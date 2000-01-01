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Prostory brněnské hvězdárny se v pondělí odpoledne proměnily v dějiště svatební hostiny. Režisér Milan Šteindler (vlevo), jenž se k filmové režii vrací po 20 letech, v Brně točí komedii Až na ten konec dobrý podle stejnojmenné knižní předlohy brněnského spisovatele Pavla Tomeše. Cynického dědu, bývalého ředitele brněnské hvězdárny ztvární Petr Čtvrtníček.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
V jedné ze scén při svatební hostině, která se odehrává právě na hvězdárně, si zahraje i sám režisér. Půjde v ní o propašování extéze do pití, během toho na něj vybafne písničkářka Nikola Mucha.
Autor: ČTK
Filmaři během natáčení využili celou řadu brněnských lokací. Vedle Hvězdárny a planetária Brno se kamery podívaly do Tesařovy vily a vily Wittal, do kostela sv. Jakuba a na Jakubské náměstí, na Moravské náměstí, do Brna-Lesné i do Základní školy Úvoz. Natáčelo se také v Simulačním centru Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, které patří k nejmodernějším a největším hi-tech simulačním nemocnicím v Evropě, a na Ústředním hřbitově Brno.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Až na ten konec dobrý je komedie o smrti, která připomene, proč stojí za to žít. Příběh svede dohromady mladou redaktorku černé kroniky v podání Vandy Chaloupkové (vpravo), cynického dědu a bývalého ředitele brněnské hvězdárny Peta Čtvrtníčka a jeho jedenáctiletou osiřelou vnučku, kterou hraje Emma Marklová (vlevo).
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Brno mám moc rád. Často jsem říkal, že v České televizi Brno jsou debilové. Asi proto, že se to tak říkalo. Pak jsem tam ale točil, a ukázalo se, že to vůbec není pravda. Tři roky jsem také hrál v divadle u Bolka Polívky. Bylo to super a rád jsem tam jezdil. Pro mě je Brno úžasné město,“ řekl při natáčení na hvězdárně Milan Šteindler.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Scénář podle knihy, která v roce 2022 vyhrála Cenu čtenářů Magnesia Litera, dočkala se svého audiovydání v Českém rozhlase i hojně navštěvované dramatizace v Městském divadle Brno, napsali společně Pavel Tomeš (na snímku) s Milanem Šteindlerem.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Emma Marklová jako osiřelá vnučka, která ze všeho nejraději sbírá a vytváří parte. To pro svého dědu se ale snaží oddálit, co to jen jde.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Brno mám jako město rád a je pro tohle natáčení ideální. Není to daleko od domova a zase to není tak blízko, takže člověk vyhne nástrahám velkoměsta a může se soustředit na práci. A jsou tu skvělá místa, která byste v matičce nenašli, ta už je pro filmaře přeci jen okoukaná a tady je všechno myslím i produkčně o chlup jednodušší než v přelidněné Praze,“ řekl Petr Čtvrtníček.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Petr Čtvrtníček v hlavní roli komedie Až na ten konec dobrý. V dalších rolích se představí brněnští patrioti Hana Holišová, Jan Kolařík, Michal Isteník, Vladimír a Anna Polívkovi, Jan Kolařík, Simona Peková nebo písničkářka Nikola Mucha. Sám za sebe se ve filmu objeví i skutečný astronaut a brněnský rodák Aleš Svoboda, budoucí účastník národní mise na ISS v roce 2027.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Ve filmu si zahraje i skutečný ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek (vlevo).
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Strážníky ztvární brněnští herci Milan Němec (vlevo) a Jakub Uličník.
Autor: Bontonfilm Studios
Vladimír Polívka v jedné scéně před brněnskou Tesařovou vilou při natáčení filmu Až na ten konec dobrý. Podle producenta Martina Palána z Bontonfilm Studios nabídne snímek vedle morbidních vtipů a cynických hlášek také dojemný příběh. „Věřím, že diváci se budou smát i dojímat a možná si cestou z kina uvědomí, že není důležité, kolik času nám zbývá, ale jak s ním naložíme,“ uvedl.
Autor: Bontonfilm Studios
Filmaři natáčeli i v brněnské vile Wittal.
Autor: Bontonfilm Studios
Filmový štáb pracuje na řadě míst v Brně, třeba na Jakubském náměstí. Snímek vstoupí do kin na konci roku 2027
Autor: Bontonfilm Studios
Pro natáčení v nemocnici filmaři využili místní Simulačním centru Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, které patří k nejmodernějším a největším hi-tech simulačním nemocnicím v Evropě.
Autor: Bontonfilm Studios
Ve filmu nebudou chybět ani akčnější scény. Tato se odehrála na Moravském náměstí.
Autor: Bontonfilm Studios
Komedie Až na ten konec dobrý vypráví o smrti, zároveň ale připomíná, proč stojí za to žít. „Ten film je spíš o konečnosti než o smrti,“ vysvětluje autor knižní předlohy Pavel Tomeš. Podle něj se do té doby, než všechno jednou skončí, může stát spousta úžasných věcí. O vážném tématu přitom podle svých slov jinak než s humorem mluvit neumí.
Autor: Bontonfilm