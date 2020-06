Mikulovské plovárně za 71 milionů chybí dno bazénu, otevření se zpozdí

Opravené koupaliště už sice má vyšší tobogan, novou skluzavku i lanový most, chybí však to nejdůležitější – dno bazénu.

„Kvůli covidu-19 nám nedorazily velké pláty nerezu, které mají dno pokrýt. Putovaly ze Švédska do Itálie, kde se dodávka zastavila a stále na ni čekáme. Nabrali jsme dalších čtrnáct dní zpoždění,“ vysvětluje starosta Mikulova Rostislav Koštial (ODS).



Kvůli tomu se stavební firma nemohla pustit do konečných úprav areálu. Na tisícovce metrů čtverečních tak chybí trávník, který se teprve bude vysévat. Než se uchytí, znamená to pro koupaliště další týdny mimo provoz navíc.



Komplikace s sebou přináší i vládní omezení týkající se počtu návštěvníků či omezení víření aerosolu u vodních atrakcí.

„Osobně bych za těchto podmínek koupaliště spustil až příští rok. Provoz by byl neúměrně drahý proti vstupnému, které bychom mohli vybrat,“ míní starosta.

Náklady se budou vracet jen stěží

Konečné slovo však budou mít zastupitelé, kteří mají o provozu koupaliště rozhodovat 24. června. Jestli se do té doby podaří areál dokončit, není jasné.

Zahájení sezony by mohlo uspíšit osázení travními koberci – to je však milionový náklad, který zastupitelé odmítli. Ve hře je i pořízení umělohmotných koberců za zhruba desetinovou cenu. Ty by mohly pro letošek pokrýt betonovou plochu, později by je radnice využila třeba na pódiích při kulturních akcích.

Podle odhadu městské společnosti Tedos, jež koupaliště provozuje, by byl jeho provoz ziskový, pokud by tam během dvou prázdninových měsíců přišlo alespoň 19 500 lidí a za vstupné zaplatili 120 korun.

Do bazénu by tak muselo dorazit alespoň 390 lidí za den.