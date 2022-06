Na Vyškovsku naboural autobus z Litvy, nevešel se pod most

Autobus naboural do horní části mostní konstrukce. „Litevský autobus jel domů z výletu. Zabloudil do Ivanovic, šofér přehlédl značku a nevešel se pod most. Vše bylo naštěstí v malé rychlosti a nikomu se nic nestalo. Nehoda byla bez alkoholu,“ popsal mluvčí policie Bohumil Malášek.

Podle mluvčího hasičů Jaroslava Mikošky museli hasiči autobus vyprostit, protože zaklíněný byl pod mostem.

Poškozená je přední a horní část autobusu, policie ani hasiči zatím škodu nevědí. Po dobu zásahu byl v místě kyvadlový provoz.