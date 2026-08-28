Přes půl světa za jediným hráčem. Jak si Japonci zamilovali baseball v Brně

Do Brna nemíří jen jednotlivci, kteří si sami naplánovali cestu. Pro japonské příznivce vznikl organizovaný zájezd. S nápadem přitom přišel samotný Ogino, který bude s brněnskými Draky dnes od 19 hodin bojovat o srovnání semifinálové série české extraligy proti městskému rivalovi Hrochům.
Už loni v Japonsku pořádal autobusové výlety nazvané Ogisampo. S fanoušky během nich cestoval po místech, která jsou pro něj důležitá. Po příchodu do Brna ho napadlo nabídnout jim podobný zážitek také v Česku.
„Chtěl jsem, aby moji fanoušci z Japonska přijeli do Brna, podívali se na můj baseball, poznali českou kulturu a užili si toto místo společně se mnou,“ popisuje čtyřicetiletý exprofík.
Na přípravě zájezdu spolupracoval s cestovní agenturou a svým týmem. První fanoušky, kteří kvůli němu dorazili až z ostrovů na druhé straně zeměkoule, pak uviděl hned při úvodním utkání.
„To bylo poprvé, kdy jsem si uvědomil, že lidé opravdu přicestovali až z Japonska do Česka jen proto, aby mě viděli hrát,“ vzpomíná Ogino.
Od té doby se Japonci objevují na tribunách pravidelně. Ogino odhaduje, že přímo z Japonska jich na každé utkání dorazí minimálně desítka. Pokud započítá také Japonce žijící v Brně a dalších částech Evropy, sleduje jich zápas ještě více.
Dresy jdou na dračku
Brněnský klub v tomto ohledu zažívá novinku. Nejde totiž jen o počet zahraničních návštěvníků, ale i o jejich motivaci. Necestují do Brna kvůli významnému turnaji. Přijíždějí za jedním hráčem.
„Je to pro nás úplně nová zkušenost pracovat s takovým formátem, jakým je Takaši Ogino. Je to trochu podobné, jako kdyby do českého fotbalu přišel Messi nebo Ronaldo,“ říká Ondřej Furko z brněnských Draků.
Klub překvapuje také na baseball v Česku vysoké množství fanoušků, kteří jsou ochotni absolvovat cestu přes půl světa. „Je neskutečné, že sem přijíždějí jen proto, aby ho podpořili,“ dodává Furko.
Zájem se přitom neprojevuje jen na tribunách. Japonští návštěvníci ve velkém nakupují klubový merchandise a reklamní předměty spojené s Oginem. Pro Draky tak jeho příchod znamená nejen pozornost z Japonska, ale také konkrétní zájem o klub.
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Ogino sám odhaduje, že cesta z Japonska do Česka stojí nejméně 50 tisíc korun. K tomu musí fanoušci počítat s ubytováním a dalšími výdaji.
„Jsem upřímně překvapený, že tolik fanoušků cestuje až do Česka, aby mě viděli. Ale především mě to dělá šťastným. Jsem za jejich podporu velmi vděčný,“ ocenil své oddané fanoušky.
Nejde jen o výsledky
Za pozorností podle něj není pouze sportovní výkon. Ogino má za sebou dlouhou profesionální kariéru v Japonsku, během níž se potýkal také se zraněními a složitějšími obdobími. Fanoušci podle něj sledovali nejen výsledky, ale celý jeho příběh.
„Viděli mě bojovat, tvrdě pracovat a vracet se po zraněních. Myslím, že mě nepodporovali jen kvůli výsledkům, ale protože sledovali celou mou cestu,“ vysvětluje. Někteří z nich mu v Brně říkají, že právě díky němu dostali možnost poznat Česko. Jejich cesta tak pro Ogina představuje něco víc než jen podporu z hlediště.
Současně je to pro něj první zkušenost s životem v Evropě. A Brno si podle svých slov oblíbil překvapivě rychle. „Nejvíc mě překvapilo, jak je Brno kompaktní a pohodlné. Téměř kamkoli se dostanete tramvají nebo autobusem a hned za městem je také hodně přírody,“ konstatuje nadšeně.
Turistické atrakce ale nejsou tím, co ho na městě baví nejvíc. „V centru je tolik hezkých kaváren. Mám rád, když si dám kávu a jen si užívám atmosféru města,“ popisuje. A k českému životu podle něj patří také pivo. „Rád chodím do místních hospod se spoluhráči a kamarády,“ usmívá se baseballista.
Z baseballu k batátům
Jestli bude v Brně pokračovat i příští rok, zatím Ogino neví. Záleží na smlouvě. On, jeho žena i syn si však podle něj zdejší život užívají a pokud dostane příležitost, rád by se vrátil.
„Ještě je tolik věcí, které o Česku nevíme, a tolik míst, která jsme nenavštívili. Pokud budu mít možnost, rád bych zůstal o něco déle, pokračoval v baseballu a poznával Brno i Česko,“ podotýká veterán.
Jeho české plány navíc nekončí u sportu. V Japonsku má podnikání spojené s japonskými batáty a rád by je jednou dostal také do Brna.
„Japonské batáty jsou velmi sladké a chutné. Opravdu bych chtěl, aby je lidé v Brně a Česku měli někdy možnost ochutnat,“ vyslovuje své přání Ogino.
V cestě stojí doprava i dovozní předpisy. Pro Ogina ale batáty představují také způsob, jak Čechům přiblížit jeho zemi. „Byl bych velmi šťastný, kdybych mohl lidem tady sdílet část japonské kultury nejen prostřednictvím baseballu, ale také prostřednictvím jídla,“ říká.
A právě to je možná jeho nejzajímavější plán do budoucna. Baseball ho přivedl do Brna, japonští fanoušci za ním začali létat a klub díky němu získal nové publikum. Ogino by ale chtěl, aby vztah mezi oběma zeměmi pokračoval i mimo hřiště.
„V budoucnu bych chtěl být mostem mezi Japonskem a Českem,“ dodává. Japonské jídlo, saké a kultura by podle něj mohly být další cestou, jak obě země propojit.