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Místo Dolních Vítkovic pavilony výstaviště. Beats for Love zamíří v zimě do Brna

Jiří Černý
  11:27
DJka Charlotte de Witte festivalu Beats for Love v Ostravě (4. července 2026)

DJka Charlotte de Witte festivalu Beats for Love v Ostravě (4. července 2026) | foto: Nikola Tesařová

Na festivalu Beats for Love v Ostravě proběhla také svatba. (4. července 2026)
Na festivalu Beats for Love v Ostravě proběhla také svatba. (4. července 2026)
Na festivalu Beats for Love v Ostravě proběhla také svatba. (4. července 2026)
Momentky ze závěrečného dne hudebního festivalu Beats for Love v Ostravě (4....
107 fotografií
V Ostravě letní Beats for Love pravidelně plní ikonickou industriální oblast Dolních Vítkovic, jeho zimní obdoba si tentokrát brousí zuby na Brno. První halová edice festivalu elektronické taneční hudby v prosinci roztančí brněnské výstaviště, mezi hlavními hvězdami bude „velekněžka hard techna“ Sara Landry.

Brněnské výstaviště se v prosinci promění v taneční areál. První zimní edice festivalu Beats for Love nabídne během dvou nocí 4. a 5. prosince dvě scény a více než třicet zahraničních interpretů.

Jedním z hlavních jmen bude americká DJka a producentka Sara Landry, která je podle prestižní ankety DJ Mag světovou jedničkou mezi interprety tvrdých tanečních stylů.

DJka Charlotte de Witte festivalu Beats for Love v Ostravě (4. července 2026)
Na festivalu Beats for Love v Ostravě proběhla také svatba. (4. července 2026)
Na festivalu Beats for Love v Ostravě proběhla také svatba. (4. července 2026)
Na festivalu Beats for Love v Ostravě proběhla také svatba. (4. července 2026)
107 fotografií

Landry patří k nejvýraznějším jménům současného hard techna. V posledních letech se prosadila na velkých festivalech a v roce 2025 se v anketě DJ Mag Top 100 DJs umístila na 62. místě. Podruhé za sebou zároveň získala ocenění Highest Hard, určené nejvýše postavenému DJovi tvrdých tanečních stylů.

Do Brna přiveze svou show Eternalism, kterou postavila na temném a intenzivním hard technu. Právě díky svému stylu si vysloužila přezdívku „High Priestess of Hard Dance“, tedy velekněžka Hard Dance.

Festival Beats for Love byl znovu rekordní. Poprvé přinese i zimní verzi

„Sara Landry je v současnosti absolutním fenoménem. Reprezentuje novou generaci světových elektronických hvězd a její vystoupení mají neuvěřitelnou energii,“ uvedl ředitel festivalu Beats for Love Kamil Rudolf.

Zimní edice bude první halovou akcí značky Beats for Love. Výstaviště nabídne dvě haly a dvě scény, na kterých se během 4. a 5. prosince vystřídají interpreti napříč EDM, housem, technem a drum & bassem.

OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy

Mezi již oznámenými jmény jsou například Sub Focus, Lost Frequencies a britské duo Sigma.

Pořadatelé chtějí zimní festival pojmout jako samostatnou akci, nikoli pouze zmenšenou verzi letního Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích, která do Ostravy přilákala podle organizátorů více než 164 tisíc fanoušků. Další jména programu mají zveřejnit postupně.

3. července 2026
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