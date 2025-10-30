Autobus s cestujícími se sám rozjel, proboural se do rodinného domu u silnice

  10:20
Místo vstupních dveří a chodby rodinného domu v Benešově na Blanensku zbyl po nehodě jen velký otvor a hromada cihel. Autobus se totiž ve čtvrtek ráno podle policie samovolně rozjel přímo do rodinného domu stojícího podél hlavní silnice přes obec. Statik nyní řeší stav objektu.
Fotogalerie1

Autobus v Benešově na Blanensku pobořil rodinný dům, samovolně se rozjel. (30. října 2025) | foto: HZS JMK

„Došlo k samovolnému rozjetí autobusu, ve kterém cestovali tři pasažéři společně s řidičem,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek s tím, že v tuto chvíli policisté řeší, co se přesně stalo.

Zda šlo o technickou závadu, nedbalost či něco jiného. „Test na alkohol u řidiče byl negativní,“ doplnil mluvčí.

Řidič v Praze nezabrzdil autobus, ten se rozjel a naboural do aut

Hasiči, kteří vyslali na místo sedm jednotek, jsou stále na místě. Čekají na stanovisko statika, kterého povolali na místo. „Na základě jeho rozhodnutí budeme případně dům stabilizovat a zajišťovat, nebo se vydáme na základnu,“ sdělil ve čtvrtek před desátou hodinu dopoledne mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný.

Ani cestujícím, ani obyvatelům domu, kteří v osudný okamžik byli uvnitř, se nic nestalo a nepotřebovali ošetření.

Obec Benešov, kde se nehoda stala, se nachází v okrese Blansko.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

1. června 2018
