V Brně vyjede samořiditelný minibus, šofér bude jen dohlížet na cestu

Za volantem minibusu, který zanedlouho začne jezdit v brněnských ulicích, sice bude sedět řidič, ale bude vše jen sledovat. Řízení převezme jen v případě, že to bude skutečně nutné. Vůz jinak pojede zcela sám, respektive podle předem naprogramované cesty.

„Nejpozději v červnu bychom chtěli s minibusem svézt první cestující,“ uvedl Marek Vanžura, vedoucí oblasti autonomního řízení z brněnského Centra dopravního výzkumu.

V tuto chvíli vytipovávají vhodné trasy, kudy by malý elektrobus pro pět pasažérů mohl jezdit. „Do provozu bychom ho chtěli zapojit jako součást MHD,“ nastínil plány brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Volba nejspíš padne na méně vytížené linky a zejména méně vytížené komunikace, protože minibus nebude jezdit příliš rychle. Jeho maximální rychlost je čtyřicet kilometrů za hodinu, většinou ale pojede o deset až dvacet kilometrů v hodině pomaleji.

Kromě nižší rychlosti, kvůli čemuž bude jízda delší, bude muset mít také relativně brzy přestávku na dobití. „V kuse je vozidlo schopné jet čtyři hodiny, pak je potřeba asi dvě nebo tři hodiny dobíjet,“ doplnil Vanžura.

Testovacím provozem auta, které by se postupně mohlo dostat i do dalších českých měst, chtějí především zjistit reakce cestujících. „Chceme získat co nejvíce zpětné vazby, jestli takovému vozu lidé důvěřují, či ne nebo jak na ně působí,“ dodal Vanžura.

Vyřešení technické stránky autonomního řízení je totiž podle expertů jen jedna věc. Lidé musí být také ochotní využívat taková auta, třeba právě jako součást MHD.