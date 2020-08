Od babiček už bylinky nebereme, kupují se po tunách, líčí výrobci mastí

„Naše bambucké máslo je moderní odnoží kosmetiky z biosurovin. Při výrobě tinktur zachováváme klasické postupy, ale používáme moderní kombinace bylin. V tomto vývoji budeme dál pokračovat,“ říká Jakub Šimůnek, jehož otec Ladislav firmu v roce 1992 „zvedl z popela“. Dnes působí na českém i slovenském trhu a chystá se proniknout do Německa a Rakouska.

Počátky společnosti Aromatica se datují do roku 1935, kdy s výrobou přípravků z léčivých bylin začal profesor Jan Rukavička. Vyrábíte je dodnes podle jeho receptur?

Ladislav: Zůstaly původní názvy jako Kosmín nebo Avenisa, ale pochopitelně jsme museli změnit receptury, protože suroviny používané téměř před sto lety by dnes už neobstály.

Jakub: Z původních receptur jsme vyřadili složky, které jsou dnes považovány za drogy či jedy, a aktualizovali je pro dnešní dobu, aby splňovaly nejnovější standardy a požadavky ministerstva zdravotnictví.

Záhy po prvotním založení firmy přišla druhá světová válka a pak znárodnění. Jak vůbec fungovala v poválečném období?

Ladislav: Co vím od svého bývalého společníka, doktora Jana Rukavičky, který byl synem zakladatele, byla tehdy výrobna v brněnské Údolní ulici. Vyráběli i léčiva a vyváželi je do západních zemí, Švýcarska, Německa. Pak přišel rok 1948, znárodnění a v roce 1952 zánik.

Jak se byznys podařilo po revoluci znovu postavit na nohy?

Ladislav: Doktor Rukavička za mnou přišel, jestli bych mu po 40 letech pomohl rozjet firmu po jeho otci. Začátky byly hodně zajímavé. Co jsme vyrobili, to jsem v pět ráno naložil do auta a objížděl lékárny. Po revoluci tady totiž nebyli velkodistributoři, kteří by obstarali celou republiku.

Kdy jste se k otci v podnikání přidal vy?

Jakub: Začínal jsem před deseti lety, hned po maturitě. Nastoupil jsem jako pomocná síla a dělal, co bylo potřeba – balil zboží ve skladu, pomáhal ve výrobě, vždy jsem se zajímal o počítače, takže jsem pomohl i s infrastrukturou. Jsme rodinná firma, takže jsem si k práci tady našel pouto a zůstal.

Zapojili se i další rodinní příslušníci?

Ladislav: Ano. O personalistiku a legislativu se stará manželka, druhý syn pomáhá s chodem výroby a technologickým rozvojem a můj švagr je obchodní manažer. Někteří zaměstnanci jsou s námi přes deset let, takže i je už bereme jako rodinu.

K bylinným tinkturám a mastem jste před čtyřmi lety přidali kosmetickou řadu Bebutter z bambuckého másla. Ilustruje to trend, že lidé chtějí přírodní kosmetiku používat i pro denní potřebu, tedy nejen jako léčivou?

Jakub: Tak to dozajista je. Vidíme to i na festivalech zdraví a veletrzích, kterých se v Česku spolu s dalšími firmami účastníme. Před deseti lety byly hlavním sortimentem sádlové masti či sirupy, ale trend ve vývoji čistě přírodní kosmetiky je velmi patrný. Naše výrobky z bambuckého másla byly pro nás zlomovým bodem v přístupu k surovinám. Do roku 2016 jsme se zabývali vyloženě „tradiční českou medicínou“, jak tomu říkám. To jsou ty sádlové masti, tinktury, sirupy, které si byly zvyklé vyrábět naše babičky a prababičky. V 90. letech měli lidé jiné starosti než tvořit masti, a Aromatica jim je nabídla v kvalitě, na kterou byli zvyklí.

Jak nové krémy či tinktury vznikají? Zkoušíte je na sobě?

Jakub: Třeba právě s bambuckým máslem přišla naše vývojářka. Chtěla si vyrobit něco na péči o svou kůži, když čekala miminko. Vytvořila hebce našlehané bambucké máslo, teď už naši stálici produktové řady Bebutter, a začala ho používat. Postupně jsme ho začali používat všichni, dokonce i my chlapi, a v roce 2016 ho nabídli také zákazníkům. Všechno, co vyrobíme, zkoušíme na sobě. Netestujeme na zvířatech, ale na lidech. Sledujeme také, co je moderní na českém trhu, a snažíme se na to reagovat.

Co aktuálně frčí na českém trhu?

Jakub: Kromě bambuckého másla je to mango máslo, o kterém teď jednáme, a v kurzu je také, myslím už velmi známý, kokosový olej.

Odkud berete byliny?

Jakub: Jelikož jsme česká firma, snažíme se je kupovat v Česku, protože lidé jsou zvyklí na tuzemské byliny. Pokud to nejde, tak ze zemí Evropské unie a ve velice málo případech spolupracujeme s dodavateli z Číny.

Moje babička mi vyprávěla, že si starší ženy dříve přivydělávaly sběrem bylin na výkup. Tak už to dnes asi nefunguje, že?

Ladislav: Nabídky máme, ale už to skutečně není o tom, že by nám babičky přinesly květy měsíčku ze své zahrádky. Musíme mít schválení, že daná šarže je zdravotně nezávadná. Byliny nakupujeme v tunách, takže sehnat takovou echinaceu od soukromého dodavatele je nereálné. A třeba hluchavku, kterou jsme jako děti sbírali, už dnes ani nikde neuvidíte.

Co se prodává nejvíc?

Jakub: Nejtradičnější produkty. Hlavně echinaceové kapky, se kterými se s jedním naším konkurentem přetahujeme o číslo jedna na českém trhu, a měsíčková a kostivalová mast.

Kdo je vaší konkurencí? Jsou to jiní výrobci přírodní kosmetiky, nebo naopak velcí kosmetičtí giganti?

Jakub: Konkurence v Česku je poměrně velká a tvoří ji menší tuzemské firmy, které mají podobný přístup jako my. Stejně jako Aromatica vznikly po revoluci a obnovily původní receptury.

Prodáváte i do zahraničí?

Ladislav: Zaměřujeme se na Česko a Slovensko, ale dnes už si přes e-shop může naši kosmetiku objednat kdokoli. Jsme na Alze, jednáme s Amazonem v Německu.

Jakub: Asi před patnácti lety jsme zkusili proniknout na polský trh, ale tam jsme nebyli příliš úspěšní. Teď bychom se chtěli dostat do Německa a Rakouska, které je nám v přístupu k biokosmetice hodně blízké.

Jaké máte plány do budoucna? Vyrábíte čaje, tinktury, masti, krémy. Budete nabídku rozšiřovat?

Jakub: Chceme rozšířit kosmetickou řadu bambuckých másel a také přinést nové vícedruhové lihové tinktury značky Dr. Rukavička. Aromatica vyrábí produkty tradiční české medicíny, Bebutter je naopak moderní odnoží kosmetiky z biosurovin. Tinktury Dr. Rukavička pak představují moderní českou medicínu – zachováváme klasické postupy, tedy macerujeme byliny v lihu, lisujeme je a filtrujeme, ale používáme moderní kombinace bylin. V tomto vývoji budeme dál pokračovat.

Když jste zmínil postup, držíte se stále ruční výroby?

Jakub: Ano, podíl ruční práce v naší rodinné firmě s osmnácti zaměstnanci je stále velký. Naším největším pomocníkem je nicméně poloautomatická plnicí linka. Výroba je automatizovaná tak z jedné čtvrtiny.

Jak výrobu a prodej ovlivnil koronavirus?

Ladislav: Během března a dubna jsme navýšili výrobu čisticích gelů a echinaceových kapek, o které byl enormní zájem. Pracovali jsme o sobotách i nedělích. Bylo těžké sehnat obaly a téměř nemožné opatřit líh. V lihovarech došel, což za dobu, co jsem v oboru, nepamatuju. Navíc hlavní složka do čisticích gelů pro Evropskou unii se vyrábí v italském Bergamu, což byl problém, protože vše bylo zavřené.

Jakub: Protože pracujeme s lihem, nabídli jsme pomoc s výrobou dezinfekce Anti-covid, ale při snaze o získání povolení nás z jednoho ministerstva odkazovali na další. V tom jsme cítili určitý zmar. Na jaře jsme ale prodávali produkty, které nám pomohly připravit se na slabší období, kterým aktuálně procházíme. Na trhu teď nastal útlum, když lidé nemusí, nechtějí zatím moc chodit do lékáren. Ty jsou navíc našimi stěžejními produkty předzásobené, protože na jaře je nakoupily ve velkém.