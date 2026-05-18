Pepina hlídá klienty i personál. Chytrý dům pomáhá autistům kousek u Brna

Karolína Kučerová
  5:54
Moderní systém v Novém domově je vzorem, jak řešit personální krizi v sociálních službách. Chytrá automatizace v zařízení pro lidi s těžkou formou autismu u Brna pomáhá zaměstnancům s dohledem nad klienty i běžným provozem. Personálu tak zbývá více času na samotnou péči a klientům přináší větší samostatnost i důstojnost.

Lidé s poruchou autistického spektra s vysokou mírou podpory potřebují v každodenním životě rozsáhlou pomoc druhé osoby – s přípravou jídla, oblékáním, organizací dne či orientací v sociálních situacích. Někteří z nich navíc nemluví, komunikují alternativními způsoby nebo mají specifické požadavky na své prostředí. A tak pro ně bývá nejvhodnější volbou život v komunitní pobytové službě, s téměř nepřetržitou pozorností personálu.

Jenže ten má kromě péče o ně běžně i řadu jiných povinností, včetně technické správy celého domu. Přitom právě přetížení zaměstnanců často ústí v odchod z odvětví, ale znamená také nízkou atraktivitu oboru v očích studentů či absolventů. Není proto překvapení, že podle dat Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) se obor potýká s prohlubováním nedostatku pracovníků – v celém Česku jich momentálně chybí asi tři tisícovky.

Systém Loxone překřtili v projektu Nový Domov v Mokré-Horákově na Pepinu. Ta se stará zabezpečení, vytápění nebo hlídá, aby klienti s poruchami autistického spektra nestrávili den na počítači. Brána či zámky tak jsou pod neustálým dohledem. (15. května 2026)
Systém Loxone překřtili v projektu Nový Domov v Mokré-Horákově na Pepinu. Ta se stará zabezpečení, vytápění nebo hlídá, aby klienti s poruchami autistického spektra nestrávili den na počítači. Martina Lintnerová vedoucí domova pro osoby se zdravotním postižením Nový domov si systém nemůže vynachválit. (15. května 2026)
Systém Loxone překřtili v projektu Nový Domov v Mokré-Horákově na Pepinu. Ta se stará zabezpečení, vytápění nebo hlídá, aby klienti s poruchami autistického spektra nestrávili den na počítači. Čidla hlídají celý objekt. (15. května 2026)
Systém Loxone překřtili v projektu Nový Domov v Mokré-Horákově na Pepinu. Ta se stará zabezpečení, vytápění nebo hlídá, aby klienti s poruchami autistického spektra nestrávili den na počítači. Čidla hlídají celý objekt. (15. května 2026)
Co kdyby ale existoval systém, který velkou část rutinní zátěže vyřídí za personál, a tomu tak místo provozních záležitostí zbývá více času na samotnou péči o klienty?

Přesně tak funguje kousek za Brnem Nový domov v obci Mokrá-Horákov, který cílí právě na lidi s poruchou autistického spektra nejvyššího stupně.

„Říkáme mu Pepina. Tak ho pojmenovala jedna z našich klientek. Jedná se o systém Loxone, což je v podstatě takový minipočítač zabudovaný přímo v centrálním rozvaděči. Lze ovládat přes tablet či mobil, ale velkou část funkcí řídí automaticky sám na základě nastavených pravidel a vnějších podmínek, jako je teplota, počasí, denní doba či intenzita světla. Díky tomu v domě automaticky ovládá například rolety, osvětlení, vytápění i zabezpečení,“ popisuje vedoucí domova Martina Lintnerová.

Audiohlášení a pohybová čidla

Pro potřeby sociálního zařízení je ale podle ní nejdůležitější „asistivní“ část systému. Díky zabudovanému audiohlášení, které je propojeno s pohybovými čidly po celém domě a magnetickými kontakty ve dveřích pokojů, dokážou pracovníci rychleji zjistit, kde se kdo právě nachází či zda potřebuje podporu.

„Třeba v nočních hodinách nám hlásič automaticky oznámí, když klapnou dveře a kdo konkrétně tedy nejspíš z pokoje odešel. Můžeme tak okamžitě reagovat a řešit pomoc,“ chválí šéfka domova.

Díky tomu stačí přítomnost pouze jednoho zaměstnance, přičemž druhý je na telefonu. Za běžných podmínek by museli být na místě oba dva, což by znamenalo i nutnost zajištění další pracovní síly.

„Mohlo by trvat mnohem delší dobu, než bychom si klienta všimli, a on by mezitím třeba vzbudil ostatní. Celkem jich máme šest, a takovou situaci by už jeden člověk nezvládl,“ podotýká Lintnerová.

„Asistence koupelna v patře," přeruší rozhovor reproduktor v kanceláři. „No vidíte, tak to máme v přímém přenosu," usměje se ředitelka a vysvětluje, co se právě stalo. Toto hlášení zazní, když jedna z klientek vstoupí do své koupelny, což je místo, kde pomoc potřebuje vždy.

Funguje to podobně jako kontakt ve dveřích, ale tady na bázi senzoru pohybu. Kromě ulehčení práce zaměstnanců technologie přináší i větší důstojnost pro klienty. „To je ostatně náš hlavní cíl – zajistit, aby i navzdory svému handicapu žili co nejběžněji, mohli rozhodovat o různých věcech. Nemusí čekat, až si jich někdo v té koupelně všimne, ale pracovník o nich ví už ve chvíli, kdy vejdou,“ říká Lintnerová.

„Automatizace v těchto zařízeních není hračka či nějaká technologická rozmařilost, ale nástroj, který může pomoci zajistit důstojný životklientů a stabilní pracovní prostředí pro zaměstnance. Umožňuje reagovat včas a věnovat se lidem s větším klidem,“ doplňuje Pavel Lískovec, zástupce společnosti Loxone.

Systém nabízí větší důstojnost také v jiných směrech. V noci pohybové senzory přivolají asistenci i při delším pohybu. „Může se totiž jednat o situaci, kdy se třeba klient vzbudí a je mu zle. Personál nemusí pravidelně obcházet pokoje a poslouchat za dveřmi, jestli je vevnitř vše v pořádku,“ hlásí Lintnerová.

„Co řekne Pepina, to je svaté“

S tím jde ruku v ruce také individualizace. Každý klient má vlastní pokoj, nastavení automatizace je možné měnit tak, aby sedělo k jeho preferencím. „U jedné slečny se ukázalo, že jí automatický pohyb rolet vadí a vyvolává neklid. Tak se to stoplo,“ dává příklad ředitelka. Jiný klient zase projevil zájem o to, aby mohl rolety a světlo ovládat sám.

„Pak tu máme slečnu, co ráda hraje na počítači, ale byla schopna u něj strávit třeba dvanáct hodin a přitom se sotva napít či najíst. Pokud by jí ho přišel vypnout sám pracovník, mohlo by dojít ke konfliktu. Proto se opět hodí Pepina. Tak trochu se zavedlo, že co řekne ona, je svaté,“ usmívá se Lintnerová. Klientka proto souhlasila, že systém její počítač, na nějž je napojený skrz spínač v zásuvce, po dvou hodinách automaticky vypne.

Díky technologii se také podařilo předejít některým krizovým situacím. Jeden z pokojů se v létě příliš přehříval, což klientku dráždilo. Začala být z ničeho nic nervózní. „Člověk s poruchou autistického spektra vám ale neřekne, co se děje a že je mu v pokoji teplo. Zjistili jsme to až díky statistice teploty v pokoji, kterou systém vyhodnocuje, a díky tomu mohli podle nejkritičtějších časů ve dne nastavit, aby se spouštěla klimatizace,“ popisuje vedoucí moderního domova.

A má jasno, že podobná sociální zařízení by se takovou cestou měla také vydat. Přestože v cizině, konkrétně ve Španělsku či Irsku, odkud inspirace na vybudování domu v Mokré-Horákově pochází, fungují takové sociální služby zcela běžně, v Česku je Nový domov zatím jediným, kde se chytrá automatizace využívá v takovém rozsahu.

Změna by mohla sociálnímu oboru pomoci i podle prezidenta APSS Jiřího Horeckého. „Management sociálních služeb by se měl aktivně zabývat novými možnostmi, protože právě inovace mohou být jedním z klíčů k dlouhodobě udržitelnému a kvalitnímu systému péče v Česku,“ poznamenává.

