Kumpáni vezli ze Slovenska léky na výrobu pervitinu, vůz zastavila policie

Autor: ,
  11:36
Terénní auto, jehož posádka vezla se Slovenska zásilku léků potřebných k výrobě pervitinu, zastavila policie v Kyjově na Hodonínsku. Kumpáni léky nakoupili v tamních lékárnách. Zakázanou látku vyráběl třiapadesátiletý muž v dílně v sousedství rodinného domu v obci nedaleko Kyjova. Policisté u něj našli i nelegálně držené střelné zbraně.
Třiapadesátiletý muž vyráběl v dílně v sousedství rodinného domu v obci...

Třiapadesátiletý muž vyráběl v dílně v sousedství rodinného domu v obci nedaleko Kyjova pervitin. | foto: Policie ČR

Třiapadesátiletý muž vyráběl v dílně v sousedství rodinného domu v obci...
Třiapadesátiletý muž vyráběl v dílně v sousedství rodinného domu v obci...
Třiapadesátiletý muž vyráběl v dílně v sousedství rodinného domu v obci...
Třiapadesátiletý muž vyráběl v dílně v sousedství rodinného domu v obci...
6 fotografií

„Hodonínským kriminalistům se zatím podařilo prokázat, že od začátku roku vyrobil nejméně 128 gramů pervitinu. Spolupracoval se dvěma muži a jednou ženou, kteří jej především zásobovali nakoupenými léky,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Drogu výrobce ve většině případů sám také distribuoval do komunity uživatelů především z oblasti Kyjovska.

Sotva muž vylezl z vězení, začal znovu vařit drogy. Došla si pro něj policie

Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili vedle chemikálií potřebných k výrobě pervitinu i tři nelegálně držené střelné zbraně a náboje do nich. Čtveřice navíc pěstovala na několika místech rostliny konopí. Marihuanu pak prodávala zájemcům z okolí. Všichni čtyři skončili v policejní cele.

„Musí počítat se stíháním za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy,“ dodal Malášek.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

Konflikt známých v Brně vyvrcholil na ulici. Útočník pobodal ženu, ta zemřela

V Mostecké ulici v Brně zemřela po napadení nožem žena. Podezřelého policisté...

Policisté zasahovali v Mostecké ulici v Brně, kde muž napadl a pobodal ženu. Ta i přes snahu záchranářů na místě zemřela. Podezřelého policisté zadrželi, s obětí se znal. V místě byla omezena doprava.

Studenti protestovali proti Motoristům na ministerstvu. Obávají se paralýzy

Studenti vysokých a středních škol protestovali proti svěření ministerstva...

Stovky studentů protestovaly v centru Prahy proti možnosti, že v čele ministerstva životního prostředí v nové vládě ANO, SPD a Motoristů sobě bude stát někdo z Motoristů. Krátce po poledni zaplnili...

Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.

Zatímco fotbalová Zbrojovka s novým majitelem Vojtěchem Kačenou sní o stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami, Brno chystá modernizaci stávajícího stánku na Srbské. Ten dnes slouží právě...

Kumpáni vezli ze Slovenska léky na výrobu pervitinu, vůz zastavila policie

Třiapadesátiletý muž vyráběl v dílně v sousedství rodinného domu v obci...

Terénní auto, jehož posádka vezla se Slovenska zásilku léků potřebných k výrobě pervitinu, zastavila policie v Kyjově na Hodonínsku. Kumpáni léky nakoupili v tamních lékárnách. Zakázanou látku...

14. prosince 2025  11:36

Chcete koupit zříceninu? Stát chce dát do aukce hrádek v Mikulově, radnice je v šoku

K vycházkám láká v Mikulově Kozí hrádek

Zřícenina, která se tyčí nad jihomoravským Mikulovem, patří mezi jednu z dominant města. Kozí hrádek dříve sloužil k jeho ochraně, dnes je oblíbeným výletním místem turistů i místních. Brzy však...

14. prosince 2025  10:56

Majitel naplnil dům v Brně odpadky. Hasiči požár likvidovali přes 30 hodin

Přes třicet hodin hasiči likvidovali požár domu plného odpadků v brněnské...

Na více než třicet hodin zaměstnalo hasiče hašení domu plného odpadků v brněnských Žabovřeskách. U ohně zasahovali od páteční čtvrté hodiny ranní, s hašením skončili až dvě hodiny po sobotním poledni.

13. prosince 2025  17:35

Česku chybějí specialisté na cévy, na jednoho připadá i 150 tisíc lidí

Ilustrační fotografie

Nedokrevnost nohou, křečové žíly, otoky nebo ateroskleróza vedoucí k infarktu či mrtvici. To jsou problémy, které mohou zasáhnout oběhovou soustavu, konkrétně cévy. V Česku jich rok od roku přibývá,...

13. prosince 2025  14:14

Su kované Brňák, říká Zábranský. Kometa je rodina, pyro na benzince už bylo moc

Premium
Libor Zábranský.

Na jaře titul, v létě si s partnerkou pořídil štěňátko a na další léto chystá svatbu. Brněnský obránce Libor Zábranský má napilno. Extraligový šampion aktuálně pobývá s hokejovou reprezentací, pořád...

13. prosince 2025

Na pokyn starosty jezdili řidiči krmit zvěř. Zneužití funkce, zlobí se opozice

Lídr Starostů pro jižní Moravu František Lukl.

Krmení lesní zvěře, údržba fotopastí, transport vzorků ulovených kusů na veterinu. Takové činnosti prováděli opakovaně řidiči zaměstnaní radnicí v Kyjově na Hodonínsku na pokyn tamního starosty...

12. prosince 2025  17:25

Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.

Zatímco fotbalová Zbrojovka s novým majitelem Vojtěchem Kačenou sní o stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami, Brno chystá modernizaci stávajícího stánku na Srbské. Ten dnes slouží právě...

12. prosince 2025  15:18

Ve stáncích bylo přes 300 kilogramů pyrotechniky, obchodní inspekce je zavřela

ilustrační snímek

Inspektoři České obchodní inspekce odhalili v Hatích u Znojma vážné porušení zákona. Ve dvou stáncích se zábavní pyrotechnikou našli téměř 300 kilogramů výbušných složek, přestože povolený limit na...

12. prosince 2025  15:12

Viníka výbuchu domu ve Znojmě nešlo určit, muž bydlící u epicentra zemřel

Výbuch silně poškodil bytový dům ve Znojmě. (15. prosince 2024)

Policie odložila případ loňského výbuchu plynu ve znojemském bytovém domě, z výsledku prověřování ani odborných vyjádření nešlo vyvodit trestní odpovědnost konkrétního člověka. Epicentrum výbuchu se...

12. prosince 2025  13:53

První michelinská hvězda na jižní Moravě. Byl jsem nervózní, svěřil se šéfkuchař

Restaurace Essens z Hlohovce na Břeclavsku se jako první na jižní Moravě...

Restaurace Essens z Hlohovce na Břeclavsku se jako první na jižní Moravě dočkala michelinské hvězdy. Podnik, který nabízí několikachodové degustační menu, ji získal ve čtvrtek. Dostal se tak do...

12. prosince 2025  12:40

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Jižní Morava navazuje pivní diplomacii s papežem, předá mu speciál uvařený v klášteře

Klášterní pivovar Porta Coeli z Tišnova na Brněnsku uvařil edici Cyril &...

Pivo spojuje, usoudilo jihomoravské hejtmanství a rozhodlo se takto posílit své vazby s Vatikánem. Papeži Lvu XIV., který je prý milovníkem tohoto nápoje, daruje pět stovek třetinkových lahví ze...

12. prosince 2025  10:19

Zákaz kouření kolem škol v Brně nakonec nebude. Proti jsou ředitelé i strážníci

Ilustrační snímek

Původně měli brněnští politici před koncem roku schvalovat vyhlášku, která v okolí škol zakáže i postávajícím rodičům nebo kolemjdoucím zapálit si cigaretu. Oproti rozhodnutí ze začátku září nicméně...

12. prosince 2025  6:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.