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Odrodila siláka Frantu Kocourka i mistra baletu. Porodní bába pomáhala i odboji

Jana Soukupová
Seriál   17:00

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Augustina Blahová se narodila 2. srpna 1901. Kromě toho, že odrodila kdekteré dítě ze svého širokého okruhu, pracovala za druhé světové války statečně i pro odboj. | foto: archiv Zdeňky Kucharičové

Jmenovala se Augustina Blahová, ale nikdo jí neřekl jinak než Gusta. Neudělala politickou kariéru, nestvořila slavné literární dílo ani neučinila významný vědecký objev. Přesto se slepá ulička odbočující ze Žilkovy v brněnských Řečkovicích od 22. června 2004 jmenuje Gusty Blahové.
Pouličníci

Další díl seriálu Pouličníci o méně známých osobnostech, po nichž se nazývají brněnská místa, se věnuje právě této nesmírně obětavé porodní bábě. „Paní Blahovou jsem znal už jako hoch velmi dobře, protože to byla velice známá osobnost nejen Řečkovic, kde bydlela, ale celého poválečného pátého obvodu, kde provozovala svou praxi porodní asistentky,“ vypráví iniciátor pojmenování ulice Ivo Koláčný.

Dokázala dát do latě i novopečené tatínky: ,No, to musíš s těma kamnama takhle, Vašku, aby tu bylo teplo.‘ Hned byla s každým hotová.“

Zdeňka Kucharičovápraneteř Gusty Blahové

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