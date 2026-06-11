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Od Grandu zmizí kvůli opravám autobusy, brněnská nádraží budou kousek od sebe

Oldřich Haluza
  6:23
Zatímco regionální autobusové linky z centra Brna odjíždějí většinou ze Zvonařky, dálkové či zahraniční spoje využívají zejména nádraží v Benešově ulici naproti hotelu Grand vzdálené asi kilometr vzdušnou čarou. Obě stanice slouží cestujícím už desítky let, současný stav se však v dohledné době změní.

Vedení města totiž nádraží od Grandu přesune jižním směrem na dnes nevyužitou plochu mezi ulicemi Dornych a Plotní vedle prodejny Lidl. Prostranství se nachází v těsné blízkosti Zvonařky, stanice tak spolu nově budou sousedit.

Přemístění z Benešovy je nutné kvůli připravované kompletní rekonstrukci této ulice, jež má začít za několik let. Kvůli výrazným omezením by se autobusy neměly na tamní nástupiště jak dostat a nádraží by tak nemohlo fungovat.

Brněnské autobusové nádraží u Grandu se přesune na nyní nevyužitou plochu mezi ulicemi Dornych a Plotní vedle prodejny Lidl. Prostranství se nachází v těsné blízkosti Zvonařky.
Brněnské autobusové nádraží u Grandu se v příštích letech bude muset kvůli opravě Benešovy ulice přesunout. Nově bude umístěno vedle dalšího nádraží na Zvonařce.
Brněnské autobusové nádraží u Grandu se přesune na nyní nevyužitou plochu mezi ulicemi Dornych a Plotní vedle prodejny Lidl. Prostranství se nachází v těsné blízkosti Zvonařky.
Brněnské autobusové nádraží u Grandu se v příštích letech bude muset kvůli opravě Benešovy ulice přesunout. Nově bude umístěno vedle dalšího nádraží na Zvonařce.
15 fotografií

Na pustou, převážně štěrkovou plochu s neudržovanou zelení a zbytky stavebního materiálu u Dornychu padla volba po několikaletém prověřování různých variant. „Lokalita se nachází vedle Zvonařky, díky sousední zastávce je tramvajově velice dobře dostupná z centra. Leží za velkým městským okruhem, takže autobusy vyjedou hned směrem z města a nebudou už zajíždět do nejužšího centra,“ zdůvodňuje brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

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Pokud přesun autobusů do nové lokality umožní zřídit poblíž Grandu před hlavním vlakovým nádražím pěší zónu, dokáže si tuto variantu představit i opoziční brněnský zastupitel Adam Zemek (Piráti). „Z mého pohledu je zásadní vytvořit pěší zónu. Výraznou komplikací v tomto plánu je v současnosti průjezd autobusů mířících ke Grandu okolo nádražní budovy,“ poukazuje na problém, který by přemístěním stanice odpadl.

Plocha má být nachystaná na konci příštího roku

Vjezd a výjezd z budoucího nádraží bude do ulice Dornych, odkud se dá pokračovat na jih, případně odbočit do ulice Zvonařka a zamířit východním směrem ven z Brna. Křižovatka na Dornychu je už nachystaná, dosud je však odbočka zaslepená a končí u brány, která spolu s plotem znemožňuje vstup na plochu. jež je podobně velká jako zastřešený prostor sousední Zvonařky.

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Úpravy pozemku město připravuje, záměr je ve fázi projektování. Do prací přímo na místě by se dělníci podle Kratochvíla měli pustit příští jaro, plocha má být pro provoz nádraží kompletně nachystaná na konci roku. Kromě vyasfaltování je nutné vybudovat ostrůvky s nástupišti nebo zázemí s toaletami a kiosky pro cestující i řidiče.

Magistrát už o plánu přesunout stanici od Grandu informoval dopravce, jejichž autobusy ji běžně využívají. „Pro nás je klíčové, aby nové řešení zajistilo cestujícím pohodlný přístup k autobusovým spojům a odpovídající zázemí,“ říká mluvčí firmy RegioJet Lukáš Kubát.

Podle konkurenční společnosti FlixBus už nádraží u Grandu v dlouhodobém horizontu nebude stačit provozu mezinárodních linek.

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„Máme tam naše stanoviště už dlouhá léta, na stanici funguje i prodej jízdenek. Sledujeme proto záměr města s obavami, ale i nadějí. Rekonstrukce přináší novou kvalitu celého prostoru, a to jak pro uživatele z řad dopravců, ale především pro běžné cestující. Bohužel přestavby vždy znamenají nějakou dobu strávenou v provizorních podmínkách. Věříme, že po nezbytně nutnou dobu bude provoz na Dornychu dostatečný a nenaruší výrazně zážitek cestujících,“ podotýká mluvčí FlixBusu Tomáš Beránek.

V budoucnu se počítá s jedním nádražím u Svratky

Plán města počítá s tím, že nádraží u Dornychu poslouží pouze dočasně. Autobusy v budoucnu definitivně zakotví na novém nádraží, jež vznikne jako součást hlavní vlakové stanice v odsunuté poloze u řeky Svratky. U ní se stále uvádí jako milník, kdy má začít fungovat, rok 2035. Přemístí se tam i linky dosud jezdící na Zvonařku.

Kromě úprav pozemku u Dornychu chystá město také zbourání nájezdové rampy na střechu Zvonařky, kde parkují autobusy. Je totiž v kolizi s projektem nového vlakového nádraží a okolní infrastrukturou. Kvůli demolici se podle Kratochvíla počítá s tím, že některé regionální linky budou muset zajíždět na sousední prostranství u Dornychu místo na Zvonařku, kde zaberou místo parkující autobusy.

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Podle Zemka však tohle řešení vůbec není nutné. „Není mi jasné, proč není pro jejich parkování využita jiná volná plocha vedle Zvonařky na opačné straně, kde autobusy stály už dřív. Město dostatečně nekomunikuje se soukromými vlastníky těchto pozemků. Dovedu si představit, že by díky tomuto řešení některé spoje od Grandu zajížděly přímo na Zvonařku,“ nastiňuje Zemek.

Rekonstrukci Benešovy město v tuto chvíli projektuje. Začátek stavebních prací, které potrvají dva roky, je otázkou několika let. I když se ulice kompletně opraví, nádraží už se zpět do lokality s nejvyšší pravděpodobností nevrátí. „Během dvouleté opravy Benešovy si lidé zvyknou využívat nádraží na Dornychu, kam to budou mít dvě zastávky tramvají. Nedává mi moc logiku vracet do nejužšího centra ke Grandu těžkou dopravu, aby autobusy znovu vyjížděly na Koliště, kde je doprava zahuštěná,“ vysvětluje Kratochvíl.

Zároveň však upozorňuje, že po podzimních volbách skončí ve funkci radního pro dopravu, takže definitivní rozhodnutí bude až na jeho nástupcích.

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