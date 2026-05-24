„Před desátou hodinou dopolední jsme vyslali techniku a hasiče ze stanice Hodonín k Baťově kanálu u obce Petrov. V plavební komoře se tam potopila loď,“ informoval mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
Jeho slova na facebooku potvrdili i zástupci Baťova kanálu, kteří upřesnili, že se na lodi nacházeli dva lidé, se kterými se plavidlo při pokusu o jeho uvázání převrátilo. V příspěvku také hasičům poděkovali za profesionální, rychlý a zároveň lidský přístup.
Jelikož se událost obešla bez zranění, mohli se hasiči ihned začít věnovat vyproštění plavidla a pomocí speciální techniky se jim loď podařilo po zhruba hodině z kanálu vytáhnout. „Na místě se nepotvrdil žádný únik provozních náplní do vody,“ dodává za hasiče Mikoška.