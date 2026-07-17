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Průzkum poodhalil život v táboře pro Romy. Archeologové našli nábojnici i terasu

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  10:14
Tomáš Pancíř z katedry archeologie Západočeské univerzity ukazuje nábojnici...

Tomáš Pancíř z katedry archeologie Západočeské univerzity ukazuje nábojnici nalezenou při výzkumu pozůstatků koncentračního tábora v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku. (16. července 2026) | foto: ČTK

Archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni provádí výzkum pozůstatků...
Výzkum v místě, kde je dnes Památník holokaustu Romů a Sintů, zahájili...
Artefakty nalezené při výzkumu na místě koncentračního tábora v Hodoníně u...
Artefakty nalezené při výzkumu na místě koncentračního tábora v Hodoníně u...
14 fotografií
Nábojnici, knoflíčky či pozůstatek terasy, na které stál vězeňský dům, našli archeologové v areálu bývalého tábora pro Romy v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku. Výzkum v místě, kde je dnes Památník holokaustu Romů a Sintů, archeologové zahájili minulý týden.

Ačkoli do terénu vstupovali s obavou, že nic nenajdou, podařilo se nalézt mnoho předmětů odkazujících ke každodennímu životu v takových areálech, řekl Tomáš Pancíř z Katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni (ZČU).

Tábor v Hodoníně u Kunštátu vznikl v létě 1940. „První tábor, který tady vznikl, se nazýval kárný pracovní tábor. Byl určený pro lidi, kteří se nějakým způsobem vyhýbali práci,“ řekl vedoucí památníku Radovan Krhovský.

V roce 1942 vznikly v protektorátu Čechy a Morava dva takzvané cikánské tábory, jeden v Letech u Písku a druhý na místě kárného tábora v Hodoníně. Romové tam byli odesíláni na základě rasové příslušnosti předtím, než byli transportováni do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau, uvedl Krhovský.

Tomáš Pancíř z katedry archeologie Západočeské univerzity ukazuje nábojnici nalezenou při výzkumu pozůstatků koncentračního tábora v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku. (16. července 2026)
Archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni provádí výzkum pozůstatků koncentračního tábora v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku. (16. července 2026)
Výzkum v místě, kde je dnes Památník holokaustu Romů a Sintů, zahájili archeologové minulý týden. (16. července 2026)
Artefakty nalezené při výzkumu na místě koncentračního tábora v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku. (16. července 2026)
14 fotografií

Na pracích se podílí Katedra archeologie ZČU spolu se studenty z University of Cambridge a University of Amsterdam. „Cílili jsme na podchycení těch vězeňských domů, ale zároveň nám šlo o to, ověřit si, jestli tady vůbec něco je, protože ten terén byl skutečně razantně pozměněn,“ uvedl Pancíř.

Kromě nálezů odkazujících k válečnému období našli archeologové i předměty připomínající pozdější využití areálu, kdy místo sloužilo pro rekreaci různým státním podnikům. U některých předmětů bude tedy ještě třeba určit, z jaké doby pocházejí.

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„U nábojnice je to jasné, hrníčky mají třeba značku, podle které se to dá určit. U úlomků skla se to bude zjišťovat. Třeba tady to tenké poukazuje na to, že je z okna,“ popsala archeoložka Gilly Carrová z University of Cambridge.

Nynější archeologický výzkum není jediný, který archeologové v areálu prováděli. Podle Pancíře navazují třeba na záchranný archeologický výzkum, který souvisel se stavebními pracemi v areálu. S Krhovským se shodl na tom, že by byli rádi, kdyby byl v budoucnu třeba objevený pozůstatek terasy zachován a zpřístupněn veřejnosti.

Hodonínský tábor je spolu s Lety u Písku místem, kam nacisté za druhé světové války nuceně shromažďovali celé rodiny moravských a českých Romů a Sintů. Podle Krhovského táborem prošlo asi 1 400 lidí. Špatné podmínky zapříčinily úmrtí 207 z nich, zejména dětí nebo starších osob.

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