Batole propadlo okenní sítí proti hmyzu na zem z výšky pěti metrů

Záchranáři malého pacienta transportovali vrtulníkem do Dětské nemocnice v Brně.

„Batole se opřelo o síť proti hmyzu a spadlo na trávník před domem přibližně z výšky pěti metrů,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Operační středisko na Vyškovsko vyslalo pozemní lékařskou posádku a o pomoc požádalo vrtulník olomoucké záchranky.

„Náš stroj byl totiž u jiné události. Dítě jsme ošetřili, podali léky na tišení bolesti, zafixovali a se středně těžkými až těžkými zraněními jej pak vrtulník transportoval k další péči do Dětské nemocnice v Brně,“ dodala Bothová.

Zároveň upozornila, že zvlášť v batolecím věku jsou děti velmi rychlé, vynalézavé a zvědavé.

„Rodič musí být neustále ve střehu, stačí skutečně jen pár vteřin nepozornosti a může se stát neštěstí. Dítě by se vůbec nemělo dostat na balkon, je potřeba zablokovat mu přístup na něj. Stejně tak by se nemělo dostat k otevřenému oknu. I když se rodič domnívá, že okno je dostatečně vysoko a dítě na něj nedosáhne, není to pravda. Dítě je schopno dostrkat si k oknu krabici, židličku nebo třeba i velkou hračku, na předmět vyleze a okno je na dosah,“ varovala Bothová.