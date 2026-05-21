Beneš má stále rudé ruce. Nulová škoda, tvrdí aktivisté. Drsný vzkaz exprezidenta Zemana

Jiří Černý
  11:37
Policie už zná dvojici mužů, kteří ve středu v Brně polili rudou barvou sochu prezidenta Edvarda Beneše před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. K činu se přiznali. Případ policisté řeší jako poškození cizí věci, trestní oznámení podala Československá obec legionářská. Pobouřeně na incident reagovali také bývalý prezident Miloš Zeman či exhejtman Michal Hašek. Benešova socha před fakultou má stále rudé ruce.

Skupina moravských aktivistů ve středu odpoledne polila červenou barvou ruce sochy Edvarda Beneše a umístila k ní kartonový nápis s označením „Český nácek“. Akci zdůvodnila nesouhlasem s Benešovým odkazem, poválečným odsunem Němců i současným konáním Sudetoněmeckého dne v Brně.

Aktivisté zároveň požadují odstranění sochy z prostoru před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Druhý československý prezident měl před čtvrtečním polednem ruce stále obarvené.

Moravští aktivisté obarvili na rudo ruce sochy druhého československého prezidenta Edvarda Beneše před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. (20. května 2026)
„Policisté se od včerejška zabývají poškozením sochy před právnickou fakultou. Vše v podvečerních hodinách zadokumentovali a odstranili ze sochy kartonový nápis a informace, které tam zanechali autoři,“ uvedl mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb.

Podle něj si policisté při zásahu všimli dvojice mužů, jejichž popis odpovídal jedincům ze zveřejněného videozáznamu. „Oba ztotožnili. Podezřelí se k ‚úpravě‘ sochy doznali a podali k věci vysvětlení na služebně. Případ řešíme jako poškození cizí věci, škoda dosud nebyla vyčíslena,“ doplnil Šváb.

Masarykova univerzita uvedla, že socha není jejím majetkem. „Socha není ve vlastnictví univerzity, je na pozemku města před právnickou fakultou. Není nám to lhostejné, ale jelikož univerzitě nevznikla škoda, žádné oficiální kroky ani dělat nemůžeme,“ sdělila vedoucí oddělení komunikace rektorátu Masarykovy univerzity Simona Polcarová.

Sami jste náckové, vzkázal Zeman

Trestní oznámení však podala Československá obec legionářská, které socha patří. Výši škody vyčíslí odborná firma podle nákladů na odstranění tohoto vandalismu, jak sdělil v České televizi mluvčí organizace Miloš Borovička.

„Čekáme na odstranění barvy odbornou firmou, jde o umělecké dílo, a tak nechceme nic podcenit,“ upřesnil Borovička pro iDNES.cz.

Na podané trestní oznámení reagovali pachatelé odmítavě, sochu skupina podle svých slov nijak nepoškodila. „Jsou to dětské tempery, první déšť je smyje. Když nechají přírodu, aby udělala své, bude to stát 0 Kč,“ řekl ČT Tomáš Kočko.

K incidentu se ostře vyjádřil i bývalý prezident Miloš Zeman. „Ti, kteří zhanobili sochu prezidenta Edvarda Beneše v Brně nápisem ‚nácek‘, jsou sami náckové,“ vzkázal na své facebookové stránce.

Ještě dál zašel bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek. „Stydím se za to, co se dnes odpoledne stalo v Brně. Byl zhanoben pomník jednoho ze zakladatelů demokratického Československa údajnými ‚moravskými aktivisty‘,“ uvedl. Hanobení soch podle něj není projevem demokratické diskuse, ale vandalstvím. Hašek zároveň vyzval prezidenta Petra Pavla k veřejnému vyjádření a oznámil, že podává podnět státnímu zastupitelství k prověření možného trestného činu.

Jedním z organizátorů akce byl hudebník Tomáš Kočko, známý především díky folklorně laděnému projektu Tomáš Kočko & Orchestr. Držitel Českého anděla z roku 2012 vystupoval jako mluvčí skupiny moravských aktivistů, která v rozeslané tiskové zprávě označila Beneše za politika spoluzodpovědného za poválečné bezpráví, znárodňování majetku či nástup komunistického režimu. „Beneš osobně stál za řadou politických kroků, které zničily život mnoha lidí v Československu. Stačí se podívat na jeho prezidentské dekrety,“ nechal se slyšet Kočko.

Tomáš Kočko & Orchestr - festival Colours of Ostrava 2023, den třetí (21. července 2023)

Aktivisté zároveň kritizovali postavení Moravy v českém státě a spojili happening s nesouhlasem proti kritice Sudetoněmeckého dne v Brně. „Praha chce rušit akci v Brně, tak nějak po benešovsku. Přitom jde v podstatě o sousedské setkání. Zbytečná hysterie,“ uzavírá Kočko.

Socha Edvarda Beneše stojí před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity od roku 2010. Už v minulosti se stala terčem kritiky i menších protestních akcí, letošní happening je však dosud nejvýraznější protestní akcí.

Nehoda a německé svátky. D1 zablokovala kolona kamionů dlouhá 50 kilometrů

Dálnici D1 na Benešovsku směrem na Prahu uzavřela nehoda pěti aut. (24....

Neobvyklá, přes padesát kilometrů dlouhá kolona zkomplikovala ve čtvrtek odpoledne provoz na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Hlavním důvodem je mimořádně vysoká intenzita nákladní dopravy v...

Na účtu vyhořelého ptačího centra přistálo 16 milionů. To je něco, překvapilo majitele

Záchranné Ptačí centrum v Brně lehlo popelem. Na snímku provozovatel stanice...

Majitel záchranné stanice pro ptáky a malé savce v Brně Slatině Zdeněk Machař, kterému v první polovině května požár zničil zázemí stanice, objevil na firemním účtu zhruba 16 milionů korun. Jde o...

Sjezd sudetských Němců v Brně 2026 se blíží. Kdy se koná a co nabídne program

Bavorský premiér Marcus Söder (CSU) na sudetoněmeckém sjezdu v Řeznu ocenil...

Brno se tento víkend stane dějištěm 76. sjezdu sudetských Němců, který se v Česku uskuteční vůbec poprvé. Akce nabídne kulturní program, diskuse i pietní akty připomínající oběti nacismu a...

KVÍZ: Do temnot jeskyní. Znáte tajemství a rekordy Moravského krasu?

Jeskynní potápěči České speleologické společnosti Petr Chmel, Radek Nejezchleb...

Punkevní jeskyně, Macocha, Býčí skála... Pojmů, které vystihují nejvýznamnější jeskynní oblast Česka Moravský kras, je celá řada. Prověřte si v našem kvízu, jak se v téhle unikátní lokalitě vyznáte.

