Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak to v ní zhruba půl roku před otevřením vypadá.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Práce na stavbě arény začaly na podzim 2023, od té doby značně pokročily, což je na první pohled vidět.
Cena bez DPH za stavbu, úpravu okolí i vybavení se už teď pohybuje kolem šesti miliard korun a je vysoce pravděpodobné, že ještě poskočí. Zatím totiž není známo, kdo dostane na starost ostrahu či úklid.
„Uvnitř haly pokračuje celá řada prací, například montáže rozvodů tepla a vody či sádrokartonových příček, tlakové zkoušky potrubí, obklady sociálních zařízení, elektroinstalace, osazování interiérových otvorů nebozasklívání režijního a tiskového centra,“ vyjmenovala mluvčí Areny Brno Edita Smělíková řadu činností, na nichž se na výstavišti střídají desítky dělníků.
V nejbližší době pak přijde na řadu jeden z nejdůležitějších prvků, kvůli němuž hala vzniká. Začne se s montáží chlazení ledové plochy.
Kluziště musí být v co nejlepší kvalitě. Budou se na něm totiž prohánět hráči brněnské hokejové Komety, kteří se sem přesunou ze stávající Winning Group Areny známé též jako Rondo.
Už delší dobu je však jasné, že kvůli zpožděním stavby se nestihne začátek nové extraligové sezony.
Přesto „modrobílí“ do haly nenastoupí ani hned po 25. říjnu, což je aktuálně slibovaný termín dokončení.
Libor Zábranský, boss Komety, pro nimž se hala s názvem T-Arena stane novým domovem, už oznámil, že první utkání tu na jeho tým čeká až po Novém roce.
„Premiérový zápas, který by Kometa měla hrát na výstavišti, je naplánován na 10. ledna 2027. A soupeř Brňanů pro tento unikátní a slavnostní duel? Nikdo jiný než pražská Sparta,“ svítí na klubovém webu.
Po více než ročním jednání se tak zjevně posunula náročná jednání klubu a zástupců města o podmínkách a ceně za využití arény.
Smlouva sice ještě není definitivně podepsaná, je však zřejmé, že se skutečně ladí poslední detaily, protože Kometa nově zveřejnila i ceny permanentek pro nový extraligový ročník. A ty musí vycházet z předjednaného byznys modelu.
V porovnání s letošní sezonou jsou vstupenky dražší zhruba o pětinu. Zaplatí za ně dokonce více než právě jejich rivalové ze Sparty do pražské O2 areny, tedy přes 14 tisíc za sezení pro základní část.
Ti, co chodí pouze do prostoru na stání, se musí smířit s tím, že v moderní aréně bude oproti Rondu na ochozech třetinová „bezsedačková“ kapacita, tedy jen tisícovka.
Celkový počet míst oproti Rondu vzroste ze 7700 na více než 12 tisíc pro hokej a o další tisícovku se hala „nafoukne“ pro kulturní akce.
I pro koncerty je totiž nový krytý stánek určený. Počítá se s tím, že hokej zabere zhruba polovina času využití haly.
Jenže jaké koncerty se uvnitř po otevření odehrají a co za další hvězdy tam vystoupí, to zatím provozovatel tají, přestože v minulosti už zazněly minimálně dva termíny.
Loni v létě obchodní manažer haly Jan Kostecký v rozhovoru pro iDNES.cz tvrdil, že ještě před Vánocemi chtějí začít interprety zveřejňovat, aby lidé mohli začít nakupovat lístky jako dárek pro své blízké. To se nestalo.
Podruhé letos na jaře šéf arény a brněnský radní Petr Kratochvíl (ODS) prohlásil, že první jména umělců budou známá na konci dubna. Ani tento termín nesplnil.
„Rozumíme očekávání veřejnosti i médií, že chtějí znát konkrétní program co nejdříve. Intenzivně se jedná s promotéry a pořadateli kulturních a společenských akcí. Zveřejnění jednotlivých událostí je možné až po finálním potvrzení všech smluvních podmínek. Tedy ve chvíli, kdy budou smluvně uzavřené a připravené ke společnému oznámení,“ vysvětluje mluvčí Smělíková.
První potvrzenou akcí je tak mistrovství Evropy v házené žen, jež se uskuteční 4. až 8. prosince. Domluvený je pak i světový šampionát ve stejném sportu, dále mistrovství světa ve sportovním lezení a jedná se o mistrovství v hokeji juniorů do 20 let v roce 2030.
