Od roku 2023, kdy budování městské arény za více než pět miliard korun začalo, je nyní téměř hotová hrubá stavba. Dokončená je konstrukce střechy, její zakrývání začne v září. Dělníci také osazují okna a uvnitř pracují na sádrokartonových příčkách nebo rozvodech.

„Na úrovni budoucí ledové plochy musí stavbaři ještě dokončit poslední řadu monolitických sloupů, následně namontují prefabrikované konstrukce posledních tribun, které budou dosahovat téměř k centrální ploše haly. Část z nich bude demontovatelná, aby se prostor mohl přizpůsobit různým účelům,“ uvedl Petr Kratochvíl, předseda představenstva městské společnosti Arena Brno a brněnský radní (ODS).

Zatímco dosud aréna rostla před očima, nyní se práce soustředí především na vnitřek objektu. „Řešíme velmi intenzivně konečnou podobu interiéru. Máme nyní vypsaných asi pět tendrů, které se soustředí třeba na bezpečnostní opatření, ozvučení nebo osvětlení,“ uvedl Kratochvíl.

Dodavatele těchto technologií chce znát na podzim. Poté by mělo být také jasnější kromě jiného to, na kolik celá investice přijde. Původně měl zhotovitel halu postavit za 4,4 miliardy korun. S ohledem na změny náklady vzrostly dosud o 300 až 350 milionů korun, přičemž podle Kratochvíla to nebude konečná částka. Vnitřní vybavení by pak nemělo stát více než 600 milionů korun, ale dokud nejsou výsledky tendrů, nelze to říct s jistotou.

Stav rozestavěné arény na brněnském výstavišti po necelých dvou letech stavby. (srpen 2025)

Zajištění vnitřního vybavení ovlivňuje také termín dokončení. „Je to složitá stavba, kterou s ohledem na plánování interiéru poznamenalo mnoho změn. Každý subjekt přinesl spoustu vjemů, názorů i nároků. Vše se promítá do celkového uspořádání haly,“ poznamenal Kratochvíl.

Kromě interiéru se Arena Brno zabývá také zajištěním gastroprovozu nebo dokončením smlouvy s hlavním partnerem haly. Mělo by jít o celosvětově známou značku a je možné, že její název bude mít hala v názvu. Kdy partnera oznámí, Kratochvíl sdělit nechtěl.

V aréně, jež pojme 13 300 lidí, najde zázemí hokejová Kometa. Nabídne také kulturní akce. Dokud však není jasný termín dokončení, nelze podepisovat smlouvy. Hlavní programovou část včetně koncertů společnost Arena Brno chystá na začátek roku 2027, smlouvy s pořadateli akcí či interprety chce začít podepisovat od podzimu.