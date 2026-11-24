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Černý pátek přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek roku pro čtenáře iDNES.cz. Roční předplatné iDNES Premium klesá z běžných 989 korun na pouhých 590 korun, což vychází na necelou padesátikorunu...
Výstraha na intenzivní sněžení. Mapa ukazuje, kde napadne až 15 centimetrů
Ve čtvrtek bude v Česku sněžit všude. Meteorologové vydali výstrahu, která platí po celý den pro všechny kraje. Místy napadne až 15 centimetrů sněhu a odpoledne bude sněžení velmi intenzivní,...
U bytu naháněl lupiče a střelil ho. Pokus o vraždu, řekl soud, zloděj chce čtvrt milionu
Poškozený v poutech a obviněný v saku. I tak to může vypadat u soudu, který projednává pokus o vraždu. Michal Janíček loni v červnu postřelil muže poté, co jej přistihl při vloupání do bytu. Za pokus...
Požár na trzích. Od stánku s langoši chytily další, část náměstí v Brně byla uzavřena
Na náměstí Svobody v Brně začal hořet stánek s langoši určený pro vánoční trhy. Požár se pak rozšířil a zasáhl i vedlejší dřevěné stánky. Policie velkou část náměstí asi na hodinu uzavřela. Příčinou...
Parkoviště, nebo slum jako v Riu de Janeiru? U Lužánek se kupí odpadky
Injekční stříkačky, nepojízdné karavany nebo odhozená pračka. To všechno a mnoho dalšího lze najít nikoliv na skládce, ale na parkovišti v širším centru Brna. Prostor u fotbalového stadionu Za...
Dosluhující politici zrušili akci k převozu vánočního stromu, údajně na protest
Vánoční strom pro Brno dnes tradičně táhli na povozu koně jako kdysi v minulosti. Jenže v městské části Brno-Líšeň, kde má povoz pravidelnou přestávku, aby si i koně při náročné cestě oddechli,...
Přeskočila ho servírka, přesto má exnáměstek primátorky funkci za desítky tisíc
Po loňském vyhazovu z hnutí ANO kandidoval exnáměstek brněnské primátorky René Černý v nedávných komunálních volbách v Brně-Řečkovicích a Mokré Hoře jako nestranický lídr STAN. Hnutí získalo jediný...
Grolichova vláda v půlce: přeměna nemocnic, sanatorium, ale i kritika funkcí
První polovinu volebního období si může vedení kraje odškrtnout, od nástupu koalice KDU-ČSL, ODS a Starostů pro jižní Moravu uplynuly tento měsíc dva roky. Server iDNES.cz se proto zaměřil na první...
Kometa zvítězila ve šlágru nad Spartou, Pardubice deklasovaly doma Vítkovice
Úterní program nabídl kompletní 22. kolo hokejové extraligy. Kometa Brno v domácím utkání porazila Spartu 3:0, Pardubice deklasovaly Vítkovice 8:1. Třinec porazil Hradec Králové v prodloužení....
Kometa zahnala démony. Přesilovka zabrala, vedení udržela a Sparta padla
Hokejisté Komety si proti Spartě připsali mnohem víc než tři body. V posledním vzájemném utkání v Rondu před stěhováním do nové T Areny totiž zvládli přesně ty situace, které je v dosavadním průběhu...
Brioška, křídla i speciální hranolky. Zjistěte, jaké menu chystá nová brněnská aréna
Devět tisíc piv za čtvrt hodiny, objednávání občerstvení přes mobil, ale také klobása od brněnského uzenářství Steinex. Firma Aramark představila gastronomickou nabídku nové T Areny. První ochutnávku...
Nemohl jsem jíst, problém byla hlavně rýže, líčí pacient s rakovinou žaludku
Více než polovina lidí nemocných s rakovinou žaludku v Česku se dozví diagnózu až v pokročilém stadiu. To znamená horší prognózu i komplikovanější léčbu, upozorňují lékaři z brněnského Masarykova...
Kamioňák zkolaboval a prorazil svodidla, na pomoc přispěchali svědci nehody
Dopravní špičku v úterý ráno v Brně zkomplikovala nejen omezení kvůli opravě Pisáreckého tunelu, ale také nehoda kamionu na výpadovce na dálnici D1 v Ostravské ulici. Řidič kamionu zkolaboval a...
Výstraha na intenzivní sněžení. Mapa ukazuje, kde napadne až 15 centimetrů
Ve čtvrtek bude v Česku sněžit všude. Meteorologové vydali výstrahu, která platí po celý den pro všechny kraje. Místy napadne až 15 centimetrů sněhu a odpoledne bude sněžení velmi intenzivní,...
Divočák Karel si v Medlánkách získal fanoušky. Co s ním bude, se zatím neví
V brněnských Medlánkách se promenáduje neobvyklá osobnost. Není jí žádný influencer ani místní politik, ale přibližně padesátikilový divočák, který si vysloužil i jméno. Karel se pravidelně prochází...
OBRAZEM: Extáze na svatbě a hostina na hvězdárně, Šteindler v Brně točí komedii
Prostory brněnské hvězdárny se v pondělí odpoledne proměnily v dějiště svatební hostiny. Režisér Milan Šteindler, jenž se k filmové režii vrací po 20 letech, v Brně točí komedii Až na ten konec dobrý...
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
Slavná napoleonská bitva tří císařů bude tentokrát překvapivě bez Napoleona
Letošní rekonstrukce bitvy tří císařů, která se na poli u Tvarožné na Brněnsku uskuteční o nadcházejícím víkendu, bude tentokrát nečekaně bez představitele hlavního vojevůdce. Pořadatelům se poté,...
Šlendrián Brna. Příspěvek na MHD přišel některým lidem dvakrát, teď jej musí vrátit
Místo jedné rovnou dvě platby ve výši 1 425 korun dostala v listopadu část Brňanů. Šlo o příspěvek z městské kasy na pořízení roční jízdenky na MHD, který magistrát Brňanům poskytuje s motivací, aby...