Řada radnic „biče na trosky“ využívá a v mnoha případech slaví úspěch, avšak celkové statistiky městské policie tak pozitivně nevyznívají. Letos totiž brněnští strážníci řešili už 260 případů spojených s autovraky, což je zhruba o čtvrtinu více než loni touto dobou.
Problém tedy v poměrně velké míře stále přetrvává. „Odstavených aut si strážníci všímají sami při běžné kontrolní činnosti nebo na ně upozorňují lidé. Většinou se jedná o prověřování událostí a někdy také opakované kontroly stejných aut. Sami jsme nahlásili 33 vraků,“ přibližuje mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.
Nejčastěji strážníci museli zavítat do městských částí Brno-střed, Brno-sever a Královo Pole. Právě v poslední jmenované je několik lokalit, které počtem případů přímo vyčnívají – okolí bývalého stadionu za Lužánkami, Křižíkova nebo Sportovní ulice, kde městští policisté letos řešili kolem 25 vraků.
„Opakovaně se tam setkáváme s odstavenými auty, které využívají lidé bez domova jako místo k přespávání nebo bydlení. V jejich okolí se mnohdy nacházejí poházené odpadky, lahve od alkoholu, nebo dokonce injekční stříkačky,“ popisuje Skřivánková.
Jenže ani přes novelu zákona není řešení situace jednoduché. Zbavit se vraku trvá několik měsíců, občas i let. Pokud tak neučiní sám majitel, odtah zajišťují Brněnské komunikace. Městská firma za osm letošních měsíců odtáhla 27 vozů, za celý loňský rok jich přitom bylo 104.
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Autovraky mizí z ulic. Některá města se je učí dražit, v jiných levitují
Nejčastěji proces stojí na tom, že autům chybí státní poznávací značka a je u nich tak těžké dohledat provozovatele. Problém dělají i majitelé, kteří své vozy pravidelně přemisťují, čímž dělají „nepořádek“ v evidenci a proces tak dále prodlužují. „Postup má navíc svá zákonná pravidla a několikaměsíční lhůty, což je hlavní důvod, proč se doba natáhne,“ podotýká Skřivánková.
Příkladem je situace, kdy autu čerstvě vyprší platnost technické kontroly. Ještě následujících šest měsíců může být bez nutnosti odtahu zaparkované na ulici, teprve pak lze zaslat výzvu buď k opětovnému zajištění technické způsobilosti, nebo odstavení vozidla. Provozovatel má potom zpravidla další dva měsíce k nápravě.
Že se jedná o zdlouhavý proces, dokládá třeba případ Černovic. Tam se tří vraků, konkrétně dodávky, kamionu a ohořelého autobusu, jimž chyběla kola i řada dalších dílů, zbavili až po dvou letech. V Průmyslové ulici na kraji městské části stály od roku 2024. „Odtáhnout všechny tři vozy se podařilo letos v květnu,“ komentuje situaci starostka městské části Petra Quittová (STAN).
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Brněnské Židenice zaplnily vraky, podnikatel si z ulic udělal autodílnu
Také v Židenicích, které jsou příkladem výrazného posunu k lepšímu, se jednalo o dlouhou cestu. Intenzivně se tamní vedení začalo problémem zabývat zhruba před čtyřmi lety, kdy evidovalo kolem 90 odstavených vozů v ulicích. Nyní jich je do dvacítky.
Hlavní zvrat tu přišel se vznikem modrých zón. „U nás většina vraků patřila jednomu majiteli, který je používal na náhradní díly. Na zavedení rezidentního parkování nejprve reagoval sundáním státní poznávací značky. Jenže když je bez ní auto v modré zóně, jedná se o přestupek. V tu chvíli bylo možné vozu nasadit botičku. A pokud se majitel do 30 dnů nepřihlásil, bylo možné přistoupit k odtahu,“ popisuje efektivní řešení tamní starostka Jana Šťastná (Hlas pro Židenice).
Evidence i kontroly v terénu
Přestože se v tomto případě jednalo o specifickou situaci, má radnice zavedený i obecný postup, kterým se snaží odstraňování dalších vraků urychlit, a ten také doporučuje dalším městským částem.
„Například jsme vytvořili vlastní evidenci vozů i případů, kdy jsme podali podnět na Brněnské komunikace. Díky tomu si držíme přehled a dokážeme reagovat, když se proces někde zasekne. Víme, že odstranění vozidla trvá zhruba půl roku, a pokud u nějakého auta zjistíme, že ani po takové době nemáme žádné novinky, víme, že tu mohl nastat problém, vysvětluje Šťastná.
„Kdybychom si evidenci nevedli, velmi lehce se stane, že na konkrétní vrak zkrátka zapomenete a budete to muset po nějaké době řešit úplně od začátku,“ dodává Šťastná. Chválí si také terénní práci. Zvolený úředník chodí po Židenicích nahlášené vozy pravidelně kontrolovat a hlídá, zda je majitelé nepřesunuli.
Podobně postupuje městská část Brno-sever. „Využíváme hlavně dozor v terénu, kdy se vraky snažíme aktivně vyhledávat a následně hlásit. Vyzývám také lidi v různých diskusích na sociálních sítích, aby nás na auta s propadlou technickou kontrolou upozorňovali. I odstavené vozy, které mají pár měsíců před vypršením termínu, evidujeme. Skutečně to totiž pomáhá urychlovat proces,“ dělí se o zkušenost tamní starosta Martin Maleček (hnutí SOL).