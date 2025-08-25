Za autobus do brněnského centra Olympia lidé nově platí. Jen bezkontaktně

  15:58
Dlouhé roky byli návštěvníci největšího brněnského nákupního a zábavního centra Olympia, které ve skutečnosti leží kousek za městem, zvyklí cestovat bezplatnou autobusovou linkou. Ode dneška však za jednu jízdu dají patnáct korun. Důvodem je podle vedení centra zkvalitňování služeb.
K nákupnímu centru Olympia jezdí ze středu Brna speciální autobusová linka....

K nákupnímu centru Olympia jezdí ze středu Brna speciální autobusová linka. Dlouhé roky byla pro cestující zdarma, od pondělí 25. srpna 2025 zákazníci platí za jednu jízdu 15 korun. | foto: NC Olympia Brno

Nákupní centrum Olympia se rozšiřuje
Jan Pazour šéfuje od roku 2011 brněnské Olympii za provozovatelskou firmu ECE...
Obchodní centrum Olympia v Brně se zásobuje přes speciální tajný tunel, kterým...
Na obchodním centru Olympia v brněnských Modřicích se Centroprojekt rovněž...
Speciální „Olympia Bus“ pendluje mezi nákupním centrem ležícím na území Modřic a Úzkou ulicí kousek od brněnského vlakového nádraží. Vedle rychlého spojení bylo jeho hlavní výhodou, že je zdarma. To už však neplatí.

„Naším cílem je zvyšovat komfort cestujících postupnou obměnou vozového parku a zároveň navyšovat počet spojů. Proto zavádíme symbolickou cenu za jízdu a takto získané prostředky využijeme pro další rozvoj,“ uvedl Jan Pazour, ředitel nákupního centra Olympia Brno.

Olympia slaví dvacet let. Teď cílíme na gastronomii, říká ředitel Pazour

Zatímco zaměstnanci centra nadále platit nemusí, zákazníci dají od pondělí 25. srpna za jednu jízdu 15 korun. Na oplátku mohou využít až pět spojů za hodinu a časem cestovat moderními vozy, které nahradí ty stávající. Zdarma mohou autobusem dál jezdit lidé starší 65 let, držitelé průkazu ZTP a také děti do 15 let v doprovodu dospělého.

Jízdenku si cestující mohou koupit přímo v autobusu bezkontaktní platbou prostřednictvím mobilního telefonu, platební karty nebo chytrých zařízení, jako jsou hodinky. Hotovostí platit nelze. „Hlavním důvodem placení pouze bezkontaktní platbou je především rychlost odbavení cestujících,“ sdělil Pazour.

Někdo snad u filmu vypije litr coly? Před 25 lety otevřelo průlomové multikino

Na sociálních sítích Olympie se objevila kritika jak zavedení jízdného, tak možnosti pouze bezkontaktní platby. Na tyto stížnosti však jiní lidé v komentářích reagovali poukazem na fakt, že k nákupnímu centru jezdí i linky hromadné brněnské a jihomoravské dopravy, v nichž řidiči mince a bankovky přijímají.

Kolik přesně lidí speciální autobusový spoj za den či rok přepraví, v Olympii neví. „V současnosti disponujeme pouze daty založenými na našich průzkumech. Uvedené změny nám mimo jiné umožní získat konkrétnější přehled,“ poznamenal Pazour.

11. listopadu 2019
