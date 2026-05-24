Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na Baťově kanálu zasahovali hasiči. Převrátila se tam loď i s posádkou

Autor:
  10:54
Jihomoravští hasiči v sobotu ráno zasahovali u převrácené lodi. Nehoda se stala na Baťově kanálu, kde ve vodě skončila dvoučlenná posádka poté, co se plavidlo pokoušela přivázat. Celý incident se obešel bez zranění či větších škod.
Fotogalerie4

Na Baťově kanále se převrátila loď s dvoučlennou posádkou. (23. května 2026) | foto: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

„Před desátou hodinou dopolední jsme vyslali techniku a hasiče ze stanice Hodonín k Baťově kanálu u obce Petrov. V plavební komoře se tam potopila loď,“ informoval mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Jeho slova na facebooku potvrdili i zástupci Baťova kanálu, kteří upřesnili, že se na lodi nacházeli dva lidé, se kterými se plavidlo při pokusu o jeho uvázání převrátilo. V příspěvku také hasičům poděkovali za profesionální, rychlý a zároveň lidský přístup.

Jelikož se událost obešla bez zranění, mohli se hasiči ihned začít věnovat vyproštění plavidla a pomocí speciální techniky se jim loď podařilo po zhruba hodině z kanálu vytáhnout. „Na místě se nepotvrdil žádný únik provozních náplní do vody,“ dodává za hasiče Mikoška.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Sudetský sjezd: odpůrci na protest stavěli barikádu z krabic, vypukla strkanice

Protestní „Němá barikáda“ asi stovky lidí proti sjezdu Sudetoněmeckého...

Druhý den programu festivalu Meeting Brno, který zahrnuje i sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL), provázejí od pátečního rána protesty. Odpůrci sjezdu sudetských Němců na brněnském...

Pouť smíření došla do Brna na sjezd sudetských Němců. Čekali tu na ni odpůrci

Shomáždění sudetských Němců u gymnázia v Brně. (23. května 2026)

Asi tisícovka lidí prošla Pouť smíření z Pohořelic do Brna, kterým si připomněla násilné vyhnání německy hovořícího obyvatelstva z moravské metropole. Pietního aktu na začátku pochodu se zúčastnili i...

Platí hypotéku na dům, který zbourali jako černou stavbu. Pár se chce soudit

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Velká hromada suti a vedle ní odstavený bagr. To je vše, co zbylo z domu rodiny Sklenářových v Dobšicích na Znojemsku. Budovu úřady označily za černou stavbu a nařídily demolici. Přestože proti...

Sudetský sjezd: Otce by zklamal ten hněv, řekl Winton při pietě. Dorazili i odpůrci

Pietní akce k uctění památky obětí holokaustu na 5. nástupišti brněnského...

V Brně odpoledne začaly akce sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL). Jeho předseda Bernd Posselt i další zástupci se zúčastnili pietního aktu na nádraží, při němž uctili památku obětí...

Německý sjezd v Brně vrcholí. Nepožadujeme navrácení, stavíme budoucnost, řekl Söder

Hosté Sudetoněmeckých dnů na mši na na brněnském výstavišti. (24. 5. 2025)

Promluvy politiků, představování spolků, ale také mše a diskuze. V Brně na výstavišti v jednom z největších pavilonů pokračují Sudetoněmecké dny. Účastní se jich asi tři tisíce lidí.

24. května 2026  9:59,  aktualizováno  11:02

Sudetský sjezd: Kritici jdou na pochod a demonstraci. Dorazit má i Zeman a Rajchl

Pietní akce k uctění památky obětí holokaustu na 5. nástupišti brněnského...

Sudetoněmecký sjezd vrcholí a s ním i protesty. V neděli ve 13 hodin se kritici Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) chystají na pochod centrem Brna, který zakončí na demonstraci na...

24. května 2026

Na Baťově kanálu zasahovali hasiči. Převrátila se tam loď i s posádkou

Na Baťově kanále se převrátila loď s dvoučlennou posádkou. (23. května 2026)

Jihomoravští hasiči v sobotu ráno zasahovali u převrácené lodi. Nehoda se stala na Baťově kanálu, kde ve vodě skončila dvoučlenná posádka poté, co se plavidlo pokoušela přivázat. Celý incident se...

24. května 2026  10:54

Baráž o fotbalovou ligu: Soupeři, program zápasů, výsledky, systém

Fotbalisté ostravského Baníku se radují z první branky proti Dukle Praha.

Baník Ostrava a Slovácko. Dva tradiční ligové kluby, které budou muset hájit příslušnost k elitě v baráži. Baník vyzve Táborsko, Slovácko si zahraje proti Artisu Brno. Program, výsledky, herní systém...

23. května 2026  22:52

Pestré masky i rock’n’roll z Asie. Fanoušci na Animefestu ocenili zahraniční hosty

Valentino ze seriálu Hazbin Hotel posílá pusinky všem svým divákům. (23. května...

Hráz výstaviště Brno se o víkendu protrhla pod náporem pestrých kostýmů, masek a paruk. Tisíce nadšenců do japonských animovaných seriálů se opět vydalo okusit atmosféru na letošním 21. ročníku...

23. května 2026  20:30

Pouť smíření došla do Brna na sjezd sudetských Němců. Čekali tu na ni odpůrci

Shomáždění sudetských Němců u gymnázia v Brně. (23. května 2026)

Asi tisícovka lidí prošla Pouť smíření z Pohořelic do Brna, kterým si připomněla násilné vyhnání německy hovořícího obyvatelstva z moravské metropole. Pietního aktu na začátku pochodu se zúčastnili i...

23. května 2026  6:55,  aktualizováno  19:30

Nůžky, penalta a špalír. Brněnský kapitán Hofmann ukončil dojemně kariéru

Zbrojovka Brno v posledním kole 2. ligy zvládla zápas proti Českým Budějovicím...

Celý zápas byl neunavitelný. Po rohu v prvním poločase brněnský kapitán Stanislav Hofmann zkusil nůžky. Pak projel těsně před centrem, který uklízel jeho parťák Velich do branky Českých Budějovic. ...

23. května 2026  18:37

Muž na Znojemsku nezvládl řízení a narazil do stromu. Na místě zemřel

ilustrační snímek

Smrtí řidiče skončila dnes brzy ráno nehoda u Kravska na Znojemsku. Z dosud neznámého důvodu nezvládl řízení svého osobního auta a narazil do stromu. Příčinu nehody a totožnost policisté zjišťují,...

23. května 2026  7:48

I čtvrtý zápas pro hosty. Jelínkovi to pálilo, ale koncovka patřila Pardubicím

David Jelínek z Brna střílí na pardubický koš.

Pardubičtí basketbalisté vyhráli po čtvrtečním úspěchu i druhý zápas v hale Brna a semifinálová série Maxa NBL je vyrovnaná 2:2. Domácí obhájce stříbra od porážky 90:94 nezachránil ani autor 33 bodů...

22. května 2026  21:43,  aktualizováno  22:13

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

22. května 2026  13:02,  aktualizováno  21:54

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Koupaliště na jihu Moravy otvírají, ceny zůstávají většinou stejné jako loni

Brno, koupaliště Kraví hora

Nový přírodní biotop v Rosicích, opravená Tereza v Břeclavi i první venkovní bazény v Pasohlávkách. Koupací sezona na jižní Moravě začíná a většina areálů letos drží ceny na loňské úrovni....

22. května 2026  16:47

Komise vyčísluje škodu, která vznikla brněnské spalovně kvůli zrušené zakázce

Pracovníci městské společnosti Sako Brno vyčistili spalovací komoru odstaveného...

Čtyřmiliardový tendr na nový kotel v městské spalovně brněnští politici v nezvyklém tajném hlasování zrušili. Rok na to ale byla vyhlášena takřka totožná zakázka, z níž vzešel stejný vítěz jako v...

22. května 2026  14:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.