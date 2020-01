Babyboxy už zachránily 200 dětí, naposledy v sobotu chlapce v Blansku

„Je v dobrém zdravotním stavu, mluvil jsem s lékařem, který ho převážel,“ řekl iDNES.cz Ludvík Hess, zakladatel babyboxů.



V nemocnici v Blansku funguje babybox, třiasedmdesátý v pořadí v České republice, od března roku 2018. A právě Jan je prvním dítětem nalezeným v něm. Dítě, které bylo zabalené do fialového ručníku, do něj někdo odložil v sobotu po deváté hodině večer. Záchranáři ho převezli do nemocnice v Boskovicích.



Jméno dostal chlapec po předsedovi představenstva Komerční banky a. s. Janu Juchelkovi. Dle Hesse je Nadace Komerční banky a. s. - JISTOTA největší dárce spolku Babybox.



Nemocnice nyní bude informovat Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), který vybere ze svého seznamu vhodný rodičovský pár. Pokud pár bude chtít dítě přijmout, tak OSPOD dá návrh opatrovnickému soudu. „Opatrovnický soud vydá usnesení o předběžném opatření, který vydává okamžitě. Předběžným opatřením svěří dítě do pěstounské péče toho páru,“ vysvětlil Hess.

Babybox funguje v podstatě jako novorozenecký inkubátor. Ve chvíli, kdy je do něj dítě vloženo, zapne se vyhřívání a ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní zdravotnický personál.

Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. V Česku nyní funguje 76 těchto schránek. Celkově bylo do babyboxu odloženo 111 dívek a 89 chlapců. V loňském roce nalezl zdravotnický personál v babyboxech devatenáct dětí, naposledy v České Lípě.