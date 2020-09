VIDEO: Tanečnice na ranveji, Sněhurka v hale. Brněnský balet letí do sezony

Ten vtipným způsobem zve diváky nejen do nové sezony, ale rovnou do celého baletního století.

„Vaší cílovou destinací je Baletiště Brno. Připravte se na přistání do nového století baletu a včas si zarezervujte svoji baletenku,“ upozorňuje videoklip.

Natočit jej na letišti v Tuřanech byl velký sen šéfa baletního souboru Mária Radačovského. „Domluvili jsme se s letištěm, že tam natočíme klip k novému století baletu,“ sděluje mluvčí souboru Barbora Hniličková.

Nápad dostat tanečníky na ranvej vznikl ještě před koronavirovou krizí. Jelikož brněnský balet v minulé sezoně oslavil sto let své existence, mělo být poselstvím videa, že se rozlétne do nového století. „Po koroně jsme to předělali, takže celý balet se slétá do Brna a do divadla,“ dodává Hniličková.

Video, v němž baletní soubor pomocí zábavného příběhu z letiště propaguje inscenace, na které se v této sezoně mohou diváci těšit, zhlédlo už několik desítek tisíc lidí. Účinkují v něm nejen tanečníci, ale i herci, mezi nimiž jsou Roman Blumaier, Vojtěch Blahuta nebo Tereza Groszmannová.

Baletní premiéry letošní sezony budou poctou dvěma velikánům. „První bude v listopadu titul Beethoven na hudbu jubilujícího velikána s mojí choreografií. Věřím, že vzniká projekt velkého a důstojného rozsahu jako vklad Národního divadla Brno k celosvětovým oslavám Beethovenova 250. výročí narození,“ popisuje šéf baletu Mário Radačovský.

Druhou baletní premiérou bude v březnu Stabat Mater, tento večer bude věnován legendární osobnosti české choreografie Pavlu Šmokovi. „Takže vedle světové osobnosti Beethovena neopomeneme ani domácí veličinu. Ve složeném večeru si připomeneme výjimečná díla ze Šmokovy bohaté choreografické tvorby,“ podotýká Radačovský.

V minulosti lákal brněnský soubor diváky také videem s třesením zadnicí nebo klipem zaměřeným na emoce.