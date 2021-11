Dopravci mění staré autobusy za nové, cestujícím nabídnou větší komfort

Nové vlaky se na koleje dostanou za rok Třicet šest vlakových souprav se už řadu měsíců vyrábí v plzeňském závodě Škoda Transportation. Právě tato společnost získala sedmimiliardovou zakázku Jihomoravského kraje, který se rozhodl před časem pořídit vlastní vlaky. Nové vozy budou stejně jako nově nasazované autobusy v barvách Jihomoravského kraje. Na konci příštího roku vyrazí na nejvíce vytížené regionální linky S3 mezi Tišnovem a Hustopečemi či Židlochovicemi a S2, která spojuje Blansko a Křenovice.„Podle aktuálního harmonogramu v uzavřené smlouvě je plánována první dodávka na září příštího roku,“ sdělila mluvčí Jihomoravského kraje Alena Knotková s tím, že všechny vlaky musí být v regionu do konce roku 2022. Jezdit s nimi začnou nejdříve České dráhy, které mají regionální dopravu v kraji na starost, později je však může převzít jiný dopravce, který vzejde z nové soutěže. Státní společnost má totiž smlouvu jen do konce roku 2023. Jihomoravský kraj proto už v tuto chvíli kvůli soutěži na nového vlakového dopravce zahajuje tržní konzultace. Je možné, že už nebude v Jihomoravském kraji jen jeden železniční dopravce, který dostane na starost všechny regionální spoje, ale že se zakázka rozdělí mezi více společností jako u autobusů. Už v minulosti krajští politici naznačili, že by chtěli zvlášť soutěžit právě linky s krajskými vlaky a zvlášť ostatní tratě, kde jezdí motoráky.