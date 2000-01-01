náhledy
Tým nové brněnské arény si oddychl. Nejnapínavější poslední týdny za celou dobu výstavby, kdy se pracovalo nepřetržitě, završilo ve čtvrtek povolení od úřadů, že městská společnost Arena Brno provozující tento nový stánek může do haly pustit návštěvníky. Ti se tam dostanou už za týden na evropský šampionát v házené žen.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Bez povolení zkušebního provozu, v jehož režimu pojede aréna zhruba rok, by se házenkářské mistrovství nemohlo vůbec konat.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Páteční speciální prohlídkou provázela novináře tato trojice. Zleva mluvčí arény Edita Smělíková, šéf haly Jan Zavřel a předseda představenstva Areny Brno Petr Kratochvíl (ODS).
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Jsme opravdu dobří, protože dát tolik věcí dohromady je jako atomová elektrárna,“ chválí sebe a svůj tým předseda představenstva Areny Brno a její de facto „duchovní otec“ Petr Kratochvíl (ODS).
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Podle něj i noví členové představenstva, v jehož čele Kratochvíl zůstal, zírali, jak na ně prostředí arény dýchlo.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Je to skutečně dechberoucí podívaná, kterou člověk jinde v Česku neuvidí.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Kratochvíl i šéf arény Jan Zavřel vyzdvihují, že jde dnes o nejmodernější multifunkční halu v celém Česku, technologicky mnohem pokročilejší, než je před dvaceti lety vybudovaná O2 arena v Praze. Některé prvky se nevidí příliš ani v Evropě.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Hala v hlavním městě však stále zůstane kapacitou až 20 tisíc diváků (při koncertech) větší, ta brněnská ji však bude šlapat na paty.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Nejvyšším dosud uváděným číslem totiž nemusí být 13 tisíc diváků, ale dokonce více než 17 tisíc. „Chceme totiž ostrovní stage pro koncerty, jinak totiž vždy taková plošina ubere zhruba dvacet procent z kapacity haly,“ vysvětluje Kratochvíl další záměr, jak z nové arény vytěžit co nejvíce.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Zájem skutečně je, minimálně polovina skyboxů je vyprodaná na celý rok. K druhé polovině nemá vedení haly informace, protože je dostal do svého držení brněnský hokejový klub Kometa Brno.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Ten si tak s nimi může nakládat, jak uzná za vhodné. Tržby se posypou k majiteli klubu Liboru Zábranskému. „Nemůže je ale pronajímat za více než my,“ doplnil Kratochvíl. Podobně polovina tržeb z gastroprovozů během zápasů Komety poputuje do klubové kasy.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Gastroprovozy už jsou hotové prakticky ve všech patrech. Aby se o přestávkách dostali všichni včas k jídlu, bude fungovat aplikace, přes níž si návštěvník vše objedná, zaplatí a následně už si svůj pokrm jen vyzvedne.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Za jednu patnáctiminutovou přestávku lze na všech výčepních zařízeních v hale načepovat až devět tisíc piv,“ poodhalil rychlost vydávání občerstvení Miroslav Tovara, manažer technického servisu společnosti Heineken.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
V hale bude k dostání pivo této skupiny, konkrétně od pivovaru Starobrno. To pro nový stánek vaří speciální desítku s názvem Aréna.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Gastroprovozu však chybí ještě vybavit centrální kuchyň, první měsíce proto bude společnost Aramark, jež dostala občerstvení na starosti, část jídel vařit jinde a do haly dovážet.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Po házené se sem vrátí dělníci, kteří se především vrhnou právě na kuchyň. Je vyprojektovaná skutečně velkokapacitně, kdy tam bude k dispozici 600 metrů čtverečních. Po vzoru speciálního piva Aréna by chtěl Aramark připravovat i vlastní klobásu. V zázemí kuchyně může mít vlastní řeznictví, ale i třeba péct cukrářské výrobky nebo pečivo,“ přiblížil Zavřel.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Pro návštěvníky je i přes neustálý pohyb dělníků hala kompletně připravená k využití.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Pokud budou chtít pořadatelé házené otevřít více diváckých sektorů, není to podle Kratochvíla problém.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
V tuto chvíli však prodávají lístky primárně do hlavního hlediště s kapacitou necelých sedmi tisíc míst.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Stavební dodělávky, které budou pokračovat v dalších měsících minimálně do jara, už jsou v místech, které nejsou běžné veřejnosti přístupné.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Také v Jihlavě se ještě spousta věcí dodělávala po otevření,“ naráží Kratochvíl na loni otevřenou Horáckou arénu v krajském městě Vysočiny.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Městská společnost Brněnské komunikace tak po kritice přehodnotila původní ceník počítající s částkou až 600 korun za půl dne.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Stále se však počítá s tím, že ceny parkovného budou různé podle druhu akcí.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA