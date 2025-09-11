Archeologové našli u Brna unikátní dřevěný vodovod, tvoří ho tři kmeny s šachtou

Pracovníci Ústavu archeologické památkové péče v Brně začali ohledávat tišnovské náměstí Míru a přilehlé ulice současně s jejich rekonstrukcí. Pod starou dlažbou prozkoumali přes 70 zahloubených objektů a zdokumentovali téměř sto zděných konstrukcí.
Tento týden pak v centrální části náměstí odkryli část dřevěného potrubí.„Složeno je ze tří kmenů, každý z nich měří asi tři a půl metru. Jedná se o poměrně unikátní nález. Zajímavé je také to, že jsou kmeny spojeny dutými železnými čepy,“ přibližuje archeolog Marek Lečbych.
Potrubí směřuje do dřevěné konstrukce, která pravděpodobně plnila funkci servisní šachty. „Sloužila jako přístupový bod do tohoto vodovodního systému a umožňovala jeho kontrolu a čištění. Myslím, že v Česku nic takového doposud objeveno nebylo,“ podotýká Lečbych.
Podle něj jde zřejmě o takzvaný farský vodovod, který byl v roce 1860 obnoven a v roce 1892 rozšířen. Z pramenů na farském poli pod vrchem Květnice napájel zdejší kašny a farskou studánku.
Archeologové chtějí celou šachtu i část vodovodu vyzvednout a zakonzervovat. Manipulační šachta by poté mohla být vystavena jako muzejní exponát.