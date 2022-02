Poezie na cesty. Dopravní básník veršuje o výlukách a jízdních řádech

Ukázky básní Turistbus (2021) Z Mikulova do Poysdorfu

Pojedeme místo Korfu

A v rakouském Falkensteinu

Navštívíme sklepní lajnu. V Laa osvěžíme tělo

V Retzu vína by se chtělo

Z Drosendorfu do Vranova

Busy jezdí zas a znova. Za cestu nic neutratím

Jako doma jízdné platím.

Útratu mám nevelkou

S celodenní jízdenkou. Změna jízdních řádů (2022) Na zastávce stojím sám.

Kde jsou všichni? Přemítám.

O dochvilnost teď se bojím.

Pozdní příchod neustojím.

Už to jede! Radost mám! „Milý pane,“ řidič hlásá,

„nejsem vůbec vaše spása,

jízdní řád se včera změnil.“

Tu zprávu jsem neocenil.

Starost moje nervy drásá. Řidič moudře, v tom všem shonu,

dal mi dobrou radu k tomu:

„Když nevíte kudy z krize,

kdy to jede, chcete vize,

najdete je v POSEIDONU!“ Štěstí stálo zase při mně,

nemusel jsem čekat v zimě.

Už se vezu dalším spojem,

dělá na mě dobrý dojem.

Spadlo ze mě velké břímě.