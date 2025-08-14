Po základech továrny našli archeologové pod Teskem v Brně i pozůstatky mlýna

Legendární obchodní dům Tesco (bývalý Prior) na brněnském Dornychu už půl roku nestojí, místo zákazníků na jeho místě našli svůj ráj archeologové. V posledních měsících učinili na pozemku několik nálezů, nejstarší z nich je z 15. století. Odkryli již základy továrny na vlněné zboží a pozůstatky Haasova mlýna či Svrateckého náhonu.

Archeology na Dornychu překvapilo, že kromě železobetonových pilotů, na nichž stával brutalistní Prior, pozůstatků Haasova mlýna či novověkého hřbitova našli také sádky i s kostmi ryb.

Pozůstatky Haasova mlýna, sádky i s kostmi ryb či novověký hřbitov odhalili archeologové v posledních měsících při výzkumu pod budoucím komplexem Dornych v Brně. (srpen 2025)
„Kolemjdoucí nejvíce zaujmou odhalené železobetonové piloty, na nichž stál celý bývalý Prior. Odhalili jsme ale také pozůstatky Haasova mlýna i Svrateckého náhonu, který mlýn poháněl. Našli jsme i velké množství haltýřů, prostor pravděpodobně fungoval jako sádky. Díky vysoké hladině spodní vody se zachovala řada dřevěných konstrukcí, na jejichž dataci pomocí dendrochronologické analýzy zatím čekáme,“ řekl Jakub Šimík ze společnosti Archaia, která výzkum provádí.

U sádek se díky spodní vodě dochovaly i kosti ryb, což není obvyklé. Zatím nejstarší datované dřevěné konstrukce pocházely z poloviny 15. století. Archeologové zjistili, že svratecký náhon v novověku uhýbal směrem k mlýnu a díky tomu zůstaly pod povrchem zachované jeho starší fáze.

„Momentálně mapujeme části náhonu z novověku a vrcholného středověku. Nacházíme zbytky keramiky, kostí i dobře dochované militarie, například dýky nebo tesáky,“ doplnil vedoucí výzkumu.

Dosavadní výzkum naznačuje, že území bylo pravděpodobně už ve středověku pravidelně zaplavováno, v některých úrovních lze nálezy datovat až do 12. století. U severní strany stavební jámy odkryly práce novověký hřbitov, dosud odborníci vyzvedli ostatky asi šedesáti pohřbených, přesná datace zatím není možná.

Pozůstatky Haasova mlýna, sádky i s kostmi ryb či novověký hřbitov odhalili archeologové v posledních měsících při výzkumu pod budoucím komplexem Dornych v Brně. (srpen 2025)

„V tomto období už se do hrobů nepřidávaly žádné milodary či jiná výbava, podle nich tedy hřbitov datovat nejde. Půjdeme do historických pramenů, abychom zjistili, kdy se v těchto místech pohřbívalo,“ doplnil Šimík.

Další hroby pravděpodobně výzkum ještě odkryje. Výzkum už dříve odhalil základy továrny na vlněné zboží J.H. Offermann, která byla ve své době jednou z nejvýznamnějších brněnských vlnařských továren.

Archeologický výzkum postupuje souběžně se stavebními pracemi. Komplex Dornych vzniká na místě bývalého Prioru a plochách v těsném sousedství. Bude jej tvořit částečně zastřešený volně přístupný veřejný prostor o ploše 25 tisíc čtverečních metrů a šest budov se sedmi až osmi poschodími. Zůstane napojení na podchod pod hlavním nádražím a také lávka nad Úzkou ulicí.

Nájemních bytů má být v nových budovách 186, doplní je 26 tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch a 27 tisíc metrů čtverečních ploch určených pro obchody. Celá stavba má být hotová na konci roku 2027.

Sítě nepomohly. Demolice mostu v Břeclavi se odkládá, hnízdí na něm vlaštovky

Hnízdění vlaštovek oddaluje demolici starého mostu přes odlehčovací rameno Dyje v břeclavské části Poštorná. Ač stavební firma na spodní straně mostu instalovala ochranné sítě, několik párů vlaštovek...

13. srpna 2025  14:22

Hodonínské lázně získaly vytoužený punc, přinese větší klid i příliv turistů

Už víc než pětačtyřicet let míří do Hodonína za léčbou především lidé, které trápí potíže s pohybem. Zdejší lázně navštívili i někdejší prezident Václav Klaus nebo herci Jan Potměšil a Jan Šťastný....

13. srpna 2025  13:03

