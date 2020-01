Dvoustého dítěte z babyboxu se už za týden ujali bezdětní manželé

Novorozeného chlapce někdo vložil do schránky umístěné na vnější straně budovy výjezdové základy záchranářů v Blansku 4. ledna.

„Zdravotní stav chlapečka už umožnil jeho propuštění z nemocnice. Podali jsme proto soudu návrh na předběžné opatření, aby dítě mohlo být bez dalších průtahů předáno do náhradní rodiny,“ potvrdila vedoucí blanenského odboru sociálních věcí Jana Fadrná.

Manželé, kteří se o chlapce nyní starají, už v minulosti splnili všechny zákonem stanovené podmínky předepsané pro žadatele o svěření dítěte.

Zakladatel babyboxů Ludvík Hess dítěti vybral jméno Jan. Náhradní rodiče se nyní mohou rozhodnout, zda chlapci jméno ponechají, protože zatím není úředně stanoveno.

V blanenském babyboxu byl chlapec prvním odloženým dítětem. Schránka je umístěna u vjezdu do blanenské nemocnice, záchranáři ale odložené dítě ihned transportují do Boskovic, které na rozdíl od Blanska mají novorozenecké oddělení. V babyboxu se udržuje stabilní teplota a každý týden provádí zkouška, při které se simuluje uložení dítěte do babyboxu. Vše je napojeno na centrální dispečink v Brně, že se něco děje vidí záchranáři na monitoru přímo na základně.