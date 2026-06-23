Extraligový hokej v nové brněnské aréně? Kometa podepsala smlouvu o provozu haly

Přesun hokejové Komety do nové arény na brněnském výstavišti dostal první oficiální podobu. Klub a městská společnost Arena Brno, která bude multifunkční halu provozovat, v pondělí podepsaly rámcovou smlouvu o spolupráci.
Samotná dohoda nepředstavuje překvapení. O tom, že se čtrnáctinásobný český a československý mistr stane hlavním sportovním nájemcem nové haly, se v Brně hovoří dlouhodobě. Vedení Komety už dříve avizovalo, že chce první extraligový zápas v novém domově odehrát 10. ledna příštího roku proti Spartě. Klub tomu přizpůsobil i podobu permanentních vstupenek pro nadcházející sezonu.
Podpis rámcové smlouvy uzavírá vyjednávání, která se táhla skoro tři roky. Ještě letos na jaře majitel Komety Libor Zábranský připouštěl, že jednání o budoucím fungování klubu v nové hale jsou mimořádně složitá. „Jednáme přes dva a půl roku a na mě je to už opravdu dlouhé,“ posteskl si tehdy. Nyní se obě strany alespoň na základních principech spolupráce shodly.
Přesto podpis dokumentu znamená důležitý milník. Potvrzuje totiž, že město a klub našly společnou řeč navzdory složitým jednáním, která provázela dokončování jednoho z největších sportovních projektů v historii Brna.
„Začátkem května jsem veřejně řekl, že cílem je, aby Kometa odehrála své první utkání v nové multifunkční aréně 10. ledna příštího roku proti Spartě. Stále ještě existují záležitosti, které je potřeba doladit, ale dnešní podpis rámcové smlouvy beru jako důležitý krok k tomu, abychom zmiňovaný plán naplnili,“ uvedl v úterý majitel Komety Libor Zábranský.
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Ten už v minulosti připustil, že cesta k dohodě není snadná. „Kdyby ty věci byly jednoduchý, tak to dělá každej,“ poznamenal Zábranský.
Nová aréna s kapacitou přes 12 tisíc diváků vzniká v areálu brněnského výstaviště. Vedle extraligového hokeje má hostit také koncerty, kulturní akce či kongresy.