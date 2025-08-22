Bagrista při kopání bazénu narazil na granát, evakuovaných bylo méně než policistů

  15:20
Nečekané a hlavně nebezpečné překvapení čekalo ve čtvrtek na bagristu v Brně, když radlicí hrábl do země. V jámě, kterou kopal na bazén, vykukoval rezavý kus kovu připomínající z dálky šišku. Jak se později ukázalo, šlo o dělostřelecký granát z druhé světové války, který musel policejní pyrotechnik odvézt k okamžité likvidaci.

Dělníci, kteří na stavbě u rodinného domu v brněnském Králově Poli pracovali, ihned k nálezu zavolali policisty.

Postupně se na místo sjelo rovnou několik hlídek, aby zajistily okolí, a také pyrotechnik, který potvrdil, že se jedná o munici z války. Ten rovněž rozhodl o evakuaci nejbližších domů.

Dělostřelecký granát, který ve čtvrtek 21. srpna 2025 našel bagrista v jámě kopané na bazén, odvezl pyrotechnik k likvidaci.

„Ta nebyla naštěstí obzvlášť složitá. V poledních hodinách se v okolních domech zdržovaly jen dvě osoby,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Vyklidit domy bylo nutné především proto, že dělostřelecký granát z druhé světové války byl ve špatném technickém stavu. „Podle rozhodnutí pyrotechnika bylo nutné jej odborně zlikvidovat na nejbližším vhodném místě,“ doplnil Malášek.

To se stalo o několik desítek minut později na poli v městské části Medlánky, kde výbuch munice vytvořil nemalý kráter v zemi.

22. srpna 2025  15:43

