moravy předčily 106:52 basketbalistky...

8. dubna 2026  19:58,  aktualizováno  21:51

Kauza dotačních podvodů: detektivové se zajímají o podnik vlivného byznysmena

Premium
SmartPark

Nově fungující SmartPark poblíž areálu výstaviště v Brně se ocitl v hledáčku Úřadu evropského žalobce a detektivů Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Podle kriminalistů, kteří ve...

8. dubna 2026  19:02

