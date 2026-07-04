Další díl seriálu Pouličníci o méně známých osobnostech, po nichž se nazývají brněnská místa, se věnuje právě této nesmírně obětavé porodní bábě. „Paní Blahovou jsem znal už jako hoch velmi dobře, protože to byla velice známá osobnost nejen Řečkovic, kde bydlela, ale celého poválečného pátého obvodu, kde provozovala svou praxi porodní asistentky,“ vypráví iniciátor pojmenování ulice Ivo Koláčný.
Dokázala dát do latě i novopečené tatínky: ,No, to musíš s těma kamnama takhle, Vašku, aby tu bylo teplo.‘ Hned byla s každým hotová.“