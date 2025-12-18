V Brně zachrání vzácné torzo domu ze 13. století, z jámy jej přemístí do atria sálu

Marek Osouch
  14:11
Překvapivý nález přízemí domu, který archeologové datují do 13. století, neskončí nikde v hromadě suti, ale město se jej společně s experty pokusí zachránit. V místě nálezu totiž vzniká v Brně roky slibovaný koncertní sál a torzo středověké budovy by tak jako tak muselo zmizet.

Podle archeologů se takové domy v běžné měšťanské zástavbě Brna vrcholného středověku téměř nevyskytují. „A pokud ano, nacházeli jsme zatím jen malé útržky zdiva poničeného mladšími zásahy,“ vyzdvihl význam nálezu archeolog Muzea města Brna Aleš Navrátil.

Co ale teď s tím? Místo nálezu je totiž zároveň místem, kde budou pod zemí umístěné veškeré technologie budoucího koncertního sálu známého rovněž jako Janáčkovo kulturní centrum. Jáma musí být podle architekta stavby Petra Hrůši navíc ještě o sedm metrů hlubší, než kam se v tuto chvíli prokopali archeologové. Zachované zdivo by tedy stejně na svém místě nezůstalo.

Překvapivý nález přízemí domu, který archeologové datují do 13. století, neskončí nikde v hromadě suti, ale město se jej společně s experty pokusí zachránit. V místě nálezu totiž vzniká v Brně roky slibovaný koncertní sál a torzo středověké budovy by tak jako tak muselo zmizet. (srpen 2025)
Při výzkumu na místě budoucího Janáčkova kulturního centra objevili archeologové základy kamenného měšťanského domu ze 13. století. (srpen 2025)
Při výzkumu na místě budoucího Janáčkova kulturního centra objevili archeologové základy kamenného měšťanského domu ze 13. století. (srpen 2025)
Při výzkumu na místě budoucího Janáčkova kulturního centra objevili archeologové základy kamenného měšťanského domu ze 13. století. (srpen 2025)
7 fotografií

„Důležité je, že je shoda s vedením města na tom, že se to nebude likvidovat, ale je snaha nález maximálně zachovat,“ uvedl ředitel brněnské pobočky Národního památkového ústavu Zdeněk Vácha.

Přesun technologií jinam je spíš nereálný, navíc by to podle Hrůši celou stavbu minimálně o další čtyři roky zdrželo. „Shoda s památkáři i archeology je na tom, že torzo domu vyzvedneme a přesuneme do atria budoucího koncertního sálu,“ přiblížil Hrůša.

V Brně zahájili stavbu koncertního sálu, kvůli akustice zapojí i 3D tiskárnu

Podle mluvčího brněnského magistrátu Filipa Poňuchálka je snaha jít takovou cestou, která stavbu co nejméně zdrží a zkomplikuje. „Byly už zahájeny práce na provedení 3D skenu nalezeného domu, který může následně sloužit nejen jako jedna z dokumentačních forem, ale i jako podklad pro projekční práce,“ doplnil.

Umístění do atria musí posoudit statik

Než totiž dělníci nový sál postaví, bude nutné tuny zdiva někam uskladnit do depozitáře a odtud pak opět dovézt do centra Brna. Jinými slovy bude nutné jej rozebrat a znovu složit, u čehož 3D sken pomůže jako mapa.

Neslyšíme hosty, trpí kavárna v extrémním hluku. Smiřte se s tím, zní ze stavby

Podle Hrůši rozhodnutí o umístění zdiva do exteriéru budoucího atria koncertního sálu znamená, že musí zpevnit základy, tedy podzemní garáže, které se pod sálem nacházejí. „Je nutné, aby statik řekl, co bude potřeba udělat,“ řekl architekt, který je připraven projekt upravit. Tento plán ještě musí posvětit vedení Brna, to se však ještě nestalo.

Podle Hrůši přesuny zdiva zdrží stavbu zhruba o dva až tři měsíce a prodraží o pár milionů, což však bude v celkovém rozpočtu bezmála 2,8 miliardy korun zanedbatelná částka. Celé Janáčkovo kulturní centrum má být hotové v roce 2028.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

Zjizvená čtvrť v Brně dostane unikátní vizáž. Těžké zásahy komunismu zacelí velké úpravy

Vítězný návrh ateliéru Gogolák + Grasse oslovil porotu urbanistické soutěže...

Nevzhledné okolí točny v místní části Komárov a dopravní průtah z centra směrem na Bratislavu by měly dostat nový háv. Městská část Brno-jih vyhlásila na konci května urbanistickou soutěž a její...

Stavba Nového Dornychu u brněnského nádraží dosáhla ve třinácti metrech svého dna

Na budoucím centru Dornych dosáhli stavbaři nejnižšího bodu dna stavební jámy....

Nejnižšího bodu přibližně 13 metrů pod povrchem dosáhla stavba šesti budov Nového Dornychu, který u brněnského hlavního nádraží staví developerská společnost Crestyl. Je hotová obvodová stěna...

Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.

Zatímco fotbalová Zbrojovka s novým majitelem Vojtěchem Kačenou sní o stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami, Brno chystá modernizaci stávajícího stánku na Srbské. Ten dnes slouží právě...

Uhýbala náklaďáku, ale dostala smyk. Při srážce zemřela řidička, další tři lidé zranění

Při čelní srážce na Břeclavsku zemřela řidička osobního auta, další dva lidé z...

Při vážné nehodě mezi Moutnicemi a Velkými Němčicemi na Břeclavsku v pondělí dopoledne zemřela řidička osobního auta, které se čelně střetlo s nákladním vozem. Další dva zranění účastníci havárie...

V Brně zachrání vzácné torzo domu ze 13. století, z jámy jej přemístí do atria sálu

Překvapivý nález přízemí domu, který archeologové datují do 13. století,...

Překvapivý nález přízemí domu, který archeologové datují do 13. století, neskončí nikde v hromadě suti, ale město se jej společně s experty pokusí zachránit. V místě nálezu totiž vzniká v Brně roky...

18. prosince 2025  14:11

Část nelegálního odpadu se z Brna vrací do Německa, o zbytku rozhodnou v lednu

Specializovaná firma nakládá německý odpad z nelegální skládky v brněnských...

Najatá firma začala ve čtvrtek z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích odvážet část odpadu zpět do Německa. Půjde o 35 tun karbonového prachu, který je naložený ve velkoobjemových vacích....

18. prosince 2025  11:12,  aktualizováno  13:44

Afričana vzali na univerzitu, vízum nemá. Znalostní test k oboru na úřadě nezvládl

Premium
ilustrační snímek

Ghaňan Iddrisu Abdulai se ucházel o studium na Vysokém učení technickém v Brně (VUT). Chtěl si rozšířit vzdělání prestižním evropským titulem a nabízela se jediná varianta – nastoupit na placený obor...

18. prosince 2025

Policista zastřelil agresora v Ivančicích. Oprávněný zákrok, uzavřela inspekce

Dům v Ivančicích, kde policista zastřelil ozbrojeného muže. (30. července 2025)

Policista, který v červenci v Ivančicích na Brněnsku zastřelil agresivního muže, použil zbraň oprávněně. Útočník ohrožoval ostatní lidi nožem s dlouhou čepelí. V rodinném domě předtím zranil tři...

18. prosince 2025  11:45

Developer pomohl Brnu vykoupit pozemky, teď od města získá lukrativní parcely

Páteří nové brněnské čtvrti Trnitá se po přesunu hlavního nádraží stane široký...

Pochvaly a slova vděku od vrcholných politiků Brna směřovaly k developerovi, který městu pomohl vykoupit pozemky pro výstavbu protipovodňových opatření. Soukromníkovi za ně dokonce zaplatil víc, než...

18. prosince 2025  5:23

Vlak na Vyškovsku srazil člověka, na místě zemřel. Provoz na trati stál

ilustrační snímek

V Bučovicích na Vyškovsku srazil ve středu večer vlak muže, který svým zraněním na místě podlehl. Příčinu nehody policisté vyšetřují, řekl jejich mluvčí Petr Vala. Provoz na trati z Brna do Uherského...

17. prosince 2025  19:40,  aktualizováno  20:13

Pervitin, samopaly i šavle. Policisté kromě varny objevili také rozsáhlý arzenál

Policisté v rodinném domku u Ivančic na Brněnsku objevili vedle varny pervitinu...

Překvapení čekalo na policisty v malém rodinném domku u Ivančic na Brněnsku. Vedle varny pervitinu, kterou očekávali, totiž objevili také rozsáhlý zbrojní arzenál včetně tří samopalů nebo šavlí....

17. prosince 2025  16:17

Černé řemeslo roste, vydělat se dá. Musíte se nadchnout, líčí kovář z vánočních trhů

Premium
Třiadvacetiletý Marian Šebek propadl kovářskému řemeslu, úspěšný je hlavně díky...

Kdo během letošního adventu zavítal na Zelný trh v Brně, nejspíš mu ve spodní části náměstí v záplavě dalších stánků neunikl ten „ohnivý“, naproti hotelu Grandezza. Široký výběr upomínkových předmětů...

17. prosince 2025

V obci leží nelegální hromada suti. Navezla ji firma, která má odpad recyklovat

Hrušovany nad Jevišovkou na Znojemsku trápí černá skládka stavebního odpadu,...

Asi deset metrů vysoká hromada hlíny a stavební suti vyrostla nedávno v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku. Tisíce tun odpadu sem navezla společnost Ševčík Group, která stojí mimo jiné za...

16. prosince 2025  6:16,  aktualizováno  17. 12. 13:25

Vysílený senior ležel na podmáčené cestě. Policisté ukázali video z jeho objevení

Policisté našli potmě v lese vysíleného seniora

Večerní cesta osmdesátníka z návštěvy u kamarádů na kraji Brna se proměnila v boj o život. Muž totiž kvůli zdravotním potížím sešel z cesty a ztratil se v lese. Mobilem s téměř vybitou baterkou...

17. prosince 2025  11:27

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Chátrající pivovar nezmizí. Místo demolice jej Kyjov opraví, využití musí najít

Bývalý pivovar v Kyjově chátrá. Radnice má v ruce povolení na jeho demolici,...

Chátrající bývalý pivovar ze 16. století v Kyjově na Hodonínsku nechá město místo demolice opravit. Vyslyšelo tak protesty skupiny místních obyvatel, kteří s bouráním nesouhlasili. Se záměrem...

17. prosince 2025  10:18

Zjizvená čtvrť v Brně dostane unikátní vizáž. Těžké zásahy komunismu zacelí velké úpravy

Vítězný návrh ateliéru Gogolák + Grasse oslovil porotu urbanistické soutěže...

Nevzhledné okolí točny v místní části Komárov a dopravní průtah z centra směrem na Bratislavu by měly dostat nový háv. Městská část Brno-jih vyhlásila na konci května urbanistickou soutěž a její...

17. prosince 2025  5:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.