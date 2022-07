Architektku z Ukrajiny teď živí jehla a nit, v Brně šije kolekci oblečení

„Nejdřív jsme z domova odejít nechtěli. Doufala jsem, že to všechno brzy skončí. Týden jsme čekali a potom jsme se rozhodli odjet. Situace začala být horší a já se rozhodla ze dne na den. Z domu jsem odjela 3. března spolu s mou malou dcerou Roxy a také s kamarádkou a jejím synem,“ vzpomíná na nelehké chvíle Anastasiia.

Azyl čtveřice našla v bytě v centru Brna. „Na Ukrajině jsem vlastnila dvě taneční studia, protože sama dělám pole dance a hned po škole jsem se rozhodla začít podnikat právě v tanci. Jeden kluk, který mé studio jednou navštívil, mě hned na začátku války kontaktoval s tím, že má v Brně místo pro dvě ženy a dvě děti,“ vypravuje.

Přiznává, že nejdřív tam úplně nechtěla. „Neznala jsem ho osobně a nevěděli jsme, co bude dál. Nakonec jsme ale nabídky využili. Když se situace čím dál víc zhoršovala, nic jiného nám nezbývalo. Možná kdybych neměla Roxy, tak bych zůstala, odešla jsem především kvůli jejímu bezpečí,“ říká.

Nemyslela si však, že v Česku zůstane tak dlouho. „Když jsme utíkali, vzali jsme si jen zimní věci, nenapadlo mě, že válka bude nakonec tak krutá a bude trvat takovou dobu,“ přiznává. Anastasiin manžel musel na Ukrajině zůstat kvůli povolání do služby.

„Manžel je naštěstí zdravý a bydlí stále v našem domě. S ním je tam i manžel kamarádky, která je se mnou v Brně. Aspoň takto jsme spolu zůstali spojeni,“ říká Anastasiia a zvedá telefon od manžela, který jí zrovna volá.

Omlouvá se mu, že zavolá později. „Dřív jsme se báli, nevěděli jsme, jestli to nebude naposledy, co spolu po telefonu mluvíme. Pořád máme strach, ale člověk už se snaží si to nepřipouštět,“ vysvětluje.

Anastasiia se v Brně nakonec uchytila ve firmě GoldBee, která vyrábí ručně šité sportovní oblečení. Původně se hlásila na pozici švadleny, když však ve firmě viděli, co dokáže, najali ji rovnou do pozice vedoucí sekce výroby. Anastasiia má totiž s navrhováním sportovního oblečení a jeho šitím bohaté zkušenosti.

Kolekci vytvořila za pouhé čtyři dny

„Na Ukrajině jsem založila svou vlastní značku sportovního oblečení CosCloz, zrovna minulý rok jsme začali vyvážet do Evropy. Je to oblečení především pro pole dance, ale navrhovala jsem i jiné sportovní oblečení, plavky a taky třeba boty,“ vyjmenovává původně vystudovaná architektka s tím, že navrhování oblečení je architektuře a designu velmi blízké.

Anastasiia dostala u značky GoldBee prostor vytvořit svou vlastní kolekci, která se zrodila v rekordním čase. „Vznikla během čtyř dnů. Potřebovala jsem něčím zaměstnat svou hlavu a nemyslet tolik na válku. Kolekci jsem navrhla a ušila sama skoro celou, občas jsem se na něco zeptala švadlenek, když jsem se potřebovala zorientovat v prostředí, ale šila jsem sama, protože jsem věděla, jak přesně chci, aby kolekce vypadala,“ odhaluje Anastasiia.

„První den jsem přišla do firmy na zkušební den a dostala jsem volnou ruku. Navrhla jsem a ušila dva sportovní topy za tři hodiny a pak jim je donesla ukázat. Byli hodně překvapení, jak rychle jsem to zvládla. Já jsem ale zvyklá takto rychle pracovat, u nás to tak má většina lidí. Na Ukrajině musíte být v práci rychlí,“ podotýká.

„Mnoho Ukrajinců se opravdu snaží najít si práci. Jsou zvyklí pracovat a nechtějí jen dostávat dávky,“ dodává.

Kdy se budou moct Anastasiia s Roxy vrátit zpátky domů, ukáže jen čas. „Může to trvat měsíce anebo roky. To nikdo nevíme. Snažíme se proto naučit česky a přizpůsobit se prostředí. Zatím mám práci u GoldBee a poté, co vyprší smlouva, se uvidí. Možná zase začnu pracovat jako architektka, v Brně už jsem pár nabídek dostala, tak třeba opět opráším své schopnosti,“ uvažuje a ve vzpomínkách se ještě vrací ke své cestě do Brna.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, událostech a nevšedních akcích v regionech.

Cesta do Česka ze severovýchodu Ukrajiny trvala pět dlouhých dní. „Byla šílená zima. Neměli jsme benzin, a nakonec ani moc jídla. Cestou kolem měst padaly bomby a my měli strach. Nevěděli jsme, kde jsou Rusové, a jestli letadla, která nám létají nad hlavou, jsou naší, nebo ruské armády,“ popisuje Anastasiia se slzami v očích.

V noci se podle ní nesmělo vycházet, a tak s autem první noc zastavili a čekali až do rána, než se opět vydali na cestu. Protože nemohli jet přímo přes Kyjev, kde to bylo velmi nebezpečné, rozhodli se nakonec, že využijí i noci na to, aby se dostali pryč ze země.

„Zácpy na silnicích byly obrovské, někde jsme stáli několik desítek hodin v kolonách. Když jsme stáli v autě za městem Bila Cerkva, kterým jsme projeli, po půl hodině jej začali Rusové ostřelovat a my jsme se jen dívali na helikoptéry, které na město vrhaly bomby,“ líčí dál Ukrajinka s tím, že do Česka nakonec ve zdraví dorazili 8. března.