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Dechberoucí podívaná. Nejmodernější česká aréna hlásí hotovo, prošli jsme její zákoutí
Tým nové brněnské arény si oddychl. Nejnapínavější poslední týdny za celou dobu výstavby, kdy se pracovalo nepřetržitě, završilo ve čtvrtek povolení od úřadů, že městská společnost Arena Brno...
Výstraha na intenzivní sněžení. Mapa ukazuje, kde napadne až 15 centimetrů
Ve čtvrtek bude v Česku sněžit všude. Meteorologové vydali výstrahu, která platí po celý den pro všechny kraje. Místy napadne až 15 centimetrů sněhu a odpoledne bude sněžení velmi intenzivní,...
Významný milník i úleva na křižovatce D1 a D2. Provoz přesunou do širších pruhů
Úlevu přinese nastávající víkend řidičům projíždějícím mimoúrovňovou křižovatkou D1 a D2 na jihu Brna. Na nově rozšířenou polovinu dálnice ve směru na Ostravu pustí silničáři provoz. Celý tento...
Peníze z trezoru firmy měl v batohu. Olympionika odsoudili za zpronevěru
Velice svérázným způsobem předával bývalý špičkový plavec Květoslav Svoboda svému nástupci kancelář ve znojemské městské firmě. V jejím čele do té doby působil jako tehdejší lokální politik zvolený...
Dosluhující politici zrušili akci k převozu vánočního stromu, údajně na protest
Vánoční strom pro Brno dnes tradičně táhli na povozu koně jako kdysi v minulosti. Jenže v městské části Brno-Líšeň, kde má povoz pravidelnou přestávku, aby si i koně při náročné cestě oddechli,...
Jak slavný vynálezce bojoval o svou turbínu. Na tahanice doplatil Kaplan zdravím
Příběh Viktora Kaplana, vynálezce po něm pojmenované turbíny, jehož nejdůležitější pracovní léta jsou spojená s Brnem, nese všechny rysy osudu technického génia celoživotně pronásledovaného...
Bitva u Slavkova byla bez Napoleona. Na nového vojevůdce vojáci čekají
Francouzská vojska v sobotu u Slavkova bojovala s rakouskými a ruskými oddíly bez Napoleona. Dlouholetý představitel francouzského vojevůdce Mark Schneider se loni s uniformou rozloučil, nového...
Pět gólů, čtyři červené a VAR v hlavní roli. Kouč Slovácka vyhlížel silvestr
Kolik červených karet, zásahů VAR a kuriózních situací se vejde do jednoho fotbalového večera? Artis se Slováckem předvedl podívanou, která měla všechno. Trenér hostů mluvil po prohře 1:4 mluvil o...
Artis – Slovácko 4:1, bláznivý závěr. Čtyři červené karty i stoper v brance
Fotbalisté Artisu Brno otočili předehrávku 16. kola první ligy se Slováckem a zvítězili 4:1. Hosty poslal po půlhodině do vedení Havlík v době, kdy hrál Artis po vyloučení Adedirana z deváté minuty v...
Brněnské Vánoce se rozjely naplno. Náměstí Svobody rozzářila šestnáctimetrová jedle
Vánoční trhy v Brně v pátek naplno odstartovaly slavnostním rozsvícením stromu na náměstí Svobody. Šestnáct metrů vysokou jedli bělokorou z polesí Habrůvka, kterou minulou sobotu přivezlo do centra...
Další odklad už ne. Tunely v Brně se v neděli otevřou, potvrdili úředníci
Do Pisáreckého tunelu a navazujícího tunelu Hlinky se v neděli večer vrátí provoz. Stavební úředníci při páteční prohlídce tubusů potvrdili, že se po 49 dnech kompletní uzavírky kvůli obnově...
Ostraha odtáhla muže s berlí ven na sníh. Video z nádraží v Brně budí vášně
Svérázně vyřešila ostraha hlavního nádraží v Brně problém s mužem o berli, který ve čtvrtek v podvečer během hustého sněžení odmítal opustit nádražní budovu. Pracovníci bezpečnostní agentury M2C ho...
Dechberoucí podívaná. Nejmodernější česká aréna hlásí hotovo, prošli jsme její zákoutí
Tým nové brněnské arény si oddychl. Nejnapínavější poslední týdny za celou dobu výstavby, kdy se pracovalo nepřetržitě, završilo ve čtvrtek povolení od úřadů, že městská společnost Arena Brno...
U Brna se objevila nebezpečná choroba vinné révy. Způsobit může značné škody
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) potvrdil výskyt agresivního kmene zlatého žloutnutí révy ve vinohradech u Hrušovan u Brna. Genotyp M54, který způsobuje v zahraničí vážné...
Šéf městské firmy v Brně po 16 letech končí, uvnitř panují napjaté vztahy
Po téměř 16 letech skončí ve funkci generálního ředitele brněnské městské společnosti Starez Martin Mikš. Z vedení odejde dohodou k 30. listopadu. Firma se v Brně stará o sportoviště, byly v ní...
Modrá tramvaj MAGNA-TILES v Praze: Vyrazte s dětmi a hrajte o stavebnice
Betlém, horké kakao a jeden společný úkol: najít modrou tramvaj MAGNA-TILES. Spojte adventní procházku Prahou s pátráním po vozu, jehož fotka vám...
Liknavost, nezákonné. Úředníci kritizují povolení přestavby ikonické budovy Baťa
Se značkou Baťa mají lidé v Brně už 30 let spojenou budovu v historickém centru města v České ulici. Počátkem roku se prodejna vystěhovala a nedávno začala rekonstrukce tohoto prvorepublikového domu,...
Zloděj zběsile ujížděl z Ostravy až k Vyškovu, přes cestu mu postavili kamion
Přes sto kilometrů ujížděl policii sedmatřicetiletý zdrogovaný zloděj v kradeném automobilu. Vůz odcizil na ostravském parkovišti a pronásledován policejními vozy dojel po D48 a D1 až k jihomoravským...