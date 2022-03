Zem vydala pec i šperky, u Bzence se žilo od doby bronzové po zánik Velké Moravy

Nedávno odkryli nedaleko Bzence na Hodonínsku pozůstatky keltské železářské pece odhadem z třetího století před naším letopočtem.

„Podobné pece se nacházejí, ale jen výjimečně. Navíc tato je opravdu dobře zachovalá. Podle jejího stavu můžeme i dnes říci, že byla skutečně dlouhodobě využívána. Na dně jámy, která má dva metry v průměru, jsou kilogramy strusky,“ uvedl vedoucí archeologického výzkumu Jan Vízner.

Pec budou archeologové dále odhalovat a očekávají, že se jim podaří odkrýt i další zachovalé části.

„Význam tohoto nálezu zvyšuje i to, že nejde o ojedinělou stavbu, ale odkryli jsme také pozůstatky obytné zástavby, různé zásobní jámy i objekt, kde docházelo ke kovářskému zpracování železa,“ přiblížil Vízner.

Množství nálezů předčilo očekávání archeologů. V zemi našli šperky či pozůstatky sídlištních objektů z různých období od doby kamenné až po středověk.

„Nalezené kousky keramiky zatím předběžně datujeme do mladší doby bronzové,“ sdělil Vízner. Poznamenal, že podle druhů nálezů lze už dnes říct, že lokalita byla osídlena kontinuálně od pozdní doby kamenné až do období krátce po zániku Velké Moravy, tedy asi čtyři tisíce let.

Třicítka archeologů na místě pracuje už zhruba pět týdnů a podle Víznera budou na místě ještě několik měsíců. „Dnes máme prozkoumanou zhruba třetinu,“ přiblížil.

Od Bzence a Moravského Písku už odvezli desítky krabic a ve výsledku jich budou nejspíš stovky.

„Pokud bych to měl srovnat s jiným takto bohatým místem, podobně na tom byla i lokalita dálnice D55 nedaleko Starého Města u Uherského Hradiště , tady je toho však i tak násobně více,“ dodal Vízner.

Stavební práce na samotné stavbě dálnice v úseku z Moravského Písku do Bzence na Hodonínsku mají začít ještě letos a být dokončeny v roce 2025. Předpokládané náklady stavby, která se ještě soutěží, jsou vyčíslené na 1,1 miliardy korun. Na úseku od Starého Města k Moravskému Písku se začalo pracovat loni v létě.