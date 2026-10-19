„U nás nejsou takové komplikace, takže doufám, že to bude jednodušší,“ uvedl předseda baseballového klubu Radomír Vach ke způsobu veřejné soutěže označované termínem koncesní řízení.
Podle něj bude nové hřiště veřejné, takže jej využijí i žáci škol jako to dosavadní.
„Původně jsme chtěli pozemek získat od města do výpůjčky a hřiště vybudovat, ale na městě nám řekli, že není jiná možnost než koncesní řízení,“ doplnil Vach.
Počítá s tím, že se do něj klub přihlásí. Nezbývá než věřit, že vše tentokrát dopadne dobře a Technika předloží nejlepší nabídku, aby mohla vybudovat hřiště podle svých představ. Do řízení se totiž může přihlásit kdokoliv.
Totéž bylo možné i u řízení na nový fotbalový stadion za Lužánkami. Nakonec ale zůstal jako jediný zájemce majitel fotbalové Zbrojovky Vojtěch Kačena, který v tamní lokalitě chce vybudovat novou arénu za vlastní peníze, jenže celý proces zastupitelé nakonec stopli.
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Podle brněnského radního pro sport Tomáše Aberla (TOP 09) by si v případě baseballu chtěl magistrát tentokrát přípravu i celý průběh koncesního řízení odřídit sám. Měli by jej tak na starost úředníci a právníci města, nikoli externí firma jako v případě stadionu za Lužánkami.
„Myslím, že to nebude tak náročné, je to daleko menší investice,“ prohlásil Aberl. Podle jeho kolegy z městské rady Jiřího Olivy (dříve SOCDEM) už mají pracovníci magistrátu zkušenosti.
Zatím se však úřadu, ať už vlastními silami, nebo externě, tato řízení příliš nedaří nebo jsou předmětem kritiky. Výtky od některých politiků se snesly na výběr developerské společnosti CTP jakožto vítěze stavby nové části průmyslového vědecko-technického parku na Černovicích terasách i na určení soukromníka pro stavbu i provoz domova pro seniory na Nopově v Židenicích.
Neúspěchem pak skončil tendr na provozovatele nové arény na výstavišti, do ztracena vyšumělo řízení na stavebníka bytových domů v lokalitě Západní brána a čerstvé je pak zmíněné fiasko kolem stadionu za Lužánkami.