Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Odolnost proti rušení či ochrana aut. Armáda testuje zlepšováky pro dronovou válku

  17:07
Jeden po druhém startují ze země a mizí nad vojenským újezdem. Některé drony jsou sotva několik desítek centimetrů velké, jiné mají rozpětí více než dvou metrů. Jeden míří na obrněné vozidlo, další na něj shazuje atrapy granátů a jiné se po průletu prostorem zase vracejí na místo startu.

Ve Vojenském újezdu Březina u Vyškova armáda ukázala, jak může vypadat boj s bezpilotními prostředky. Na třetím ročníku cvičení Drone Shield 2026 testuje desítky technologií určených nejen k útoku, ale především k odhalení, zastavení a eliminaci nepřátelských dronů.

„Antidronová obrana je jako cibule. Má několik vrstev a neexistuje žádné univerzální řešení,“ podotkl řídící cvičení podplukovník Michal Peterek. Do cvičení se zapojilo přes 70 společností ze 17 zemí. Na místě jsou také pozorovatelé ze spojeneckých armád, například ze Spojených států, Slovenska nebo Lotyšska.

Česká armáda testuje bezpilotní systémy a obranu proti nim ve Vojenském újezdu Březina u Vyškova na mezinárodním cvičení Drone Shield. (29. září 2026)
Česká armáda testuje bezpilotní systémy a obranu proti nim ve Vojenském újezdu Březina u Vyškova na mezinárodním cvičení Drone Shield. (29. září 2026)
Česká armáda testuje bezpilotní systémy a obranu proti nim ve Vojenském újezdu Březina u Vyškova na mezinárodním cvičení Drone Shield. (29. září 2026)
Česká armáda testuje bezpilotní systémy a obranu proti nim ve Vojenském újezdu Březina u Vyškova na mezinárodním cvičení Drone Shield. (29. září 2026)
Česká armáda testuje bezpilotní systémy a obranu proti nim ve Vojenském újezdu Březina u Vyškova na mezinárodním cvičení Drone Shield. (29. září 2026)
23 fotografií

„Cílem cvičení je testování technologií, a to jak antidronové obrany, tak i dronů jako takových a bezosádkových neboli pozemních systémů a testování jejich využití pro potřeby armády České republiky,“ vysvětlil přínos akce brigádní generál Petr Šnajdárek. „Je to unikátní příležitost, kde se setkávají vývojáři, technologové, výrobci jednotlivých zařízení s armádou a dalšími bezpečnostními složkami,“ doplnil.

Poslední fáze útoku autonomně

Jedna z ukázek na Březině představuje technologii, která má dronu umožnit dokončit útok i v prostředí, kde se ho protivník snaží rušit. Pilot nejprve stroj nasměruje k cíli. V poslední části letu jej zaměří a předá mu poslední úkol. „V poslední fázi letu operátor zamkne cíl a bezpilotní prostředek už navede munici a zaútočí autonomně,“ popsal Peterek.

Technologii armáda označuje jako Last Mile. V praxi může znamenat rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným útokem ve chvíli, kdy protivník používá elektronické rušení.

K vidění jsou na cvičišti mezitím další stroje. Některé jsou určeny k průzkumu a voják by je v budoucnu mohl nosit všude s sebou. A mít tak pár očí navíc. Jiné dokážou nést náklad či munici a shodit je na předem určené místo.

Speciálními typy dronů jsou takzvané interceptory. Jejich cílem je zasáhnout útočný dron buď přímým zásahem, nebo se k cíli přiblížit a explodovat. „Tyto drony jsou teď velmi žhavým tématem na Ukrajině. Právě interceptory nejčastěji likvidují například íránské drony Šáhid,“ vysvětluje Peterek.

Armáda ovšem netestuje pouze prostředky, které dokážou dron fyzicky zničit. Nejdříve je potřeba vůbec zjistit, že se v prostoru nějaký nachází, určit jeho polohu a poznat, o jaký typ hrozby jde.

Ochutnávka z generálky. Na letišti v Mošnově vrcholí přípravy na Dny NATO

V prvním týdnu se cvičení zaměřovalo především na ochranu samotného vojáka pomocí osobních detektorů. To jsou malá zařízení, která si voják či menší jednotka nese s sebou. Detektor jim následně předá informaci, že se blíží dron. „Některé umí do systému i přenést obraz toho dronu,“ doplnil Peterek.

Pokud je dron odhalen, přichází na řadu jeho likvidace. Ta může nastat dvěma způsoby. Metoda softkill dron eliminuje pomocí rušiče, zatímco hardkill znamená fyzické zničení přístroje.

Auto chrání klec, vojáka zase plachta

Dron ale nemusí být nutné vždycky sestřelit. Jednou z možností je protivníka jednoduše přesvědčit, že na místě žádný zajímavý cíl není. Armáda proto během cvičení testovala také maskování vojáků a techniky před průzkumnými drony vybavenými termokamerami.

Další zkoušené řešení už nic neskrývá, ale techniku fyzicky chrání. Vojenské vozidlo stojí pod konstrukcí připomínající klec. Pokud by na něj dron zaútočil, narazí nejprve do ochranné sítě a k samotnému vozidlu se nedostane. Stejný princip by podle armády mohl najít využití také u citlivé infrastruktury.

Jedním z hlavních důvodů cvičení je reakce na překotný vývoj technologií, který ukazuje válka na Ukrajině. „V současné době se situace mění velmi dynamicky. Dříve jsme říkali, že se technologie proměňují každý měsíc, v současné době to není ani čtrnáct dnů,“ podotkl Peterek. Na cvičení se proto nepotkávají jen výrobci obranných systémů. Vedle nich tu létají i stroje, proti kterým mají jejich technologie fungovat.

S příchodem nových firem a technologií totiž vyvstává otázka, zda spolu budou jednotlivé systémy schopné komunikovat a vytvořit skutečně funkční celek. Drone Shield 2026 tak nehledá jednu technologii, která by dokázala problém s drony vyřešit sama. Důležitá je schopnost různých systémů, vojáků a dalších složek spolupracovat. A právě na to se celé cvičení zaměřuje.

„Z každého cvičení si doplňujeme databázi o schopnostech firem, které speciální drony vyrábějí. Zaznamenáváme, jak se technologie vyvíjejí a jaká opatření je možné realizovat,“ osvětlil ředitel sekce rozvoje sil generálmajor Petr Milčický.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Brněnská T Arena přivítá první zvědavce, bude se vybírat název nového piva

Multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště....

Nová multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště, se poprvé otevře veřejnosti. Ve dnech 26. a 27. září se uskuteční Víkend s T Arenou, který nabídne program pro malé...

Superdebata brněnských lídrů: Metro potřebujeme a prázdné byty jsou problém

Superdebata kandidátů na brněnského primátora na iDNES.cz s moderátorem...

O primátorské křeslo se v moravské metropoli letos uchází šestnáct předsedů politických uskupení. Sedm z nich v úterý od 11 hodin přivítal v Superdebatě na iDNES.cz moderátor Vladimír Vokál....

OBRAZEM: Skyboxy se zařizují, sedačky zatím chybí. V brněnské aréně je stále staveniště

Do dokončení T Areny zbývá poslední měsíc. (25. září 2026)

Za měsíc je oficiální termín, kdy má Brno přebrat od stavební firmy nově vznikající T Arenu pro 13 tisíc diváků u areálu výstaviště. Jenže vzhledem k množství prací, které ještě zbývá dokončit, je...

Výskyt myší i poškozený strop. Inspekce zavřela Billu v Brně

Potravinářská inspekce zavřela kvůli hlodavcům Billu v Brně. (21. září 2026)

Prodejna Billa ve Stránského ulici v Brně, kterou v pondělí uzavřela Státní zemědělská a potravinářská inspekce kvůli stopám po hlodavcích, je znovu otevřená. Po přijetí nápravných opatření obnovila...

Stíhaný za machinace s byty v Brně znovu kandiduje. Cílí hned na dvě radnice

Premium
Filip Leder

Dvaapadesátiletý starosta Brna-Žabovřesk, vlivný advokát a blízký spolupracovník bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka Filip Leder měl slibně rozjetou politickou kariéru. V Brně platil...

Odolnost proti rušení či ochrana aut. Armáda testuje zlepšováky pro dronovou válku

Česká armáda testuje bezpilotní systémy a obranu proti nim ve Vojenském újezdu...

Jeden po druhém startují ze země a mizí nad vojenským újezdem. Některé drony jsou sotva několik desítek centimetrů velké, jiné mají rozpětí více než dvou metrů. Jeden míří na obrněné vozidlo, další...

29. září 2026  17:07

Nemusel to udělat on. Soud zprostil viny muže obžalovaného z popálení dítěte

Krajský soud v Brně otevřel případ úmyslného ublížení na zdraví dítěte....

Muže obžalovaného z toho, že popálil na chodidlech pětiměsíční dítě své přítelkyně, dnes Krajský soud v Brně osvobodil. Podle předsedy senátu Dušana Beránka se nepodařilo prokázat, že zranění dítěti...

29. září 2026  15:49

Policisté stíhají řidiče za srážku autobusů, při níž se zranilo padesát lidí

Na Znojemsku se střetly dva autobusy, na místě je 40 zraněných. (18. července...

Z obecného ohrožení z nedbalosti obvinili policisté řidiče autobusu, jenž se letos v červenci srazil s dalším regionálním autobusem u Oleksovic na Znojemsku. Při nehodě se tehdy zranilo padesát lidí.

29. září 2026  15:09

Šéfka mladého SPD vede institut a radí Zůnovi, s rodinou žije v městském bytě

Premium
Šéfka Mladého SPD Diana Chodžajanová má hlášené trvalé bydliště v městském bytě...

Předsedkyně mládežnické organizace SPD Diana Chodžajanová zastává post placené poradkyně na ministerstvu obrany, řídí institut SPD a vystupuje i jako zastupitelka za Brno-střed. V letošních...

29. září 2026  12:40

Opravy jsou nezbytné. Mahenovo divadlo v Brně čeká rekonstrukce za dvě miliardy

Mahenovo divadlo v Brně.

Brněnské Mahenovo divadlo čeká v příštích letech rekonstrukce za asi dvě miliardy korun. Opravy budovy jsou nezbytné vzhledem k jejímu technickému stavu a zastaralému vybavení.

29. září 2026  11:38

Brno potřebuje frekventovanější MHD, míní místní šéf Pirátů a lídr koalice TU!

Pirátský lídr koalice TU! v Brně v komunálních volbách 2026 Adam Zemek.

S tvrdým obviněním na adresu hnutí ANO nedávno vyrukoval brněnský šéf Pirátů a lídr uskupení TU! Adam Zemek. Prohlásil, že se vládní uskupení snaží vydírat kandidující strany v Brně tak, že podmiňuje...

29. září 2026  10:39

Půlka úrody pryč. Víc takových let nedáme, zoufají si nad letoškem vinaři

Sběr prvních hroznů pro burčák začal ve Valticích a Dolních Dunajovicích...

Stačilo několik týdnů bez pořádného deště, úmorná vedra a místy ještě červencové krupobití. Výsledek teď moravští vinaři vidí při sklizni. Hrozny jsou menší a lehčí, v bobulích je méně šťávy a z...

29. září 2026  5:37

Posměšky k ženám jsou v politice běžné, míní lídryně čistě ženské kandidátky

Premium
Irena Koukalová Uličná před čtyřmi lety uspěla v komunálních volbách v Bzenci...

„V zastupitelstvu je patnáct chlapů, tak my postavíme patnáct žen,“ rozhodla se Irena Koukalová Uličná a založila hnutí Wonder Women. V pětitisícovém Bzenci na Hodonínsku původně vedla spolek s...

28. září 2026

Sjezd z D1 na Černovickou terasu v Brně se odkládá. Stavět se začne až na jaře

ilustrační snímek

Zahájení stavby sjezdu z dálnice D1 v Brně do průmyslové zóny Černovická terasa odsunulo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na jaro příštího roku. Výběrové řízení na stavební firmu vypsalo loni v...

28. září 2026  12:22

Stránského stačí najít a je to gól. Rozjetý Smejkal o chemii pardubické superlajny

Pardubický útočník Jiří Smejkal slaví ve druhé třetině gól na 2:1 v zápase...

Mistr se vzepřel statistice i vývoji zápasu pátého kola extraligy a byť po dvou třetinách prohrával 1:2 z brněnského ledu odvezl všechny body. Pardubice hokejisty Komety porazily 5:3, když se...

27. září 2026  21:32

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Třinec stále neporažen. Pardubice ovládly šlágr s Kometou, poprvé slaví Vítkovice

Třinecký kapitán Martin Růžička oslavuje vstřelený gól.

Hokejová extraliga v neděli vstoupila do 5. kola. Pardubice zvítězily 5:3 ve šlágru proti Kometě Brno, v oslabení rozhodl Mandát. Kladno poprvé v sezoně nebodovalo, když doma podlehlo 1:4 Olomouci....

27. září 2026  15:45,  aktualizováno  20:37

Hraje za Kometu, kandiduje v Blansku. Je lepší se začít starat už teď, ví Král

Obránce Filip Král na prvním tréninku Komety Brno na ledě v nové sezoně. (28....

Ještě nedávno řešil jen, jak naplnit velká očekávání v Kometě. Teď se Filip Král ocitl v úplně jiné hře. V rodném Blansku hokejista kandiduje do zastupitelstva a toto rozhodnutí dlouho zvažoval. Když...

27. září 2026  13:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde