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Mimořádný objev. V keltské studni se zachovalo dřevo staré 2 300 let

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  12:26
Mimořádný nález ohlásili archeologové pracující v trase budoucího obchvatu Břeclavi. Na jednom z míst objevili dva metry pod zemí studnu pocházející z doby, kdy na českém území žili Keltové. I tak se v ní do současnosti zachovala výdřeva. Podle dosavadních poznatků pochází z 2. až 3. století před naším letopočtem.

Na studny archeologové při svých záchranných výzkumech čas od času narazí. Ale taková, jakou objevili nedávno u Břeclavi v trase budoucího obchvatu města, se jen tak na českém území nevidí.

„Nález je to skutečně unikátní, zejména tím, jak se zachovala její konstrukce. Ta je navíc neobvykle bytelná,“ uvedl vedoucí výzkumu Matěj Forst ze sdružení společností Samson Praha a Archaia.

Archeologové objevili u Břeclavi v trase budoucího obchvatu keltskou studnu, zachovalo se v ní i dřevo staré 2 300 let. (srpen 2026)
Archeologové objevili u Břeclavi keltskou studnu, zachovalo se v ní i dřevo staré 2 300 let. (srpen 2026)
Archeologové objevili u Břeclavi v trase budoucího obchvatu keltskou studnu, zachovalo se v ní i dřevo staré 2 300 let. (srpen 2026)
Archeologové objevili u Břeclavi v trase budoucího obchvatu keltskou studnu, zachovalo se v ní i dřevo staré 2 300 let. (srpen 2026)
6 fotografií

Pod zemí našli archeologové poskládané trámky a prkna do tvaru čtverce o rozměrech zhruba metr krát metr. Vše navíc zpevňovaly i další svislé kusy dřeva.

Hloubku studny spočítali experti prozatím na dva metry, podle Forsta však mohla být i hlubší. Stejně tak může být i starší než současné odhady zhruba 2 200 až 2 300 let vycházející z nalezené keramiky.

Jak je však možné, že se dřevo staré takovou dobu zachovalo až do současnosti?

Běžně se stejně jako další organický materiál v čase rozkládá, v tomto případě se však dochovalo díky vysoké hladině podzemní vody a prostředí bez přístupu vzduchu. Dřevo tak zůstalo pod zemí zakonzervované, což je na českém území taky podle archeologa velmi nezvyklá věc.

Aby těch zvláštností nebylo málo, odborníci při objevu studny narazili na řadu velkých kamenů, kterými byla studna zaházená. Jenže nikde v okolí se žádné podobné balvany nenachází. „Budeme tak zjišťovat, odkud je sem tehdejší obyvatelé mohli dopravit,“ doplnil Forst.

První etapa záchranného archeologického výzkumu na trase budoucího obchvatu už se pomalu blíží do svého finále. Pracovníci na místě skončí zhruba za dva až tři týdny. Pokračovat ale budou na další místech.

Se zahájením výstavby samotné silnice počítá Ředitelství silnic a dálnic ještě letos. Doba výběrového řízení na stavební firmu vyhlášeného už letos v lednu se však stále prodlužuje.

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