Místo Dolních Vítkovic pavilony výstaviště. Beats for Love zamíří v zimě do Brna

Brněnské výstaviště se v prosinci promění v taneční areál. První zimní edice festivalu Beats for Love nabídne během dvou nocí 4. a 5. prosince dvě scény a více než třicet zahraničních interpretů.
Jedním z hlavních jmen bude americká DJka a producentka Sara Landry, která je podle prestižní ankety DJ Mag světovou jedničkou mezi interprety tvrdých tanečních stylů.
Landry patří k nejvýraznějším jménům současného hard techna. V posledních letech se prosadila na velkých festivalech a v roce 2025 se v anketě DJ Mag Top 100 DJs umístila na 62. místě. Podruhé za sebou zároveň získala ocenění Highest Hard, určené nejvýše postavenému DJovi tvrdých tanečních stylů.
Do Brna přiveze svou show Eternalism, kterou postavila na temném a intenzivním hard technu. Právě díky svému stylu si vysloužila přezdívku „High Priestess of Hard Dance“, tedy velekněžka Hard Dance.
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„Sara Landry je v současnosti absolutním fenoménem. Reprezentuje novou generaci světových elektronických hvězd a její vystoupení mají neuvěřitelnou energii,“ uvedl ředitel festivalu Beats for Love Kamil Rudolf.
Zimní edice bude první halovou akcí značky Beats for Love. Výstaviště nabídne dvě haly a dvě scény, na kterých se během 4. a 5. prosince vystřídají interpreti napříč EDM, housem, technem a drum & bassem.
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Mezi již oznámenými jmény jsou například Sub Focus, Lost Frequencies a britské duo Sigma.
Pořadatelé chtějí zimní festival pojmout jako samostatnou akci, nikoli pouze zmenšenou verzi letního Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích, která do Ostravy přilákala podle organizátorů více než 164 tisíc fanoušků. Další jména programu mají zveřejnit postupně.
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3. července 2026