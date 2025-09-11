Archeologové našli u Brna unikátní dřevěný vodovod, tvoří ho tři kmeny s šachtou

Nález, který podle nich nemá v Česku obdobu, se povedl archeologům v Tišnově na Brněnsku. Pod zdejším náměstím objevili dřevěné potrubí tvořené kmeny, které jsou spojeny železnými čepy a napojují se do servisní šachty. Nejspíš šlo o takzvaný farský vodovod napájející kašny a studánku.
Pracovníci Ústavu archeologické památkové péče v Brně začali ohledávat tišnovské náměstí Míru a přilehlé ulice současně s jejich rekonstrukcí. Pod starou dlažbou prozkoumali přes 70 zahloubených objektů a zdokumentovali téměř sto zděných konstrukcí.

Tento týden pak v centrální části náměstí odkryli část dřevěného potrubí.„Složeno je ze tří kmenů, každý z nich měří asi tři a půl metru. Jedná se o poměrně unikátní nález. Zajímavé je také to, že jsou kmeny spojeny dutými železnými čepy,“ přibližuje archeolog Marek Lečbych.

Unikátní nález archeologů v Oslavanech. Muže z neolitu pohřbili vsedě

Potrubí směřuje do dřevěné konstrukce, která pravděpodobně plnila funkci servisní šachty. „Sloužila jako přístupový bod do tohoto vodovodního systému a umožňovala jeho kontrolu a čištění. Myslím, že v Česku nic takového doposud objeveno nebylo,“ podotýká Lečbych.

Podle něj jde zřejmě o takzvaný farský vodovod, který byl v roce 1860 obnoven a v roce 1892 rozšířen. Z pramenů na farském poli pod vrchem Květnice napájel zdejší kašny a farskou studánku.

Archeologové chtějí celou šachtu i část vodovodu vyzvednout a zakonzervovat. Manipulační šachta by poté mohla být vystavena jako muzejní exponát.

Archeologové našli u Brna unikátní dřevěný vodovod, tvoří ho tři kmeny s šachtou

Nález, který podle nich nemá v Česku obdobu, se povedl archeologům v Tišnově na Brněnsku. Pod zdejším náměstím objevili dřevěné potrubí tvořené kmeny, které jsou spojeny železnými čepy a napojují se...

