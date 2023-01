Smlouva na novou arénu v Brně je sice podepsaná, stavět se ale nemůže

Stavební práce za zhruba 4,5 miliardy korun se můžou zahájit až po odklepnutí Evropskou komisí, že město může tento nový stánek komerčního charakteru vybudovat z veřejných peněz.

A tento souhlas městu po průtazích stále chybí. Politici věří, že jej získají na jaře. Podle primátorky Markéty Vaňkové (ODS) ale chtěli podpisem už teď dát najevo, že Brno o stavbu arény nadále usiluje. „Zahájení prací předpokládáme v letních měsících,“ prohlásila.

Podle jejího stranického kolegy a radního Petra Kratochvíla podpisem smlouvy i pro Evropskou komisi ukotvili vítěznou cenu, aby mohl proces schvalování pokračovat. Pokud by komise se záměrem Brna nesouhlasila, může město smlouvu bez sankcí ukončit.

Zároveň vedení města musí vydat pokyn k zahájení stavby, což se dosud nestalo. Do koaliční smlouvy si politici vetkli, že „stavbu zahájí okamžitě, jakmile to ekonomická situace dovolí“. Ze slov primátorky se zdá, že už se tedy situace zlepšila nebo minimálně do léta se zlepší, aby se Brno mohlo pustit do jedné z největších investic v historii města.

Stavbu dostane na starosti firma Hochtief, která podle svého šéfa Tomáše Korandy podala nabídku do miliardového tendru v poslední možný den, co byl vypsán. Nakonec se stala společnost i vítězem, a to s velmi neobvyklou cenou 4 444 444 444,44 Kč bez DPH.

Podle Korandy to tak zkrátka vyšlo. „Ta cena je velmi přesně a technicky zkalkulovaná, to nemá s žádným oblíbeným číslem nic společného,“ reagoval Koranda na dotaz MF DNES, jestli nemá rád číslovku čtyři.

Ani tato už tak obří částka navíc není celková. Může se samozřejmě měnit, jak se na stavbách děje. Dále v ní nejsou započítané doprovodné investice, například na vybavení haly či úpravu okolí.