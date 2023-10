Architektonické soutěže často končí v šuplíku, zjistilo Brno. A tak škrtá

Soutěže architektů v Brně Od vzniku Kanceláře architekta města Brna (KAM) v roce 2017 uskutečnilo město šestnáct architektonických soutěží. Do výsledné podoby se je podařilo přetavit jen jednou, a to v případě úprav Mendlova náměstí, navíc v trochu pozměněné podobě proti původním návrhům. Za pár dní se do fáze výstavby dostane druhý projekt, a to rekonstrukce Staré hasičky v městské části Komín, aby i nadále mohla sloužit jako společenské a kulturním centrum. Kvůli špatnému technickému stavu musela být už dříve uzavřena, soutěž na tuto opravu se konala už před čtyřmi roky. Většina ostatních projektů se nachází stále na začátku. Čeká se na nutné změny územního plánu, je potřeba vykoupit pozemky nebo učinit další nezbytné úkony. Možné termíny výstavby nedokáže magistrát v tuto chvíli ani odhadnout. Náklady na organizaci jedné architektonické soutěže se pohybují kolem tří až čtyř milionů korun, většina z nich jde na ceny a odměny pro soutěžící.